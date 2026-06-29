Tiroteo en una zona del Mundial en California: un muerto y un herido grave

Una persona murió y otra resultó gravemente herida por un tiroteo en el fan fest del Mundial en California.

Un tiroteo ocurrido el domingo por la noche en San Jose dejó como saldo un muerto y un herido de gravedad en San Pedro Square . El lugar, que durante este verano funciona como fan fest del Mundial , no estaba transmitiendo ningún partido al momento del ataque, según informó la agencia Reuters con base en datos proporcionados por la policía local .

El hecho se registró en una zona que ya fue sede de cinco encuentros del Mundial y que cuenta con decenas de espacios destinados a los aficionados distribuidos en el área de la Bahía de San Francisco . El partido más reciente disputado en ese sector tuvo lugar el miércoles y enfrentó, por los octavos de final , a Bosnia con el seleccionado anfitrión de Estados Unidos .

A través de la red social X , la policía de San Jose confirmó que una de las personas baleadas falleció en el lugar, mientras que la otra fue derivada a un hospital de la zona con lesiones de extrema gravedad . La investigación quedó caratulada como homicidio y las autoridades dispusieron el cierre de varias calles cercanas .

Según la información difundida también por TIME , el ataque ocurrió en las inmediaciones de N Market Street y W Santa Clara Street , muy cerca de la plaza. Además, las autoridades solicitaron a los vecinos que evitaran circular por ese sector.

El tiroteo ocurrió horas después del único partido del día

Al momento en que ocurrió el ataque no se estaba emitiendo ningún partido del Mundial, ya que el único encuentro previsto para ese domingo había finalizado alrededor de las 14, hora local.

La policía de San José informó que una víctima murió en el lugar y que la otra fue hospitalizada con heridas que ponían en riesgo su vida.

Un corresponsal de Reuters presente en el lugar observó un importante despliegue policial, con numerosos patrulleros y efectivos de seguridad. También vio cómo el personal retiraba en una camilla a una persona parcialmente cubierta con una sábana blanca. Tras el episodio, el perímetro fue cercado por las autoridades y la mayoría de los bares de la zona bajaron sus persianas.

Una agente de seguridad, que solicitó mantener su identidad en reserva porque no tenía autorización para brindar declaraciones a la prensa, contó al medio que alcanzó a observar a una de las víctimas. “La policía estaba hablando con personal de seguridad y con un par de testigos”, relató. También indicó que “la policía estaba entrevistando al personal de seguridad y a un par de testigos que se encontraban en el lugar”.

Reuters reportó una fuerte presencia policial en San Pedro Square y el cierre de la mayoría de los bares del sector tras el ataque.

San Pedro Square fue uno de los principales lugares elegidos por los hinchas para seguir el Mundial a través de pantallas gigantes instaladas al aire libre, donde se congregaron numerosas personas durante el torneo.

De acuerdo con la información difundida por la policía y reproducida por distintos medios, ese espacio se consolidó como uno de los principales puntos de reunión para los aficionados en la región de la Bahía de San Francisco.

El hecho se suma a otros episodios de violencia durante el Mundial

El saldo del ataque fue una persona fallecida y otra internada con lesiones de extrema gravedad en una zona destinada a los aficionados del Mundial en San Jose. Tras el episodio, la policía inició una investigación por homicidio y dispuso el cierre de varias calles del sector.

TIME vinculó el episodio con la violencia armada en Estados Unidos y recordó otros ataques registrados durante el Mundial en Kansas City y Brockton.

Por su parte, TIME enmarcó el hecho dentro del contexto de la violencia con armas de fuego en Estados Unidos. El medio indicó que, de acuerdo con las estadísticas más recientes de los Centers for Disease Control and Prevention, cerca de 44.000 personas murieron en 2024 por lesiones vinculadas al uso de armas de fuego.

El medio también advirtió que la violencia armada podría convertirse en un motivo de preocupación para los turistas, teniendo en cuenta que se espera la llegada de hasta 10 millones de visitantes a Estados Unidos con motivo del Mundial 2026.

Además, durante el desarrollo del torneo ya se produjeron otros episodios violentos. A comienzos de este mes, nueve personas sufrieron heridas en las inmediaciones del lugar de concentración de la selección de Inglaterra en Kansas City. Días después, el 16 de junio, una persona murió y varias más resultaron heridas en una serie de tiroteos ocurridos en esa misma ciudad.

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Otro episodio ocurrió el 21 de junio en Brockton, donde cinco personas recibieron impactos de bala y una más fue apuñalada durante los festejos por el empate entre Cabo Verde y Uruguay. Apenas unos días más tarde, una nueva celebración relacionada con un partido de Cabo Verde terminó con otras cuatro personas heridas por disparos.