El papa León XIV le respondió a Donald Trump en medio de la tensión por Irán

El papa León respondió las críticas de Donald Trump por la guerra en Irán: “No temo a su Gobierno”.

Durante un vuelo papal con destino a Argelia , el papa León XIV respondió este lunes a las declaraciones del presidente Donald Trump . El pontífice aseguró que no siente temor frente al gobierno estadounidense y remarcó que sus llamados a la reconciliación se fundamentan en el Evangelio .

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El cruce se desató luego de las críticas de Trump sobre la intervención del Papa en el conflicto con Irán . León XIV —primer pontífice nacido en Estados Unidos — expresó, en diálogo con The Associated Press , su preocupación porque el mandatario no comprenda el alcance de su misión a nivel global.

“ Poner mi mensaje en el mismo plano que lo que el presidente ha intentado hacer aquí , creo que es no entender cuál es el mensaje del Evangelio ”, afirmó el pontífice a los periodistas.

León XIV aclaró que sus declaraciones no deben interpretarse como un cuestionamiento directo hacia Donald Trump , sino como una advertencia frente a lo que describió como una “sensación de poder absoluto” que alimenta los conflictos armados. En ese sentido, remarcó que la Iglesia impulsa el diálogo entre naciones y la cooperación multilateral .

“No me apartaré de anunciar el mensaje del Evangelio e invitar a todas las personas a buscar maneras de construir puentes de paz y reconciliación”, expresó el pontífice.

Asimismo, insistió en que la Iglesia no debe entenderse como un actor político convencional, y reiteró que su principal misión es denunciar el sufrimiento de las víctimas inocentes en contextos de guerra.

El presidente de EE.UU, Donald Trump.

Trump y su fuerte descargo en redes sociales

Donald Trump recurrió a sus redes sociales para poner en duda el desempeño del líder religioso. El dirigente afirmó que León XIV no está cumpliendo adecuadamente con su rol y le reclamó que deje de “complacer a la izquierda radical”.

“El papa León es DÉBIL con el crimen y terrible en política exterior”, publicó Trump en uno de sus mensajes dominicales. Además, expresó su desacuerdo con que un referente de la Iglesia cuestione su política de seguridad nacional.

El exmandatario estadounidense incluso insinuó que la elección de León XIV respondió a cálculos estratégicos del Vaticano. Según su visión, su designación estaría vinculada a su nacionalidad para facilitar el vínculo con su administración.

El papa llama a construir puentes de reconciliación, invitando a evitar la guerra y a trabajar por la paz internacional desde la fe.

Tensiones por los conflictos en Irán y Venezuela

El enfrentamiento entre el papa León XIV y el presidente Donald Trump se profundizó a partir del rechazo del pontífice a las advertencias de realizar ataques masivos contra infraestructura en Irán. En declaraciones previas, el Papa había calificado esas amenazas como “realmente inaceptables”, lo que generó malestar en el mandatario estadounidense.

Trump también cuestionó al líder religioso por su postura tras la situación política en Venezuela y la caída de Nicolás Maduro, ocurrida en enero pasado. Según el mandatario, el Papa debería respaldar acciones contra países que, a su criterio, están vinculados al envío de drogas hacia Estados Unidos.

“No quiero un papa que critique al presidente de Estados Unidos porque estoy haciendo exactamente para lo que fui elegido”, agregó Trump en sus posteos.

Críticas cruzadas entre el papa León XIV y Donald Trump por el conflicto en Irán.

Reacciones oficiales de la Iglesia y líderes internacionales

Desde la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, el arzobispo Paul S. Coakley expresó su inquietud por los cuestionamientos provenientes del presidente. Sostuvo que el Papa no debe ser interpretado como un adversario político.

“El papa León XIV no es su rival; ni el Papa es un político. Es el Vicario de Cristo que habla desde la verdad del Evangelio”, señaló Coakley en un comunicado oficial.

En Italia, la primera ministra Giorgia Meloni y la dirigente opositora Elly Schlein manifestaron su respaldo al pontífice. Ambas destacaron la relevancia de su labor de paz en el escenario internacional actual.

El papa León XIV ratifica la posición de la Iglesia Católica en contra de la guerra y reafirma su compromiso con la paz en Irán.

El factor religioso en el electorado estadounidense

La tensión se desarrolla en paralelo a la postura del gobierno de Donald Trump, que busca justificar el conflicto en Irán apelando a argumentos de carácter religioso. En ese marco, el secretario de Defensa Pete Hegseth llegó a solicitar oraciones por el triunfo militar “en nombre de Jesucristo”.

Pese a la controversia, Trump mantiene un respaldo significativo entre el electorado católico, tras haber obtenido alrededor del 55% de ese voto en 2024. Sin embargo, su vínculo con el Vaticano atraviesa actualmente una etapa de fuerte tensión.

En medio de la guerra, Donald Trump se peleó con el Papa y León XIV le respondió.

Mientras la delegación estadounidense encabezada por JD Vance desarrolla negociaciones en Pakistán, el papa León XIV inició una gira de 11 días por África. En ese contexto, reiteró un mensaje central: Dios no escucha las plegarias de quienes promueven la violencia.