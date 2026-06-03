Crisis en Bolivia: renunciaron los ministros de Defensa y Educación en medio de protestas

Fuentes extraoficiales señalaron que Salinas y García dimitieron por su negativa a firmar un decreto de estado de excepción, tras la promulgación de la Ley 1732. El Gobierno nacional evalúa esta medida para autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en los más de 90 bloqueos de rutas registrados en ocho regiones del país.

Los ministros bolivianos de Defensa, Marcelo Salinas, y de Educación, Beatriz García, renunciaron este martes a sus cargos ante el presidente Rodrigo Paz, en medio de intensas protestas que sacuden Bolivia desde hace un mes en rechazo a las políticas neoliberales que ejecuta el Gobierno.

Dos ministros del gabinete del presidente Rodrigo Paz renunciaron en Bolivia , en medio de la crisis política y social que atraviesa el país por los bloqueos, protestas y reclamos de distintos sectores. Se trata de Marcelo Salinas , quien dejó el Ministerio de Defensa, y Beatriz García , quien presentó su salida de la cartera de Educación.

Las renuncias se conocieron este martes, luego de una reunión de gabinete en el Palacio de Gobierno y cuando Bolivia acumula 33 días de bloqueos . La situación mantiene en tensión al Ejecutivo de Paz, con sectores movilizados que exigen respuestas a la crisis económica y, en algunos casos, directamente la renuncia del mandatario.

Según informó el medio boliviano Opinión, la salida de ambos funcionarios fue confirmada por los equipos de comunicación de las carteras de Defensa y Educación. Salinas ocupaba una cartera estratégica, ya que de ese ministerio dependen las Fuerzas Armadas y áreas vinculadas a la seguridad del Estado.

En el caso de Beatriz García, El Deber indicó que su renuncia la convierte en otra baja de alto nivel dentro del gabinete nacional, en medio de un escenario marcado por la presión social y la falta de acuerdos con los sectores movilizados.

Ex Ministros en Bolivia: Beatriz García y Marcelo Salinas, ministros salientes. ERBOL Ex Ministros en Bolivia: Beatriz García y Marcelo Salinas, ministros salientes. ERBOL Fuentes extraoficiales señalaron que Salinas y García dimitieron por su negativa a firmar un decreto de estado de excepción, tras la promulgación de la Ley 1732. El Gobierno nacional evalúa esta medida para autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en los más de 90 bloqueos de rutas registrados en ocho regiones del país.

Una crisis que golpea al gabinete

Las salidas de Salinas y García no son hechos aislados. Días atrás también había renunciado Edgar Morales, ministro de Trabajo, por lo que el gobierno de Paz acumula tres bajas importantes en poco más de una semana.

Los cambios se dan en un contexto de fuerte desgaste político. Medios bolivianos remarcan que los bloqueos afectan rutas, complican la circulación y generan presión sobre el abastecimiento, mientras crecen los pedidos de sectores afectados para que el Gobierno avance con medidas más firmes.

Quién podría asumir en Defensa

Tras la renuncia de Marcelo Salinas, medios bolivianos señalaron que Ernesto Justiniano, hasta ahora viceministro de Sustancias Controladas, se perfila como nuevo ministro de Defensa. Unitel informó que su posesión podría concretarse en las próximas horas.

En Educación, en cambio, todavía se evaluaban nombres para reemplazar a Beatriz García, según las primeras informaciones difundidas por medios bolivianos.

Bloqueos, protestas y presión social

La crisis boliviana lleva más de un mes y combina reclamos sociales, económicos y políticos. Las protestas, impulsadas por sindicatos y sectores afines al expresidente Evo Morales, comenzaron con pedidos laborales y derivaron en bloqueos y exigencias contra el gobierno de Rodrigo Paz.

En medio de ese escenario, el Gobierno analizó medidas de excepción y la posibilidad de una mayor intervención de las Fuerzas Armadas para enfrentar los bloqueos. La salida del ministro de Defensa ocurre justo cuando esa cartera quedaba en el centro de las decisiones más sensibles.

Gabinete de Bolivia Los ministros bolivianos de Defensa, Marcelo Salinas, y de Educación, Beatriz García, renunciaron este martes a sus cargos ante el presidente Rodrigo Paz, en medio de intensas protestas que sacuden Bolivia desde hace un mes en rechazo a las políticas neoliberales que ejecuta el Gobierno.

Lo más importante

Renunció Marcelo Salinas , ministro de Defensa de Bolivia.

, ministro de Defensa de Bolivia. También dejó su cargo Beatriz García , ministra de Educación.

, ministra de Educación. Medios bolivianos señalan que Ernesto Justiniano asumiría en Defensa.

asumiría en Defensa. Aún no está definido el reemplazo en Educación

Las salidas se dan en medio de 33 días de bloqueos .

. Ya son tres bajas importantes: