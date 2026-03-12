jueves 12 de marzo de 2026

12 de marzo de 2026 - 16:10
Datos.

La inflación en Argentina en febrero fue 2,9% y acumuló 33,1% en los últimos doce meses

Los precios de vivienda, agua, electricidad y combustibles lideraron los aumentos del mes con 6,8%. El NOA registró la mayor suba con 3,5%.

Federico Franco
Federico Franco
Inflación en Argentina.
Inflación en Argentina.
Qué rubros aumentaron más

Según el informe del organismo, la división que registró mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad y combustibles, con una suba del 6,8%.

Le siguieron:

  • Alimentos y bebidas no alcohólicas: 3,3%

  • Bienes y servicios varios: 3,3%

  • Restaurantes y hoteles: 3,0%

  • Equipamiento y mantenimiento del hogar: 2,6%

  • Salud: 2,5%

Entre los rubros con menores variaciones se ubicaron Educación (1,2%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado, que no registró variación en el mes.

Inflaci&oacute;n en Argentina.

Inflación en Argentina.

Cómo fue la inflación por región

El informe del INDEC también detalló la variación de precios por regiones del país.

La región Noroeste, donde se encuentra Jujuy, registró la mayor suba con 3,5% durante febrero.

El detalle por región fue el siguiente:

  • Noroeste: 3,5%

  • Cuyo: 3,4%

  • Noreste: 3,1%

  • Pampeana: 3,0%

  • Patagonia: 3,0%

  • GBA: 2,6%

Inflación acumulada

  • Enero- 84,5% - 2025
  • Febrero- 66,9%
  • Marzo- 55,9%
  • Abril- 47,3%
  • Mayo- 43,5%
  • Junio- 39,4%
  • Julio- 36,3%
  • Agosto- 33,6%
  • Septiembre- 31,8%
  • Octubre- 31,3%
  • Noviembre- 31,4%
  • Diciembre- 31,5%
  • Enero - 32,4%
  • febrero- 33,1%

