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13 de agosto de 2026 - 11:49
País.

Terremotos: cuál es el riesgo sísmico en Argentina

Tras los últimos episodios de terremotos, especialistas explicaron cuáles son las zonas de Argentina con mayor peligrosidad sísmica y qué riesgos existen.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Tras el terremoto en Colombia, especialistas explicaron cuáles son las zonas de Argentina con mayor peligrosidad sísmica y qué riesgos existen.

Tras el terremoto en Colombia, especialistas explicaron cuáles son las zonas de Argentina con mayor peligrosidad sísmica y qué riesgos existen.

En Argentina, el mapa nacional de peligrosidad sísmica, actualizado en 2022 por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) después de 40 años, muestra que existen áreas del país donde la amenaza

En Argentina, el mapa nacional de peligrosidad sísmica, actualizado en 2022 por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) después de 40 años, muestra que existen áreas del país donde la amenaza

    El fuerte terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia volvió a poner la actividad sísmica de Sudamérica en el centro de la atención y reavivó la preocupación sobre la posibilidad de que un fenómeno de gran intensidad pueda producirse en Argentina.

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    Especialistas explicaron que los recientes movimientos ocurridos en Colombia y Venezuela corresponden a contextos tectónicos diferentes y no aumentan el riesgo sísmico en territorio argentino. Sin embargo, el país cuenta con regiones que presentan una peligrosidad elevada, principalmente sobre la franja cordillerana del centro-oeste.

    Cuáles son las zonas con mayor riesgo sísmico

    El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) divide al territorio argentino en cinco zonas de peligrosidad, desde 0 hasta 4, de acuerdo con la probabilidad de que se produzcan movimientos intensos del suelo.

    La zona de mayor peligrosidad, identificada como nivel 4, comprende principalmente el sur de San Juan y el norte de Mendoza. En estos sectores las normas establecen mayores exigencias para las construcciones sismorresistentes.

    También existen otras regiones donde la actividad sísmica adquiere relevancia, como el centro de Mendoza, el norte y este de San Juan, el oeste de La Rioja y sectores del noroeste de San Luis.

    En el norte argentino también se identificaron fallas geológicas activas. Entre las zonas mencionadas por los especialistas aparecen el Valle de Lerma, en Salta; los Valles Calchaquíes y la Quebrada de Humahuaca, además de sectores serranos de La Rioja.

    En Argentina, el mapa nacional de peligrosidad sísmica, actualizado en 2022 por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) después de 40 años, muestra que existen áreas del país donde la amenaza

    En Argentina, el mapa nacional de peligrosidad sísmica, actualizado en 2022 por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) después de 40 años, muestra que existen áreas del país donde la amenaza

    ¿El terremoto de Colombia aumenta el riesgo en Argentina?

    Los especialistas descartaron que el terremoto registrado en Colombia provoque un incremento del peligro sísmico en Argentina.

    Aunque los países se encuentran sobre la Placa Sudamericana, interactúan con diferentes placas tectónicas. En el caso de Colombia, se encuentra vinculada a la Placa de Nazca y Venezuela a la Placa del Caribe, por lo que sus movimientos responden a contextos diferentes.

    Los terremotos registrados en Chile sí pueden tener una relación más cercana con la actividad del oeste argentino por su proximidad y por formar parte del mismo sistema tectónico. Existen antecedentes en los que grandes movimientos ocurridos en territorio chileno estuvieron relacionados con sismos posteriores en provincias argentinas.

    Por qué el oeste argentino concentra los terremotos

    La actividad sísmica argentina está relacionada principalmente con el movimiento de la Placa de Nazca por debajo de la Placa Sudamericana, un proceso denominado subducción. Esa interacción provoca acumulación de energía que, al liberarse a través de una falla, genera los terremotos.

    De acuerdo con el INPRES, alrededor del 80% de los eventos sísmicos del país ocurre a más de 100 kilómetros de profundidad, mientras que el 20% restante se origina a menos de 40 kilómetros. Estos últimos son los que históricamente produjeron los mayores daños.

    Argentina tiene antecedentes de terremotos destructivos.

    • Mendoza: 1861
    • San Juan: 1944, considerado uno de los episodios sísmicos más graves de la historia argentina.
    • En 1977, San Juan también registró dos terremotos principales separados por aproximadamente 30 segundos.
    San Juan y Mendoza concentran las zonas de mayor riesgo según la clasificación oficial (Reuters)

    San Juan y Mendoza concentran las zonas de mayor riesgo según la clasificación oficial (Reuters)

    ¿Se puede predecir un terremoto?

    Los especialistas remarcaron que actualmente no es posible predecir cuándo ni dónde ocurrirá un terremoto. Los mapas de peligrosidad permiten identificar las áreas de mayor exposición y establecer políticas de prevención y normas de construcción, pero no anticipar un evento concreto.

    El mapa nacional de peligrosidad sísmica fue actualizado en 2022 después de cuatro décadas e incorpora registros históricos que se remontan a 1471. Según esta clasificación, todas las provincias argentinas presentan algún grado de amenaza sísmica, aunque el nivel varía considerablemente según cada región.

    La prevención, las construcciones sismorresistentes, el monitoreo permanente y la preparación de la población aparecen así como los principales elementos para reducir las consecuencias de futuros movimientos sísmicos.

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