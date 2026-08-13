El pueblo de Tucumán que sorprende por sus paisajes y es ideal para unas escapadas de aventura.

El ritmo cada vez más acelerado dio lugar a una modalidad turística que ganó lugar llamada turismo detox . Apunta a dejar atrás el cansancio y los excesos acumulados , mediante escapadas en las que el contacto con la naturaleza es clave para recuperar el equilibrio físico y mental. Un destino ideal en este sentido es este pueblo de Tucumán.

A apenas 25 kilómetros de la ciudad de San Miguel de Tucumán , se encuentra El Cadillal , un destino que se destaca como una auténtica alternativa para quienes desean alejarse del movimiento urbano y disfrutar de una experiencia turística rodeada de paisajes naturales .

Rodeado por un entorno natural imponente y con las aguas del dique Celestino Gelsi como uno de sus principales atractivos, el destacado complejo turístico Puerto Argentino invita a disfrutar de una propuesta gastronómica diversa, pensada tanto para quienes viven en la zona como para los turistas que llegan desde otras provincias y distintos países .

Ubicado en el departamento Tafí Viejo, en la provincia de Tucumán , El Cadillal se encuentra en un punto privilegiado junto al dique Celestino Gelsi . Esta cercanía con el espejo de agua permite a quienes lo visitan realizar distintas propuestas acuáticas y descansar en los espacios de playa.

La localidad está inmersa en un entorno de abundante vegetación selvática y atravesada por diferentes cursos de agua. A su vez, se extiende sobre las laderas del cerro Médici, donde combina el paisaje natural con una postal pintoresca que caracteriza a esta villa.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en El Cadillal?

Enclavado en las Sierras de Medina y a corta distancia de San Miguel de Tucumán, El Cadillal se caracteriza por su amplia oferta de propuestas al aire libre. Las aguas del dique permiten practicar canotaje, windsurf, kitesurf y pesca, mientras que los caminos y sectores naturales que rodean el lago son ideales para realizar mountain bike, canyoning y trekking.

El destino cuenta además con numerosas alternativas gastronómicas, pensadas para acompañar las distintas comidas del día y adaptarse a diferentes posibilidades económicas. A esta propuesta se suma uno de sus atractivos más destacados: una aerosilla de 600 metros de extensión que permite ascender hasta la cima de las Sierras de Medina, desde donde se obtiene una vista privilegiada del embalse y de la exuberante vegetación que lo rodea.

Cómo llegar a El Cadillal

Quienes viajen desde San Miguel de Tucumán hacia El Cadillal deben comenzar el recorrido por la Ruta Nacional N.º 9 y luego continuar por la Ruta Provincial N.º 347. Una vez incorporados a esta última vía, resta recorrer aproximadamente 5 kilómetros más para arribar a destino.