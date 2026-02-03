Diferencias internas por el nuevo IPC marcaron la salida de Marco Lavagna del INDEC

La salida de Marco Lavagna de la conducción del INDEC se dio en un contexto de crecientes diferencias internas por la implementación de la nueva metodología para medir la inflación. Según trascendidos de fuentes nacionales, el alejamiento del funcionario estaría vinculado a la decisión del Gobierno de volver a postergar la publicación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), que ya se encontraba técnicamente finalizado.

De acuerdo a esas versiones, Lavagna impulsaba avanzar con el nuevo índice en el corto plazo, mientras que desde el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Economía consideraban que no era el momento adecuado , en medio del proceso de desaceleración inflacionaria. La preocupación oficial, según fuentes cercanas al Gobierno, pasaba por evitar lecturas políticas o cuestionamientos sobre una eventual manipulación de los datos.

Desde ámbitos oficiales dejaron trascender que la renuncia fue consensuada y en buenos términos, y que el actual método de medición de la inflación continuará vigente durante los próximos meses. En ese marco, se insistió en que el cambio metodológico no está descartado, sino postergado hasta que el contexto económico sea más estable.

No obstante, versiones recogidas en el entorno del organismo estadístico indican que el clima interno era de fuerte tensión. Lavagna habría manifestado su malestar ante la presión para seguir demorando la publicación del nuevo IPC, un trabajo que llevaba más de dos años de desarrollo y que contaba con aval técnico.

Un índice listo, pero otra vez demorado

El nuevo índice se basa en una actualización de la canasta de consumo a partir de la Encuesta de Gastos de los Hogares 2017/2018, que reemplaza a la utilizada desde hace casi dos décadas. Especialistas señalan que esta metodología otorga mayor peso a los servicios, por lo que su aplicación podría haber reflejado un impacto mayor de los aumentos tarifarios registrados en el último tiempo.

La publicación del nuevo IPC había sido anunciada y postergada en varias oportunidades. La última fecha prevista era febrero, pero finalmente el Gobierno decidió volver a dar marcha atrás, en un escenario marcado por subas de tarifas, quita de subsidios y una inflación que, si bien muestra desaceleración, sigue siendo un tema sensible.

Otros proyectos de Marco Lavagna

Además del debate por el índice de inflación, trascendió que Lavagna tenía en agenda otros proyectos que generaban incomodidad dentro del Ejecutivo, como la actualización del índice de salarios, cambios en la medición de la pobreza y una iniciativa para otorgar mayor autonomía institucional y presupuestaria al INDEC.

La salida del titular del organismo también se produce en un contexto de reducción de personal y reestructuración interna. Según datos gremiales, en el último año se registraron más de un centenar de bajas y varias direcciones continúan vacantes, lo que alimentó la preocupación sobre el futuro del sistema estadístico nacional.