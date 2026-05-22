El Gobierno enviará al Congreso un nuevo paquete de reformas: cuáles anunciaron

El Gobierno nacional anunció que enviará al Congreso un nuevo paquete de reformas, integrado por cuatro proyectos de ley. La confirmación fue realizada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de una publicación en su cuenta oficial de X.
Se trata de la tercera tanda de iniciativas que el Poder Ejecutivo manda al Congreso desde el inicio del período de sesiones ordinarias. Los proyectos incluidos son la Ley de Ludopatía, el denominado Súper RIGI, la Ley de Lobby y modificaciones al Etiquetado Frontal.
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Qué proyectos forman parte del paquete
Uno de los puntos centrales del paquete será el Súper RIGI, una propuesta vinculada al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, que ya había sido aprobado junto con la Ley Bases. Según la información publicada, esta nueva versión busca atraer industrias que actualmente no existen en la Argentina.
Entre los beneficios previstos para ese régimen figuran una reducción de la tasa del Impuesto a las Ganancias del 25% al 15%, amortización acelerada de inversiones, eliminación de aranceles de importación y exportación vinculados a la producción, y límites al cobro de Ingresos Brutos por parte de las provincias adheridas.
Otro de los proyectos será la Ley de Ludopatía, que apunta a regular el acceso de menores a las apuestas digitales y prevenir la adicción en jóvenes. El tema ya había sido impulsado por sectores de la oposición el año pasado, aunque el oficialismo no compartía la redacción final de aquella iniciativa.
Cambios en el etiquetado frontal y ley de lobby
El paquete también contempla una reforma de la ley de etiquetado frontal. La iniciativa buscaría reducir o eliminar los octógonos negros de advertencia nutricional en los envases y permitir nuevamente el uso de dibujos animados, celebridades o figuras deportivas como recursos de marketing en los productos.
Además, el Ejecutivo impulsará una Ley de Lobby, con el objetivo de transparentar esa actividad como una herramienta de incidencia en políticas legislativas. La propuesta toma como referencia modelos de regulación aplicados en otros países, donde se exige registrar reuniones, intereses representados y gestiones realizadas ante funcionarios públicos.
El anuncio de Adorni
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó el envío de los proyectos mediante un mensaje publicado en X, donde enumeró las cuatro iniciativas que el Gobierno presentará ante el Congreso: Ludopatía, Súper RIGI, Lobby y Etiquetado Frontal.
La decisión se conoció luego de reuniones políticas en Casa Rosada y de un encuentro previo entre Adorni y el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos, donde se definieron prioridades para avanzar con iniciativas oficiales en ambas cámaras.
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