La inflación en Argentina en febrero fue 2,9% y acumuló 33,1% en los últimos doce meses

Inflación en Argentina.

Este jueves por la tarde, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) anunció que la inflación en Argentina durante el mes de febrero del 2026 fue de 2,9% y la interanual, de febrero del 2025 al mismo mes de este año, acumuló 33,1%.

Qué rubros aumentaron más Según el informe del organismo, la división que registró mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad y combustibles, con una suba del 6,8%.

Le siguieron:

Alimentos y bebidas no alcohólicas: 3,3%

Bienes y servicios varios: 3,3%

Restaurantes y hoteles: 3,0%

Equipamiento y mantenimiento del hogar: 2,6%

Salud: 2,5% Entre los rubros con menores variaciones se ubicaron Educación (1,2%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado, que no registró variación en el mes.

HDO2B_cWgAAwBOg Inflación en Argentina. Cómo fue la inflación por región El informe del INDEC también detalló la variación de precios por regiones del país. La región Noroeste, donde se encuentra Jujuy, registró la mayor suba con 3,5% durante febrero. El detalle por región fue el siguiente: Noroeste: 3,5%

Cuyo: 3,4%

Noreste: 3,1%

Pampeana: 3,0%

Patagonia: 3,0%

GBA: 2,6% Inflación acumulada Enero- 84,5% - 2025

Febrero- 66,9%

Marzo- 55,9%

Abril- 47,3%

Mayo- 43,5%

Junio- 39,4%

Julio- 36,3%

Agosto- 33,6%

Septiembre- 31,8%

Octubre- 31,3%

Noviembre- 31,4%

Diciembre- 31,5%

Enero - 32,4%

febrero- 33,1%

