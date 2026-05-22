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22 de mayo de 2026 - 16:51
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Cómo operar con Banco Macro durante el fin de semana largo

El lunes es feriado nacional y no habrá atención en los bancos. Desde el Banco Macro te detallan cómo operar durante el fin de semana.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Ante el feriado del 25 de Mayo, Banco Macro recuerda a sus clientes que podrán realizar operaciones, consultas y transacciones de manera simple, rápida y segura a través de sus canales digitales: App Macro, Banca Internet y BancoChat, disponible vía WhatsApp al (011) 3110-1338.

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Desde el celular o una notebook, los clientes podrán:

  • Consultar saldos, CBU y Alias.
  • Realizar transferencias.
  • Pagar servicios, préstamos y tarjetas de crédito.
  • Constituir mandatos para extracciones sin tarjeta de débito.
  • Blanquear el PIN de la tarjeta de débito.
  • Solicitar adelantos de sueldo o préstamos personales.
  • Recargar el celular.
  • Gestionar claves, realizar reclamos y consultar beneficios, ahorros y cuotas.
  • Acceder a información sobre Tienda Macro.
  • Abrir una caja de ahorro o solicitar una cuenta sueldo.
  • Consultar comprobantes y acceder a información sobre plazos fijos.
  • Obtener información sobre seguros.
  • Conocer y solicitar tarjetas de crédito de Banco Macro.
  • Consultar fechas de pago de jubilaciones y pensiones, y descargar comprobantes previsionales.
  • Localizar cajeros automáticos y sucursales mediante geolocalización.
  • Suscribir y rescatar dinero de algunos Fondos Comunes de Inversión de Macro Fondos.
  • Recargar la SUBE o Direct TV.

Asimismo, a través de la amplia red de cajeros automáticos de Banco Macro en todo el país, los clientes podrán:

  • Extraer dinero en efectivo.
  • Consultar saldos y últimos movimientos.
  • Obtener constancias de CBU.
  • Realizar transferencias vía CBU.
  • Recargar celulares.
  • Pagar servicios y tarjetas de crédito.
  • Extraer efectivo sin tarjeta de débito.
  • Generar y desbloquear claves para el Centro de Atención Telefónica, Banca Internet y App Macro.

Además, Banco Macro recomienda priorizar el uso de la Tarjeta de Débito Macro como medio de pago para operar de forma más ágil y segura, sin necesidad de contar con efectivo.

A su vez, la entidad ofrece el servicio Extra Cash, que permite extraer hasta $170.000 en efectivo al momento de pagar compras en comercios adheridos con tarjeta de débito. Los puntos habilitados pueden consultarse en Tarjetas de Débito Macro.

Por otra parte, los usuarios también pueden operar con MODO desde App Macro para enviar y recibir dinero al instante a contactos de WhatsApp sin necesidad de ingresar CBU o Alias, además de pagar con QR en comercios adheridos y acceder a beneficios exclusivos.

Pensá en Grande, Pensá en Macro.

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