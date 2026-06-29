Perú: terminó el escrutinio y Keiko Fujimori fue proclamada presidenta

Keiko Fujimori ganó las elecciones presidenciales de Perú por una diferencia de 49.641 votos frente al candidato de izquierda Roberto Sánchez , luego de que finalizara el escrutinio de la segunda vuelta realizada el pasado 7 de junio.

Política. Elecciones en Perú: Keiko Fujimori sigue primera y crece la expectativa por el resultado final

Con el 100% de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la dirigente obtuvo el 50,135% de los votos válidos, equivalente a 9.223.396 sufragios. Sánchez alcanzó el 49,865%, con 9.173.755 votos.

El Jurado Nacional de Elecciones tiene previsto proclamar oficialmente los resultados el viernes 3 de julio. Posteriormente, Fujimori recibirá sus credenciales el 15 de julio y asumirá la Presidencia el 28 de julio, durante un acto en el Parlamento peruano.

La elección volvió a definirse por una diferencia mínima. Es la tercera elección presidencial consecutiva de Perú que se resuelve por menos de 50.000 votos.

La candidata presidencial Keiko Fujimori. Keiko Fujimori, nueva presidenta de Perú.

Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, llegó a la Presidencia en su cuarta candidatura. Anteriormente perdió los balotajes de 2011 frente a Ollanta Humala, de 2016 ante Pedro Pablo Kuczynski y de 2021 contra Pedro Castillo.

Sánchez no reconocerá el resultado

Roberto Sánchez anunció que no reconocerá la victoria de Fujimori y denunció un supuesto fraude en la votación realizada en el exterior. Sin embargo, no presentó pruebas que respaldaran esa acusación y su pedido para anular esos votos no prosperó.

Fujimori había sido la candidata más votada en la primera vuelta con el 17,19%, mientras que Sánchez obtuvo el 12,03%. Los comicios contaron con 35 candidatos, lo que provocó una fuerte dispersión del voto.

La futura mandataria gobernará durante el período 2026-2031. Su triunfo representa el regreso del fujimorismo al poder después de 25 años, en un país que atravesó una década de marcada inestabilidad política y tuvo ocho presidentes en diez años.