martes 02 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de junio de 2026 - 18:02
Alarma

Crisis en Bolivia: empresarios alertan sobre "catástrofe económica" tras un mes de bloqueos

Bolivia cumple un mes de bloqueos en las carreteras y así profundiza su crisis política y social. En las últimas horas, empresarios advirtieron que la economía se aproxima a un punto crítico.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Crisis en Bolivia: empresarios alertan sobre “catástrofe económica” tras un mes de bloqueos.&nbsp;

Crisis en Bolivia: empresarios alertan sobre “catástrofe económica” tras un mes de bloqueos. 

Tras más de 30 días de bloqueos en distintas carreteras, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) exigió este lunes la implementación de “decisiones inmediatas” para dar solución a los conflictos que generan significativas pérdidas económicas.

Lee además
Los sindicatos de Bolivia rechazaron negociar y mantienen los bloqueos para presionar a Rodrigo Paz.  
Política.

Sindicatos en Bolivia endurecen su postura y sostienen los bloqueos contra el gobierno
Corpus Christi en Bolivia.
Mundo.

Bolivia declaró doble feriado nacional por Corpus Christi

image

Bolivia: empresarios alertan sobre “catástrofe económica” tras un mes de bloqueos

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) exigió “decisiones inmediatas” para resolver los conflictos que desde hace cinco semanas impulsan sectores que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz, en medio de advertencias sobre una posible “situación de catástrofe” por el deterioro económico.

image

A través de un comunicado, la mayor patronal del país manifestó su “profunda preocupación y alarma” por la persistencia de bloqueos en varias regiones de Bolivia, a los que calificó de “injustificados”, advirtiendo que están provocando un acelerado deterioro de la economía nacional y podrían derivar en un escenario de consecuencias imprevisibles.

La CEPB señaló que “la gravedad del momento exige decisiones inmediatas. Cada día de parálisis y bloqueos agrava los daños y acerca al país a una situación de catástrofe”.

Los empresarios lamentaron la “preocupante ausencia de voluntad de diálogo por parte de los dirigentes que promueven las medidas de presión” y también la “insuficiente capacidad de acción por parte de las autoridades”.

Y alertaron que “esta combinación está derivando en una vulneración creciente de los derechos fundamentales de millones de personas y está debilitando peligrosamente la convivencia democrática y la cohesión social”

De igual forma, advirtieron que el sector empresarial “está llegando a su límite de sostenibilidad”, en un contexto en el que, además de la “crisis económica estructural” acumulada, los conflictos actuales están llevando a miles de empresas, sobre todo pequeñas y medianas, a una situación de colapso inminente.

image

Para este sector, la crisis no terminará cuando culminen los bloqueos, sino que se extenderán durante meses e incluso años, lo que tendrá efectos sobre los empleos, los ingresos de las familias, las inversiones y otros.

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) advirtió que el escenario es grave, debido a que, en 32 días de bloqueos en rutas y conflictos focalizados en la sede de gobierno, las pérdidas ascienden a más de 1.920 millones de dólares.

Siguen las protestas en Bolivia

El departamento de La Paz, sede del Gobierno y del Legislativo, es el más afectado por los bloqueos de carreteras, que generaron desabastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal. En las dos últimas semanas, las medidas de protesta se extendieron además a otras seis regiones.

Las manifestaciones contra Paz comenzaron a principios de mayo a partir de demandas sectoriales que con el tiempo derivaron en exigencias de renuncia. Estas son promovidas por la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación de Campesinos de La Paz “Tupac Katari” y grupos vinculados al expresidente Evo Morales, en el poder entre 2006 y 2019.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Sindicatos en Bolivia endurecen su postura y sostienen los bloqueos contra el gobierno

Bolivia declaró doble feriado nacional por Corpus Christi

Bolivia atraviesa el segundo mes de bloqueos y aumenta la crisis económica

Bolivia: Paz a Evo Morales, "sabes que tus días están contados"

Bolivia: Lo bloqueos generan pérdidas millonarias y afectan al 2,8 % del PIB

Lo que se lee ahora
Hinchas del Arsenal intentaron colarse en los festejos disfrazados y fueron detenidos.
Mundo.

Dos hinchas del Arsenal intentaron colarse en los festejos disfrazados y fueron detenidos

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Murió una jujeña en un choque frontal en Córdoba.
Policiales.

Murió una jujeña en un choque frontal en Córdoba

Jujeño murió tras una golpiza (Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial). video
Jujuy.

Jujeño murió tras una golpiza, donaron sus órganos y piden ayuda para el sepelio

Fin de semana largo: cómo se toma el feriado de Güemes 
País.

Fin de semana largo: cómo se toma el feriado de Güemes y qué pasará el 17 de junio en Salta

Figuritas del Mundial 2026. video
Jujuy.

Alertan por estafas con figuritas del Mundial 2026 en Jujuy

Se viene el pago del aguinaldo. video
Jujuy.

Cuándo cobrarán el aguinaldo los empleados estatales de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel