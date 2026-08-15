Se hospedó una noche en un hotel de Reino Unido y despertó cubierta de picaduras de chinches.

La influencer Hannah Stephenson aseguró haber sido víctima de numerosas picaduras de chinches después de pasar una noche en un establecimiento de la cadena Travelodge en Cambridge , Reino Unido . Relató lo sucedido a través de TikTok, y afirmó que la situación le causó inflamación, problemas para dormir y un episodio de pánico .

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Stephenson se dedica a compartir experiencias y contenidos vinculados con viajes en redes sociales mediante la cuenta @thecapetownblog y también está al frente de una página web que lleva el mismo nombre.

La mujer, de 31 años , contó a People que los efectos que sufrió después de pasar apenas una noche en el hotel fueron mucho más fuertes de lo que había imaginado . Al levantarse, presentó inflamación en los brazos y las manos , además de múltiples marcas en el rostro, las piernas, los pies y la espalda . Para intentar reducir las molestias, recurrió al consumo de antihistamínicos .

La creadora de contenido también contó que las consecuencias afectaron su vida cotidiana : tuvo que asistir a un casamiento de su familia con las marcas todavía visibles, adquirió prendas para intentar ocultarlas y durante varias semanas sufrió dificultades para conciliar el sueño debido a la picazón constante .

Según informó People, Stephenson nunca había atravesado una situación similar en ninguno de sus viajes y tampoco esperaba encontrarse con este problema durante su estadía en Cambridge. Tras hacerse pública la denuncia, la cadena hotelera inició una investigación para determinar qué ocurrió en la habitación mencionada.

La respuesta del hotel

En declaraciones remitidas a People, un representante de Travelodge expresó sus disculpas por lo ocurrido y remarcó que el bienestar y la seguridad de quienes se hospedan en sus establecimientos constituyen una prioridad para la compañía. Desde la cadena explicaron que cuentan con protocolos preventivos y de control, respaldados por especialistas, y que además brindan capacitación al personal encargado de la limpieza para identificar posibles indicios de presencia de chinches en forma temprana.

La empresa aclaró además que la aparición de chinches no necesariamente guarda relación con las condiciones de limpieza del hotel, ya que estos insectos pueden ingresar y trasladarse a través de valijas, prendas de vestir y pertenencias de los pasajeros.

Asimismo, explicó que ante una denuncia de este tipo, la habitación involucrada y los cuartos ubicados en sus alrededores son clausurados temporalmente, con el fin de realizar los controles correspondientes y aplicar el tratamiento necesario.

De acuerdo con la BBC, Travelodge corroboró que efectivamente había chinches en la habitación señalada por la viajera, por lo que decidió sacarla de circulación y llevar adelante las tareas necesarias para eliminar la plaga. Posteriormente, la compañía se contactó con Stephenson para disculparse por lo sucedido y ofrecerle una compensación económica.

Según informó el medio británico, la viajera recibió alrededor de 2.699 dólares como resarcimiento, una suma que aceptó luego de conocer las medidas implementadas por el hotel tras el episodio.

Qué dicen los expertos sobre las chinches

La British Pest Control Association explicó, de acuerdo con People, que la aparición de estos insectos no debe asociarse necesariamente con la falta de limpieza, debido a que pueden desplazarse de un sitio a otro ocultos en equipaje, ropa y pertenencias personales.

La organización también indicó que su presencia tiende a incrementarse durante las temporadas de mayor circulación de turistas y cuando las temperaturas son más elevadas.