miércoles 03 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de junio de 2026 - 09:07
Política.

Crisis en Bolivia: renunciaron los ministros de Defensa y Educación en medio de protestas

Las salidas de los Ministros en Bolivia se producen tras 33 días de bloqueos, protestas y pedidos de renuncia contra el presidente Rodrigo Paz.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Crisis en Bolivia

Crisis en Bolivia

Los ministros bolivianos de Defensa, Marcelo Salinas, y de Educación, Beatriz García, renunciaron este martes a sus cargos&nbsp;ante el presidente Rodrigo Paz, en medio de intensas protestas que sacuden Bolivia desde hace un mes en rechazo a las políticas neoliberales que ejecuta el Gobierno.

Los ministros bolivianos de Defensa, Marcelo Salinas, y de Educación, Beatriz García, renunciaron este martes a sus cargos ante el presidente Rodrigo Paz, en medio de intensas protestas que sacuden Bolivia desde hace un mes en rechazo a las políticas neoliberales que ejecuta el Gobierno.

image
Ex Ministros en Bolivia: Beatriz García y Marcelo Salinas, ministros salientes. ERBOL Fuentes extraoficiales señalaron que Salinas y García dimitieron por su negativa a firmar un decreto de estado de excepción, tras la&nbsp;promulgación de la&nbsp;Ley 1732. El Gobierno nacional evalúa esta medida para autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en los más de 90 bloqueos de rutas registrados en ocho regiones del país.

Ex Ministros en Bolivia: Beatriz García y Marcelo Salinas, ministros salientes. ERBOL

Fuentes extraoficiales señalaron que Salinas y García dimitieron por su negativa a firmar un decreto de estado de excepción, tras la promulgación de la Ley 1732. El Gobierno nacional evalúa esta medida para autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en los más de 90 bloqueos de rutas registrados en ocho regiones del país.

Lee además
Crisis en Bolivia.
Mundo.

Bolivia atraviesa el segundo mes de bloqueos y aumenta la crisis económica
Corpus Christi en Bolivia.
Mundo.

Bolivia declaró doble feriado nacional por Corpus Christi

Las renuncias se conocieron este martes, luego de una reunión de gabinete en el Palacio de Gobierno y cuando Bolivia acumula 33 días de bloqueos. La situación mantiene en tensión al Ejecutivo de Paz, con sectores movilizados que exigen respuestas a la crisis económica y, en algunos casos, directamente la renuncia del mandatario.

image

Salinas y García dejaron sus cargos en el gabinete de Bolivia

Según informó el medio boliviano Opinión, la salida de ambos funcionarios fue confirmada por los equipos de comunicación de las carteras de Defensa y Educación. Salinas ocupaba una cartera estratégica, ya que de ese ministerio dependen las Fuerzas Armadas y áreas vinculadas a la seguridad del Estado.

En el caso de Beatriz García, El Deber indicó que su renuncia la convierte en otra baja de alto nivel dentro del gabinete nacional, en medio de un escenario marcado por la presión social y la falta de acuerdos con los sectores movilizados.

Ex Ministros en Bolivia: Beatriz García y Marcelo Salinas, ministros salientes. ERBOL
Ex Ministros en Bolivia: Beatriz García y Marcelo Salinas, ministros salientes. ERBOL Fuentes extraoficiales señalaron que Salinas y García dimitieron por su negativa a firmar un decreto de estado de excepción, tras la promulgación de la Ley 1732. El Gobierno nacional evalúa esta medida para autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en los más de 90 bloqueos de rutas registrados en ocho regiones del país.

Ex Ministros en Bolivia: Beatriz García y Marcelo Salinas, ministros salientes. ERBOL

Fuentes extraoficiales señalaron que Salinas y García dimitieron por su negativa a firmar un decreto de estado de excepción, tras la promulgación de la Ley 1732. El Gobierno nacional evalúa esta medida para autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en los más de 90 bloqueos de rutas registrados en ocho regiones del país.

Una crisis que golpea al gabinete

Las salidas de Salinas y García no son hechos aislados. Días atrás también había renunciado Edgar Morales, ministro de Trabajo, por lo que el gobierno de Paz acumula tres bajas importantes en poco más de una semana.

