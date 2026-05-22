Visita del papa León XIV a la Argentina: el Gobierno dio a conocer una posible fecha

La expectativa por una posible visita del papa León XIV a la Argentina creció este viernes luego de un mensaje del canciller Pablo Quirno, quien anticipó una noticia que, según expresó, “hará feliz a todo el pueblo argentino”. La eventual llegada del pontífice se daría en el marco de una gira por América Latina, aunque todavía resta una confirmación oficial y la definición de fechas.

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Pablo Quirno utilizó su cuenta de X para alimentar la posibilidad de una visita papal al país. Según expresó, se reunió con el presidente Javier Milei para transmitirle una noticia vinculada a la agenda del pontífice.

Vine a reunirme con el Presidente Javier Milei para darle la buena noticia que hará feliz a todo el pueblo argentino. Vine a reunirme con el Presidente Javier Milei para darle la buena noticia que hará feliz a todo el pueblo argentino.

En el mismo mensaje, el canciller agregó: “Solo resta definir la fecha, qué linda Primavera”, una frase que aumentó las especulaciones sobre una posible llegada de León XIV a la Argentina. Si bien el funcionario no arrojó una fecha puntual, se estima que la llegada del Sumo Pontífice podría ser en noviembre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/2057832840096608430&partner=&hide_thread=false Vine a reunirme con el Presidente @JMilei para darle “la Buena Noticia” que hará feliz a todo el pueblo argentino. Solo resta definir la fecha… qué linda Primavera…!



Dios bendiga a los argentinos, que las Fuerzas del Cielo nos acompañen y VLLC. pic.twitter.com/gMCXZvPYvP — Pablo Quirno (@pabloquirno) May 22, 2026

Uruguay también aparece en la posible gira

En paralelo, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay señalaron que “se está trabajando fuertemente para que la visita se concrete en noviembre”.

Las señales desde Montevideo también apuntan a una gira regional que podría incluir tanto a Uruguay como a la Argentina.

El papa León XIV y Javier Milei.

Los posibles destinos del Papa

El intendente de la ciudad uruguaya de Florida, Carlos Enciso, también se refirió a la posible visita. El dirigente, que cuenta con fuentes en el Vaticano por su etapa como embajador uruguayo en Buenos Aires, afirmó que León XIV visitaría Uruguay durante la primera quincena de noviembre.

Entre los destinos previstos mencionó el Santuario de la Virgen de los 33. Además, en declaraciones a Radio Mitre, indicó que el cronograma del pontífice para ese período incluiría Argentina, Uruguay y Perú, aunque los días exactos todavía no estarían definidos.

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"El Papa me dijo que tenía ganas de venir a Argentina", dijo el obispo César Daniel Fernández

El obispo monseñor Daniel Fernández sorprendió este jueves al revelar que el Papa le manifestó personalmente su deseo de visitar la Argentina. “Ya a mí me había dicho el año pasado que tenía ganas de venir”, contó en una entrevista con Canal 4, al ser consultado por una posible llegada del Sumo Pontífice al país.

Fernández explicó que una eventual visita todavía depende de distintos factores, entre ellos la situación política en Perú, ya que el viaje podría incluir ese destino antes de llegar a la Argentina. “Está muy pendiente la situación de Perú, porque iría a Perú, venir acá”, detalló. Y agregó: “Si eso va en paz, a lo mejor antes del fin de año tenemos una sorpresa”.

Embed - OBISPO CÉSAR DANIEL FERNÁNDEZ

Consultado sobre los tiempos, el obispo señaló que una eventual visita en octubre o noviembre debería definirse en los próximos meses, ya que este tipo de viajes requieren una preparación previa importante.

Si es para noviembre será junio, julio que se pueda definir porque necesita unos cuantos meses de preparación. Si es para noviembre será junio, julio que se pueda definir porque necesita unos cuantos meses de preparación.

De todos modos, evitó dar certezas y dejó todo en el plano de la esperanza: “Ojalá, Dios quiera”.