Hoy el INDEC publicará la inflación de febrero 2026

Cuándo y a qué hora se conocerá la inflación de febrero 2026 y qué proyectan las consultoras.

Este jueves a las 16 horas , el INDEC dará a conocer el índice de inflación correspondiente a febrero. Los números podrían mostrar una reducción respecto a enero , similar a lo que registró esta semana el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires.

En febrero, el indicador porteño registró un 2,6% , lo que representa una baja de 0,5 puntos frente al nivel alcanzado en enero, pese a que la inflación núcleo —que excluye precios estacionales y regulados— mostró un incremento de 2,1% a 3% .

El IPC de la Ciudad de Buenos Aires no se toma habitualmente como un adelanto exacto del dato nacional del INDEC , sino más bien como un indicador anticipado de la tendencia inflacionaria . Aun así, dos firmas de análisis financiero realizaron un ejercicio de proyección a nivel país, adaptando los cálculos según los ponderadores correspondientes.

En este marco, Portfolio Personal Inversiones (PPI) estimó que, aplicando los pesos nacionales, la inflación del Área Metropolitana rondaría algo por debajo del 2,4% . Sin embargo, advirtieron: " No obstante, dado el fuerte impacto de los precios estacionales en el índice porteño, esta vez la extrapolación podría no ser una buena guía ".

La inflación viene en ascenso, pero los analistas creen que en febrero podría cortar la racha.

"Aun así, esperamos que el IPC nacional de febrero se ubique por debajo del 2,9% de enero, aunque sin una desaceleración tan marcada como implicaría una baja de medio punto porcentual", señalaron desde la consultora. Por su parte, Outlier anticipó un 2,8%, al extrapolar los datos de la Ciudad de Buenos Aires al conjunto del país.

Otras firmas que monitorean precios de manera independiente también detectaron una moderación en el ritmo inflacionario de febrero respecto a enero, pese a los incrementos en tarifas ocurridos durante el segundo mes del año. Según LCG, el IPC que dará a conocer el INDEC este jueves rondaría más cerca del 2,7%.

Impacto de tarifas y precios regulados en la inflación

“La inercia de la inflación núcleo sigue poniendo un piso alto”, explicó la consultora. “Los Regulados duplicarán su incidencia, aportando 0,7 puntos a la inflación general por aumentos anunciados en gas (17% mensual por reducción de subsidios), Electricidad y Agua (en torno al 4%), y los ya frecuentes en Transporte, Prepagas, Telefonía, entre otros”, detalló LCG.

Este jueves a las 16 horas el INDEC informará cuál fue la inflación durante el mes de febrero.

Por su parte, Orlando J. Ferreres calculó un 2,6% para la región del Gran Buenos Aires. “La inflación núcleo mostró un avance mensual de 3,3%, lo que equivale a un incremento anual de 29,2%”, advirtió en su informe final sobre el IPC. Además, registraron subas de 2,8% en alimentos y de 2,4% en transporte.

La consultora Equilibra, dirigida por Martín Rapetti, registró un 2,9%, idéntico al porcentaje de enero. Este resultado se explicó principalmente por el aumento en los precios regulados (4,8%) y en alimentos y bebidas no estacionales (3,8%), impulsados por los ajustes en tarifas de energía, transporte público y carnes.

Por su parte, C&T Asesores Económicos también estimó un 2,9% para febrero. “Febrero suele ser un mes de inflación menor que la de otros meses pero este año se sumaron varios factores para generar un resultado distinto”, comentaron.

El IPC de CABA no suele ser considerado un adelanto nominal del Indec, sino como un anticipo de la tendencia.

Durante su exposición frente a inversores, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, presentó nuevamente su indicador alternativo de inflación, conocido como IPC-S (inflación subyacente).

Según sus cálculos, en enero este índice registró 2,1%, manteniéndose en niveles comparables a los observados en meses recientes. Este indicador se elabora excluyendo precios de la carne, alquileres y expensas, considerados demasiado volátiles o sujetos a variaciones estacionales.