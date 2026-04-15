La inflación en Jujuy en marzo fue de 3,6% y acumula 32,1% en los últimos 12 meses

Según el informe técnico de la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DIPEC), la inflación de marzo en Jujuy fue de 3,6%. El dato quedó por encima del 3,4% nacional, aunque por debajo del 4% que registró la región NOA durante el mismo período.
Además, en la comparación interanual, Jujuy acumuló una suba de 32,1%, mientras que el incremento acumulado desde diciembre de 2025 llegó a 10,2%.
Qué rubros impulsaron la inflación en Jujuy
De acuerdo con el cuadro principal del informe provincial, la división que más subió en marzo fue Enseñanza, con un aumento de 10,4%. Le siguió Transporte y comunicaciones, con 4,2%. Luego aparecieron Alimentación y bebidas, con 3,6%; Otros gastos, con 3,4%; Esparcimiento, con 1,8%; y Atención médica y gastos para la salud, con 1,6%. También hubo subas en Equipamiento y funcionamiento del hogar, con 0,7%, y en Vivienda, combustible y electricidad, con 0,6%. La única división que mostró una baja en marzo fue Indumentaria, con -0,7%.
En la comparación con marzo de 2025, el mayor incremento se dio en Vivienda, combustible y electricidad, con 39,2%. Detrás quedaron Enseñanza, con 33,4%; Transporte y comunicaciones, con 33,3%; Alimentación y bebidas, con 32,8%; y el nivel general, con 32,1%. Más abajo se ubicaron Otros gastos, con 31%; Esparcimiento, con 30,8%; Atención médica y gastos para la salud, con 24,7%; Equipamiento y funcionamiento del hogar, con 17,2%; e Indumentaria, con 10,5%.
El peso de los alimentos en el bolsillo jujeño
En los precios relevados de marzo, varios alimentos mostraron subas importantes. Entre los mayores aumentos aparecieron lechuga, con 32,4%; mandarina, con 23,7%; naranja, con 16%; pollo, con 15,7%; merluza, con 14,6%; nalga, con 11%; carne picada y paleta, ambas con 10,5%; cuadrada, con 9,6%; y cuadril, con 9,1%. También subieron jabón en polvo, con 7%; azúcar, con 6,8%; banana, con 6,3%; harina de maíz, con 5,7%; hamburguesas congeladas y detergente líquido, con 5,6%; y jamón cocido, con 5,3%.
Entre las bajas más marcadas del mes estuvieron manzana, con -23,8%; limón, con -17,6%; zapallo, con -17,4%; papa, con -9,4%; cebolla, con -7,7%; batata, con -6,2%; y harina de trigo común, con -2,6%.
A mediados de junio se conocerá el dato de inflación del mes pasado.
A nivel nacional, la inflación fue 3,4%
La inflación de marzo fue de 3,4% a nivel nacional y acumuló 32,6% en los últimos doce meses, según informó el INDEC. Se trata del registro mensual más alto del último año, luego de una seguidilla de subas que se aceleró en los primeros meses de 2026.
De acuerdo al gráfico oficial, la evolución mensual del Índice de Precios al Consumidor mostró estos valores desde abril de 2025: 2,8% en abril, 1,5% en mayo, 1,6% en junio, 1,9% en julio, 1,9% en agosto, 2,1% en septiembre, 2,3% en octubre, 2,5% en noviembre, 2,8% en diciembre, 2,9% en enero, 2,9% en febrero y 3,4% en marzo.
Educación fue lo que más subió en marzo
Entre los rubros relevados por el INDEC, el mayor aumento de marzo se dio en Educación, con una suba de 12,1%.
Detrás quedaron:
Transporte, con 4,1%;
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 3,7%;
Recreación y cultura, con 3,6%;
Restaurantes y hoteles, con 3,4%;
Alimentos y bebidas no alcohólicas, con 3,4%.
También se ubicaron por encima o cerca del promedio general Prendas de vestir y calzado, con 3,1%, y Comunicación, con 2,9%.
Más abajo quedaron Salud, con 2,6%; Bebidas alcohólicas y tabaco, con 2,1%; Bienes y servicios varios, con 1,7%; y Equipamiento y mantenimiento del hogar, con 1,3%.
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