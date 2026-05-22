Cómo operar con Banco Macro durante el fin de semana largo

Ante el feriado del 25 de Mayo, Banco Macro recuerda a sus clientes que podrán realizar operaciones, consultas y transacciones de manera simple, rápida y segura a través de sus canales digitales: App Macro, Banca Internet y BancoChat , disponible vía WhatsApp al (011) 3110-1338.

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Desde el celular o una notebook, los clientes podrán:

Asimismo, a través de la amplia red de cajeros automáticos de Banco Macro en todo el país, los clientes podrán:

Además, Banco Macro recomienda priorizar el uso de la Tarjeta de Débito Macro como medio de pago para operar de forma más ágil y segura , sin necesidad de contar con efectivo.

A su vez, la entidad ofrece el servicio Extra Cash, que permite extraer hasta $170.000 en efectivo al momento de pagar compras en comercios adheridos con tarjeta de débito. Los puntos habilitados pueden consultarse en Tarjetas de Débito Macro.

Por otra parte, los usuarios también pueden operar con MODO desde App Macro para enviar y recibir dinero al instante a contactos de WhatsApp sin necesidad de ingresar CBU o Alias, además de pagar con QR en comercios adheridos y acceder a beneficios exclusivos.

Pensá en Grande, Pensá en Macro.

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