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19 de julio de 2026 - 21:27
Mundo.

Un sismo en Perú dejó al menos seis muertos, decenas de heridos y graves daños

La emergencia en Perú provocó víctimas, daños en viviendas y edificios históricos e interrupciones en el servicio eléctrico en distintas localidades.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Unsismo en Perú dejó al menos seis muertos

Un sismo en Perú dejó al menos seis muertos

Un sismo de magnitud 5,1, seguido por otro movimiento de magnitud 3,7, sacudió durante la noche del sábado la región andina de Junín, en Perú, y dejó al menos seis personas fallecidas, decenas de heridos, viviendas destruidas y numerosos daños materiales.

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El epicentro del principal movimiento se ubicó cerca de la provincia de Chupaca, unos 300 kilómetros al este de Lima. El Instituto Geofísico del Perú registró el sismo a las 21.24 del sábado 18 de julio, a siete kilómetros al sur de Chupaca y con una profundidad de 24 kilómetros.

Los balances sobre la cantidad de heridos fueron modificándose con el avance de los operativos y las evaluaciones médicas. El viceministro de Salud, Henry Rebaza, informó que 26 personas heridas habían recibido el alta y otras seis continuaban hospitalizadas, mientras las autoridades seguían relevando a la población afectada.

Graves daños en Junín tras el sismo

La zona más golpeada fue el distrito de Chongos Bajo, donde se registraron derrumbes de viviendas y estructuras históricas. Entre los daños se encuentra la caída de la cruz del Cani Cruz y afectaciones en construcciones religiosas de valor histórico.

Un sismo en Perú dejó al menos seis muertos

Un sismo en Perú dejó al menos seis muertos

También se reportaron decenas de viviendas destruidas o dañadas, especialmente construcciones de adobe, y cientos de personas damnificadas. Los servicios de emergencia desplegaron equipos para remover escombros, buscar posibles víctimas atrapadas y asistir a las familias que perdieron sus hogares.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional informó:

“Continúan las acciones de respuesta en las zonas afectadas. Equipos de primera respuesta realizan la atención de la población afectada y damnificada, la #EDAN (Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades), así como labores de búsqueda y rescate. Asimismo, se registran personas heridas y personas fallecidas”. Los operativos de evaluación, búsqueda y asistencia continuaban durante este domingo en las localidades más afectadas.

Hospitales y servicios afectados por el movimiento

Parte de los heridos fueron trasladados a establecimientos sanitarios de la región de Junín. También se detectaron daños en dependencias hospitalarias, lo que obligó a las autoridades a revisar las condiciones de seguridad de algunas instalaciones.

Tras el movimiento se registraron además interrupciones en el suministro eléctrico en Huancayo, Chupaca y otras localidades cercanas. Las autoridades desplegaron personal de primera respuesta, bomberos y equipos especializados para asistir a las comunidades afectadas y avanzar con la evaluación de daños.

Un sismo en Perú dejó al menos seis muertos

Un sismo en Perú dejó al menos seis muertos

El Gobierno de Perú desplegó ayuda en Junín

El presidente interino de Perú, José María Balcázar, aseguró que el Gobierno trabaja para llevar asistencia a las familias damnificadas. “Que tengan la seguridad de que estamos actuando con rapidez. La ayuda ya se encuentra en manos de las autoridades de Junín y también del Gobierno. Vamos a elaborar un listado para socorrer a los damnificados y brindarles la atención inmediata que necesitan”, declaró el mandatario.

Equipos del Gobierno nacional, Defensa Civil y organismos de emergencia fueron enviados a la región para reforzar las tareas de búsqueda, rescate y asistencia.

El mensaje de Keiko Fujimori tras el sismo

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, quien asumirá la Presidencia el próximo 28 de julio, también se expresó sobre la tragedia. Su condición de presidenta electa había sido oficializada por el Jurado Nacional de Elecciones durante julio.

Fujimori lamentó “profundamente las consecuencias del sismo” y expresó sus “más sentidas condolencias a los familiares de las personas fallecidas”, además de manifestar su solidaridad “con quienes han resultado afectados”.

Mientras continúan los trabajos en Junín, las autoridades mantienen el relevamiento de viviendas, infraestructura y servicios esenciales, por lo que el balance de víctimas y daños permanece sujeto a actualización.

Perú se encuentra dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una región de elevada actividad sísmica que concentra gran parte de los terremotos registrados a nivel mundial.

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