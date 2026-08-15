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15 de agosto de 2026 - 16:18
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Terremoto de 7,7 en Indonesia: hay al menos 47 muertos y miles de evacuados

El fuerte sismo golpeó la isla de Flores y provocó daños importantes, deslizamientos y una alerta preventiva por tsunami que posteriormente fue levantada.

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Por  Agustín Weibel
Terremoto de 7,7 en Indonesia: hay al menos 47 muertos y miles de evacuados

Terremoto de 7,7 en Indonesia: hay al menos 47 muertos y miles de evacuados

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió la costa de la isla de Flores, en el este de Indonesia, y dejó al menos 47 personas fallecidas, además de numerosos heridos y graves daños materiales. El movimiento generó una alerta de tsunami para varias zonas costeras y obligó a miles de habitantes a trasladarse hacia sectores elevados como medida de prevención.

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El fuerte movimiento telúrico se registró frente a la costa de Flores, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. De acuerdo con los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro se ubicó aproximadamente a 68 kilómetros al noroeste de Ende y tuvo una profundidad cercana a los 10 kilómetros, una característica que contribuyó a la intensidad de las sacudidas en las zonas próximas.

La Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia elevó a 47 el número de víctimas fatales, con fallecidos registrados en distintos distritos de la provincia. Las autoridades continúan trabajando en las zonas afectadas y el número podría modificarse a medida que avanzan las tareas de búsqueda y rescate.

Daños y dificultades para los equipos de rescate

El terremoto provocó el derrumbe de viviendas y daños en escuelas, centros de salud y edificios públicos. También se registraron deslizamientos de tierra que bloquearon caminos y complicaron el acceso de los equipos de emergencia a algunas localidades.

En varias zonas hubo cortes de electricidad y problemas en las comunicaciones, mientras que numerosos habitantes permanecieron fuera de sus viviendas ante el temor de nuevas réplicas.

Los reportes más recientes indican que más de 2.000 personas fueron evacuadas y trasladadas hacia lugares considerados seguros. Además, se registraron cientos de réplicas posteriores al movimiento principal.

Activaron una alerta por tsunami

Por las características del terremoto y su ubicación cercana al mar, las autoridades indonesias emitieron inicialmente una advertencia de tsunami para diferentes sectores del país.

La medida llevó a pobladores de áreas costeras a desplazarse hacia zonas altas mientras se monitoreaba el comportamiento del océano. Posteriormente, la alerta fue levantada luego de que los organismos de vigilancia determinaran que no existía una amenaza mayor.

Sin embargo, se registraron pequeñas olas asociadas al evento. Según reportes internacionales, la mayor alcanzó alrededor de 1,6 metros en la localidad de Riung.

Indonesia, una zona de alta actividad sísmica

El país se encuentra dentro del denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una extensa zona caracterizada por una intensa actividad tectónica y volcánica.

La ubicación de Indonesia, en una región donde convergen distintas placas tectónicas, hace que los terremotos sean frecuentes y que exista también un riesgo permanente de tsunamis.

Mientras continúan las tareas de asistencia y evaluación de daños, las autoridades mantienen el monitoreo ante la posibilidad de nuevas réplicas y trabajan para llegar a las comunidades que permanecen aisladas por los deslizamientos y los daños en las rutas.

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