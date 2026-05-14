El Papa León XIV y un movimiento clave en su diplomacia: Banach será el nuevo nuncio en Argentina

El papa León XIV tomó una de las decisiones diplomáticas más significativas en el vínculo entre la Santa Sede y Argentina al nombrar como nuevo nuncio apostólico en el país a monseñor Michael Wallace Banach . Se trata de un arzobispo estadounidense con una amplia carrera dentro del cuerpo diplomático del Vaticano.

A si vez, cuenta con experiencia en ámbitos multilaterales , escenarios de conflicto internacional y representación política eclesiástica . La medida fue anunciada oficialmente este jueves por la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires y constituye un gesto de fuerte relevancia dentro de la estrategia diplomática del nuevo Papa .

La designación cobra especial importancia tanto por el rol histórico de Argentina dentro de la Iglesia latinoamericana como por el escenario político y religioso que vive el país tras el fallecimiento del papa Francisco y el comienzo de una nueva etapa en el Vaticano .

La designación de Michael Wallace Banach , quien hasta el momento ejercía funciones como nuncio apostólico en Hungría , suma a Buenos Aires a un diplomático con recorrido en puestos estratégicos para la Santa Sede y una sólida trayectoria técnica en contextos políticos complejos .

A lo largo de su carrera, Banach encabezó delegaciones vaticanas en países de África y Oceanía, además de desempeñar responsabilidades importantes dentro de la Secretaría de Estado del Vaticano. También actuó como representante ante organismos multilaterales, entre ellos la Organización Internacional de Energía Atómica y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

El papa León XIV y Javier Milei.

Antes de ser destinado a la Argentina, Banach cumplía tareas diplomáticas en Hungría, un país considerado estratégico para la Santa Sede debido al protagonismo político que adquirió el gobierno de Viktor Orbán en las discusiones europeas vinculadas a migración, valores cristianos, soberanía y corrientes conservadoras.

Orbán se transformó en una de las figuras más influyentes de la nueva derecha internacional y sostiene relaciones con líderes como Javier Milei, Donald Trump y Jair Bolsonaro. Además, participa activamente en la CPAC, el foro internacional que reúne a sectores libertarios y conservadores de distintos lugares del mundo.

La experiencia diplomática de Banach y detalles de su paso por Hungría

La llegada de Banach a Buenos Aires supone el desembarco de un diplomático que, durante los últimos años, mantuvo contacto directo con uno de los gobiernos más representativos de la derecha global actual y que debió administrar, desde la órbita vaticana, el vínculo entre la Santa Sede y un liderazgo político de marcada identidad ideológica.

Previo a su misión en Hungría, Banach estuvo al frente de delegaciones diplomáticas del Vaticano en países de África y Oceanía, lo que le permitió acumular experiencia en contextos atravesados por distintas realidades políticas y religiosas. Además, desempeñó cargos importantes dentro de la Secretaría de Estado vaticana.

El papa Francisco visitó Hungría, con Orbán como presidente y Michael Wallace Banach, como nuncio.

El nombramiento de Banach llega en un momento particular del vínculo entre el Vaticano y la Argentina. En sectores eclesiásticos y diplomáticos comenzó a crecer en las últimas semanas la versión sobre una posible visita del papa León XIV al país antes de fin de año, aunque por el momento la Santa Sede no emitió ninguna confirmación oficial.

Dentro de este contexto, la elección del nuevo nuncio apostólico era vista como una decisión institucional de gran importancia. En la estructura diplomática vaticana, el enviado papal ocupa un papel clave en la coordinación política, religiosa y organizativa de una eventual visita del Pontífice, abarcando desde el trabajo conjunto con el Episcopado y el Gobierno hasta los aspectos protocolares y de seguridad.

La posibilidad de una visita papal a la Argentina

La reciente trayectoria de Banach en Hungría aparece como un antecedente de peso. Durante su tarea como nuncio apostólico en ese país, intervino en la planificación y coordinación de la visita que el papa Francisco realizó a Budapest en abril de 2023, considerada una de las giras más relevantes de la etapa final de su pontificado.

Arzobispo Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.

La chance de una futura visita papal a la Argentina volvió a cobrar fuerza después de la elección de León XIV, sobre todo teniendo en cuenta que Francisco nunca llegó a realizar un viaje oficial a su tierra natal a lo largo de sus doce años al frente de la Iglesia católica.