Los cambios se dan en un contexto de fuerte desgaste político. Medios bolivianos remarcan que los bloqueos afectan rutas, complican la circulación y generan presión sobre el abastecimiento, mientras crecen los pedidos de sectores afectados para que el Gobierno avance con medidas más firmes.

Quién podría asumir en Defensa

Tras la renuncia de Marcelo Salinas, medios bolivianos señalaron que Ernesto Justiniano, hasta ahora viceministro de Sustancias Controladas, se perfila como nuevo ministro de Defensa. Unitel informó que su posesión podría concretarse en las próximas horas.

En Educación, en cambio, todavía se evaluaban nombres para reemplazar a Beatriz García, según las primeras informaciones difundidas por medios bolivianos.

Bloqueos, protestas y presión social

La crisis boliviana lleva más de un mes y combina reclamos sociales, económicos y políticos. Las protestas, impulsadas por sindicatos y sectores afines al expresidente Evo Morales, comenzaron con pedidos laborales y derivaron en bloqueos y exigencias contra el gobierno de Rodrigo Paz.

En medio de ese escenario, el Gobierno analizó medidas de excepción y la posibilidad de una mayor intervención de las Fuerzas Armadas para enfrentar los bloqueos. La salida del ministro de Defensa ocurre justo cuando esa cartera quedaba en el centro de las decisiones más sensibles.

Gabinete de Bolivia
Los ministros bolivianos de Defensa, Marcelo Salinas, y de Educación, Beatriz García, renunciaron este martes a sus cargos ante el presidente Rodrigo Paz, en medio de intensas protestas que sacuden Bolivia desde hace un mes en rechazo a las políticas neoliberales que ejecuta el Gobierno.

Los ministros bolivianos de Defensa, Marcelo Salinas, y de Educación, Beatriz García, renunciaron este martes a sus cargos ante el presidente Rodrigo Paz, en medio de intensas protestas que sacuden Bolivia desde hace un mes en rechazo a las políticas neoliberales que ejecuta el Gobierno.

Lo más importante

  • Renunció Marcelo Salinas, ministro de Defensa de Bolivia.
  • También dejó su cargo Beatriz García, ministra de Educación.
  • Medios bolivianos señalan que Ernesto Justiniano asumiría en Defensa.
  • Aún no está definido el reemplazo en Educación
  • Las salidas se dan en medio de 33 días de bloqueos.
  • Ya son tres bajas importantes:
    • Edgar Morales, ministro de Trabajo
    • Marcelo Salinas, ministro de Defensa de Bolivia.
    • También dejó su cargo Beatriz García,

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Bolivia atraviesa el segundo mes de bloqueos y aumenta la crisis económica

Bolivia declaró doble feriado nacional por Corpus Christi

Sindicatos en Bolivia endurecen su postura y sostienen los bloqueos contra el gobierno

Crisis en Bolivia: empresarios alertan sobre "catástrofe económica" tras un mes de bloqueos

Miles de despidos y 20 mil empresas paralizadas en Bolivia

Lo que se lee ahora
miles de despidos y 20 mil empresas paralizadas en bolivia
Crisis.

Miles de despidos y 20 mil empresas paralizadas en Bolivia

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Se viene el pago del aguinaldo. video
Jujuy.

Cuándo cobrarán el aguinaldo los empleados estatales de Jujuy

Jujuy Digital Sapem - Imagen generada con IA con fines ilustrativos 
Transparencia.

Jujuy Digital SAPEM: una empresa con recursos millonarios de la que poco se sabe

La autopsiaa la mujer que murió en el hospital de Alto Comedero será el viernes (Archivo)
Jujuy.

La autopsia a la mujer que murió en el hospital de Alto Comedero será el viernes

Marcha“Ni una menos” en Jujuy (Archivo)
Jujuy.

Marcha 3J "Ni Una Menos" en Jujuy: dónde y a que hora será

Interrupción programada del servicio eléctrico este miércoles
Jujuy.

Interrupción programada del servicio eléctrico este miércoles: qué zonas alcanzará

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel