El pueblo de La Pampa que invita a disfrutar de un fin de semana entre naturaleza y tradición.

En el corazón del extenso territorio de La Pampa se encuentra Puelches , un pueblo chico que se distingue por su tranquilidad y su carácter genuinamente rural . Se trata de un destino ubicado en dicha provincia que es ideal para quienes buscan unas escapadas que le permitan disfrutar de la impactante geografía pampeana.

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Alejado de los destinos que suelen concentrar la actividad turística, este destino conserva las costumbres propias de la vida de campo argentina , desde las tradiciones gauchescas hasta la serenidad de sus días, todo enmarcado por la amplitud del paisaje pampeano .

Con pocos habitantes y rodeado por la inmensidad de las llanuras pampeanas , Puelches aparece como una alternativa especialmente atractiva para aquellos viajeros que desean alejarse del ritmo cotidiano, descansar y entrar en contacto con la naturaleza .

El paisaje del pueblo, marcado por caminos de tierra, construcciones antiguas y la cordialidad de sus vecinos , genera la sensación de viajar al pasado. Allí, la rutina transcurre sin apuro y la serenidad domina la vida cotidiana , como si el paso de las horas tuviera un ritmo completamente diferente.

Uno de los principales atractivos de la localidad, más allá de su ambiente apacible, es la proximidad al Parque Nacional Lihué Calel, un espacio protegido que se caracteriza por la presencia de formaciones serranas, cursos de agua y una variada vida silvestre.

Gracias a esta ubicación, Puelches funciona como una base privilegiada para recorrer y descubrir los paisajes de La Pampa desde otro enfoque, combinando la tranquilidad propia del turismo rural con distintas propuestas vinculadas a la aventura y el contacto con la naturaleza.

Dónde queda Puelches

En la zona central de La Pampa se encuentra Puelches, a una distancia aproximada de 270 kilómetros de Santa Rosa, la capital provincial. Su posición geográfica le otorga un papel relevante como enlace entre el norte y el sur de la Argentina y, al mismo tiempo, lo convierte en una de las principales vías de ingreso al Parque Nacional Lihué Calel.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en este pueblo de La Pampa?

La oferta turística de la localidad está estrechamente vinculada con el entorno rural y las costumbres propias del campo. Quienes llegan a Puelches pueden disfrutar de paseos a caballo, circuitos acompañados por guías y salidas destinadas a observar animales en su hábitat natural, con la posibilidad de encontrar guanacos, zorros y numerosas especies de aves.

La gastronomía regional constituye otro de los atractivos del lugar. Los visitantes pueden degustar preparaciones caseras elaboradas a partir de recetas tradicionales que forman parte de la identidad culinaria de la zona.

Para quienes desean adentrarse en un entorno natural más agreste, una de las alternativas es recorrer las sierras de Lihué Calel. En este sector, la geografía adquiere una apariencia completamente diferente, con cerros, quebradas y cursos de agua que se destacan frente a la extensa planicie pampeana. El paisaje resulta ideal para emprender caminatas, recorrer los alrededores o simplemente disfrutar de la tranquilidad y el silencio del lugar.

Otra opción para conocer la localidad es caminar por su zona céntrica, donde todavía pueden encontrarse edificaciones antiguas construidas en adobe y caminos sin pavimentar, elementos que permiten apreciar el carácter tradicional de la región pampeana.

Durante las celebraciones y encuentros populares, los vecinos se congregan para compartir actividades vinculadas con las costumbres criollas, acompañadas por folclore, música y platos típicos. Estas reuniones contribuyen a preservar la tradición gauchesca y la cálida hospitalidad que distingue a esta pequeña comunidad de La Pampa.

Cómo llegar a Puelches

Para viajar desde Buenos Aires hasta Puelches, el recorrido comienza por la Ruta Nacional 5, siguiendo este trazado hasta arribar a Santa Rosa, capital pampeana. Una vez allí, es necesario tomar la Ruta Nacional 152 y avanzar por el interior de la provincia hasta llegar finalmente a la localidad de Puelches.

La distancia entre ambos puntos es de aproximadamente 700 kilómetros, un recorrido que en auto puede demandar alrededor de ocho horas. Durante el viaje, el paisaje se transforma progresivamente, pasando de las extensas planicies de Buenos Aires a las amplias y despejadas vistas características de La Pampa.

Quienes opten por viajar en transporte público pueden tomar micro desde Retiro hasta Santa Rosa y, una vez en la capital provincial, continuar hasta Puelches mediante servicios locales o algún traslado particular.