Hallan el primer fósil de dinosaurio de la Antártida tras 40 años olvidado. 

Un hueso que permaneció durante 40 años en una colección científica terminó convirtiéndose en un hallazgo histórico para la paleontología. Se trata del primer fósil de dinosaurio identificado en la Antártida. Los detalles, en la nota.

Un fósil que estuvo olvidado durante 40 años en las instalaciones del British Antarctic Survey (BAS) fue reanalizado por científicos y confirmado como el primer hueso de dinosaurio encontrado en la Antártida , un hallazgo que permaneció oculto durante décadas.

El fósil fue descubierto en 1985 , pero en ese momento los investigadores no pudieron determinar con certeza su origen. Por esa razón, quedó almacenado durante décadas en la colección de geología del British Antarctic Survey.

Los paleontólogos analizaron nuevamente el espécimen y confirmaron que corresponde a una vértebra de la cola de un titanosaurio, un grupo de dinosaurios que incluía a algunas de las especies más grandes que existieron sobre la Tierra.

Este hallazgo aporta nueva información sobre la vida de los dinosaurios en la Antártida de aquella época. Aunque hoy es un continente cubierto de hielo, durante la era de los dinosaurios estaba formado por bosques y ambientes cálidos, muy diferentes a las condiciones actuales.

Mark Evans, encargado de las colecciones del BAS, encontró el fósil mientras revisaba miles de muestras obtenidas en distintas expediciones científicas a la Antártida durante las últimas décadas.

En declaraciones a la BBC, Evans comentó que “a veces, cuando empiezas a preguntarte 'qué habrá en este cajón', te topas con algo y piensas: 'Ah, esto parece interesante”.

La muestra fue recolectada en la isla James Ross y el hallazgo quedó registrado en las notas de campo del geólogo Mike Thomson, quien participó de la expedición.

Junto a un pequeño dibujo del fósil, fechado el 9 de diciembre de 1985, se dejó anotado: “vértebra de reptil grande”, con una referencia a su tamaño, de unos 10 centímetros de ancho. Evans considera que los investigadores que lo encontraron probablemente creyeron que pertenecía a un reptil marino.

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Sin embargo, al observarlo, Evans notó que la vértebra presentaba características propias de los dinosaurios. Para confirmar su interpretación, consultó al profesor Paul Barrett, del Museo de Historia Natural.

“Aunque a simple vista no llame mucho la atención, tiene una forma realmente distintiva”, dijo Barrett.

“En cuanto lo vi, supe a qué nos enfrentábamos... estaba totalmente seguro de que se trataba de un titanosaurio”, afirmó. “Se trata de una combinación de características totalmente única en este tipo de dinosaurios”.

Según los investigadores, el fósil correspondería a un individuo juvenil o a una especie enana, que habría alcanzado una longitud de entre seis y siete metros.

La identificación de titanosaurios en el mundo

A la fecha, el registro paleontológico cuenta con más de 100 especies de titanosaurios descubiertas en diferentes partes del planeta. Los titanosaurios de mayor tamaño superaban los 35 metros de longitud y pesaban unas 60 toneladas.

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La Antártida es el continente con el registro fósil de dinosaurios más escaso. La mayoría de los hallazgos provienen de la cordillera Transantártica, la península Antártica y sus islas cercanas, donde las rocas quedan expuestas en las zonas costeras y facilitan las investigaciones científicas.

Hasta el momento, no se hallaron titanosaurios en Australia y los registros en Nueva Zelanda son muy escasos. Esto aporta evidencia sobre la distribución de estos dinosaurios en un período en el que los continentes aún estaban conectados.