El nuevo enviado papal nació el 19 de noviembre de 1962 en Worcester, Estados Unidos. Fue ordenado sacerdote en 1988 y obtuvo el título de doctor en Derecho Canónico. Se incorporó al Servicio Diplomático de la Santa Sede en 1994 y, desde entonces, construyó una extensa trayectoria dentro de la diplomacia vaticana.

En los primeros años de su carrera prestó funciones en las nunciaturas apostólicas de Bolivia y Nigeria, además de integrar la Sección para las Relaciones con los Estados de la Secretaría de Estado, considerada una de las áreas más estratégicas y delicadas de la política exterior del Vaticano.

Uno de los momentos más relevantes de su trayectoria llegó en 2007, cuando fue designado representante permanente de la Santa Sede ante el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la Comisión Preparatoria del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Además, se desempeñó como observador permanente frente a la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y la sede de las Naciones Unidas en Viena.

El diplomático fue el representante de la Santa Sede en la Hungría de Viktor Orban.

Trayectoria internacional y perfil técnico

Ese recorrido técnico y su experiencia en organismos multilaterales posicionaron a Banach como uno de los diplomáticos del Vaticano con mayor especialización en asuntos internacionales complejos, sobre todo en cuestiones relacionadas con seguridad global, desarme nuclear, vínculos entre Estados y negociación política.

En febrero de 2013, apenas unos días antes de la renuncia de Benedicto XVI y del cónclave que terminaría eligiendo a Francisco, fue nombrado arzobispo titular de Memfi y nuncio apostólico. A partir de entonces, fue sumando destinos diplomáticos cada vez más relevantes dentro de la estructura de la Santa Sede.

Entre 2013 y 2016 se desempeñó como nuncio apostólico en Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón. Más adelante, entre 2016 y 2022, estuvo al frente de manera simultánea de las representaciones diplomáticas del Vaticano en Senegal, Cabo Verde, Guinea-Bisáu y Mauritania, donde también cumplió funciones como delegado pontificio.

Michael Wallace Banach.

Dentro del Vaticano sobresalen especialmente su perfil de diplomático tradicional, la experiencia acumulada en contextos multiculturales y su habilidad para el diálogo político. Además del inglés, domina francés, italiano, polaco y español, una cualidad considerada clave para su llegada a la Argentina y para la relación diaria con referentes eclesiásticos y dirigentes políticos del país.

El inicio de una nueva representación vaticana en Buenos Aires

La llegada de Banach también inaugura una nueva etapa en la diplomacia de la Santa Sede en Buenos Aires, luego de la salida del nuncio polaco Mirosaw Adamczyk, quien estuvo al frente de la representación vaticana durante los últimos años del pontificado de Francisco.

La tarea del nuncio apostólico en la Argentina va mucho más allá de una función protocolar o meramente diplomática. Además de actuar como representante del Papa ante el Estado argentino, la nunciatura cumple un rol fundamental en el vínculo con el Episcopado, en el monitoreo del escenario político y social del país y en los mecanismos de designación de obispos.

El papa León XIV resolvió uno de los movimientos diplomáticos más relevantes para la relación entre la Santa Sede y la Argentina.

Luego de que se confirmara el nombramiento, la Conferencia Episcopal Argentina publicó un comunicado oficial que llevó las firmas de su presidente, el arzobispo de Mendoza Marcelo Colombo, y del secretario general del organismo, el obispo auxiliar de San Isidro Raúl Pizarro.

“Queremos expresar nuestro agradecimiento al papa León XIV por la designación de Su Excelencia Reverendísima Monseñor Michael Wallace Banach como nuncio apostólico en la República Argentina”, señaló la conducción de la Iglesia argentina.

Michael Wallace Banach, un arzobispo estadounidense con extensa trayectoria en el servicio exterior vaticano y experiencia en organismos multilaterales.

En el comunicado, los obispos argentinos expresaron su bienvenida al nuevo enviado del Papa y subrayaron la necesidad de afianzar “los vínculos de comunión entre la Sede Apostólica y la Iglesia que peregrina en estas tierras”. Además, la Conferencia Episcopal invitó a los fieles católicos a acompañar “con sus oraciones” la labor pastoral y diplomática de Banach, y puso su misión bajo el amparo de la Virgen María.