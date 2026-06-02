Crisis en Bolivia: empresarios alertan sobre “catástrofe económica” tras un mes de bloqueos. 

Tras más de 30 días de bloqueos en distintas carreteras, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) exigió este lunes la implementación de “decisiones inmediatas” para dar solución a los conflictos que generan significativas pérdidas económicas.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) exigió “ decisiones inmediatas ” para resolver los conflictos que desde hace cinco semanas impulsan sectores que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz, en medio de advertencias sobre una posible “ situación de catástrofe ” por el deterioro económico.

A través de un comunicado, la mayor patronal del país manifestó su “ profunda preocupación y alarma ” por la persistencia de bloqueos en varias regiones de Bolivia, a los que calificó de “injustificados”, advirtiendo que están provocando un acelerado deterioro de la economía nacional y podrían derivar en un escenario de consecuencias imprevisibles.

La CEPB señaló que “la gravedad del momento exige decisiones inmediatas. Cada día de parálisis y bloqueos agrava los daños y acerca al país a una situación de catástrofe”.

Los empresarios lamentaron la “preocupante ausencia de voluntad de diálogo por parte de los dirigentes que promueven las medidas de presión” y también la “insuficiente capacidad de acción por parte de las autoridades”.

Y alertaron que “esta combinación está derivando en una vulneración creciente de los derechos fundamentales de millones de personas y está debilitando peligrosamente la convivencia democrática y la cohesión social”

De igual forma, advirtieron que el sector empresarial “está llegando a su límite de sostenibilidad”, en un contexto en el que, además de la “crisis económica estructural” acumulada, los conflictos actuales están llevando a miles de empresas, sobre todo pequeñas y medianas, a una situación de colapso inminente.

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Para este sector, la crisis no terminará cuando culminen los bloqueos, sino que se extenderán durante meses e incluso años, lo que tendrá efectos sobre los empleos, los ingresos de las familias, las inversiones y otros.

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) advirtió que el escenario es grave, debido a que, en 32 días de bloqueos en rutas y conflictos focalizados en la sede de gobierno, las pérdidas ascienden a más de 1.920 millones de dólares.

Siguen las protestas en Bolivia

El departamento de La Paz, sede del Gobierno y del Legislativo, es el más afectado por los bloqueos de carreteras, que generaron desabastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal. En las dos últimas semanas, las medidas de protesta se extendieron además a otras seis regiones.

Las manifestaciones contra Paz comenzaron a principios de mayo a partir de demandas sectoriales que con el tiempo derivaron en exigencias de renuncia. Estas son promovidas por la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación de Campesinos de La Paz “Tupac Katari” y grupos vinculados al expresidente Evo Morales, en el poder entre 2006 y 2019.