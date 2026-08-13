El pueblo de Tucumán que sorprende por sus paisajes y es ideal para unas escapadas de aventura.

El ritmo cada vez más acelerado dio lugar a una modalidad turística que ganó lugar llamada turismo detox. Apunta a dejar atrás el cansancio y los excesos acumulados, mediante escapadas en las que el contacto con la naturaleza es clave para recuperar el equilibrio físico y mental. Un destino ideal en este sentido es este pueblo de Tucumán.
A apenas 25 kilómetros de la ciudad de San Miguel de Tucumán, se encuentra El Cadillal, un destino que se destaca como una auténtica alternativa para quienes desean alejarse del movimiento urbano y disfrutar de una experiencia turística rodeada de paisajes naturales.
Rodeado por un entorno natural imponente y con las aguas del dique Celestino Gelsi como uno de sus principales atractivos, el destacado complejo turístico Puerto Argentino invita a disfrutar de una propuesta gastronómica diversa, pensada tanto para quienes viven en la zona como para los turistas que llegan desde otras provincias y distintos países.
Dónde queda El Cadillal
Ubicado en el departamento Tafí Viejo, en la provincia de Tucumán, El Cadillal se encuentra en un punto privilegiado junto al dique Celestino Gelsi. Esta cercanía con el espejo de agua permite a quienes lo visitan realizar distintas propuestas acuáticas y descansar en los espacios de playa.
La localidad está inmersa en un entorno de abundante vegetación selvática y atravesada por diferentes cursos de agua. A su vez, se extiende sobre las laderas del cerro Médici, donde combina el paisaje natural con una postal pintoresca que caracteriza a esta villa.
Escapadas: ¿Qué puedo hacer en El Cadillal?
Enclavado en las Sierras de Medina y a corta distancia de San Miguel de Tucumán, El Cadillal se caracteriza por su amplia oferta de propuestas al aire libre. Las aguas del dique permiten practicar canotaje, windsurf, kitesurf y pesca, mientras que los caminos y sectores naturales que rodean el lago son ideales para realizar mountain bike, canyoning y trekking.
El destino cuenta además con numerosas alternativas gastronómicas, pensadas para acompañar las distintas comidas del día y adaptarse a diferentes posibilidades económicas. A esta propuesta se suma uno de sus atractivos más destacados: una aerosilla de 600 metros de extensión que permite ascender hasta la cima de las Sierras de Medina, desde donde se obtiene una vista privilegiada del embalse y de la exuberante vegetación que lo rodea.
Cómo llegar a El Cadillal
Quienes viajen desde San Miguel de Tucumán hacia El Cadillal deben comenzar el recorrido por la Ruta Nacional N.º 9 y luego continuar por la Ruta Provincial N.º 347. Una vez incorporados a esta última vía, resta recorrer aproximadamente 5 kilómetros más para arribar a destino.
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