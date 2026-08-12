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12 de agosto de 2026 - 20:39
Jujuy.

Paso de Jama cerrado: hay 150 camiones varados por la nieve y viento blanco

Las condiciones climáticas siguen siendo adversas en la zona y no hay una fecha oficial de reapertura. Desde Jama recomiendan evitar nuevos traslados hacia la frontera.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Camiones varados por la nieve.

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Según explicó, en la localidad de Jama se registran nieve, viento blanco y temperaturas cercanas a los 10 grados bajo cero, mientras los vehículos de carga permanecen estacionados sobre la ruta a la espera de una eventual reapertura.

Unos 150 camiones esperan del lado argentino

Hay aproximado, más o menos, como 150 camiones y están sobre la ruta, están estacionados”, señaló Puca.

El comisionado explicó que las dificultades se concentran en el tramo hacia territorio chileno. El Paso de Jama permanece no habilitado y seguiría así hasta el domingo debido a la presencia de nieve en calzada y viento blanco, con inconvenientes sobre la Ruta 27 de Chile, principalmente desde el kilómetro 33.

El cierre se mantiene en coordinación con los países limítrofes hasta que mejoren las condiciones meteorológicas y pueda garantizarse una circulación segura.

Estiman que la reapertura podría demorar varios días

Consultado sobre cuándo podría volver a habilitarse el paso, Puca aclaró que resulta difícil establecer una fecha precisa debido a la evolución del clima.

Sin embargo, en función de la cantidad de nieve acumulada, estimó que la circulación podría demorarse hasta la próxima semana. “Yo creo que más o menos hasta lunes no creo que va a estar. Martes, miércoles recién, para que suban los camiones”, sostuvo.

También advirtió que permitir el avance antes de que las rutas estén completamente despejadas representaría un riesgo para los transportistas, que podrían quedar nuevamente detenidos en sectores de altura.

Nieve en Jama.

Nieve en Jama.

Advierten que continúan llegando camiones a Jama

Puca señaló además que siguen arribando transportistas, pese a que el cruce permanece cerrado. “Están llegando porque no hay información de las empresas, no están enterados, están mandando los camiones”, indicó.

En ese sentido, recomendó evitar nuevos desplazamientos hacia Jama mientras se mantenga el cierre: “No tendrían que mandar ya, si se van a acumular en el campo. No es aconsejable que sigan yendo y estén quedando ahí en la nada”.

Los aproximadamente 150 camiones permanecen formando fila sobre la ruta. Algunos conductores reciben asistencia de sus propias empresas y utilizan hospedajes o comedores de la localidad mientras esperan novedades.

El cierre continuará hasta que haya condiciones seguras

Por el momento, no existe una fecha oficial de reapertura aunque se estima que el domingo podría ser. La habilitación dependerá de una mejora del tiempo y de que las rutas de conexión, especialmente del lado chileno, vuelvan a estar en condiciones seguras para el tránsito.

Mientras tanto, desde Jama advierten sobre el frío extremo, el viento blanco y el riesgo de que aumente la cantidad de camiones acumulados si continúan llegando transportistas a la zona.

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