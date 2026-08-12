Temporal en Neuquén: rescataron a una familia con dos chicos que quedó varada por la nieve

Una familia compuesta por dos adultos y sus hijos de 6 y 8 años fue auxiliada ayer en Ñireco , un paraje situado a unos 50 kilómetros de Zapala, en Neuquén , luego de permanecer más de 24 horas incomunicada y sin poder salir debido a un intenso temporal de nieve .

La situación comenzó cuando la camioneta en la que trasladaban alimento para los animales sufrió un desperfecto mecánico . A partir de ese momento, y en medio de las condiciones climáticas adversas, los cuatro integrantes quedaron atrapados desde el mediodía del lunes .

Ante la imposibilidad de continuar desplazándose debido a la intensa nevada , los cuatro integrantes se dirigieron a pie hacia un refugio próximo , que pertenecía a otra familia, donde se resguardaron hasta conseguir comunicarse y solicitar asistencia .

La intervención para auxiliar a la familia se extendió durante aproximadamente dos horas desde el momento en que se recibió el aviso y estuvo a cargo de cuatro integrantes de la División Brigada Rural Zapala .

Debido a las condiciones del terreno, los rescatistas debieron estacionar el vehículo sobre la Ruta Provincial 46 y recorrer a pie unos 800 metros, atravesando un sector cubierto por una capa de nieve cercana al metro de altura.

El comisario Carlos Salazar, responsable de la División Brigada Rural Zapala, contó a medios de la zona que el pedido de asistencia fue recibido cerca de las 13:30 a través del Comando Radioeléctrico de Zapala. “Recibimos una comunicación informando esta situación y personal de la Brigada Rural salió inmediatamente a constatarla”, señaló.

Una vez que los efectivos llegaron al área, dos puesteros les indicaron dónde se encontraba la familia. Allí localizaron a los dos adultos, de unos 44 años, junto a sus hijos: una niña y un niño.

La acumulación de nieve había dejado prácticamente bloqueado el acceso al lugar. Salazar explicó que “la nieve estaba muy alta, casi un metro”, lo que impidió que el vehículo policial pudiera avanzar. Por ese motivo, los efectivos debieron recorrer casi ocho cuadras a pie y expuestos al temporal, trayecto durante el cual se encontraron con un puestero que se desplazaba a caballo.

El hombre consiguió un segundo caballo para facilitar la evacuación y, de esa manera, se pudo trasladar a la familia desde el puesto hasta el punto donde aguardaban los agentes. “La familia vino a caballo hasta donde estaba el personal policial y desde allí fue trasladada en el móvil hasta la ciudad de Zapala”, detalló el jefe de la fuerza, según informó el medio.

El refugio no tenía leña, luz ni alimentos suficientes

Según la reconstrucción realizada por la Policía, la camioneta sufrió el desperfecto mecánico justo cuando las condiciones del temporal comenzaban a empeorar. El refugio al que pudo trasladarse la familia tampoco contaba con los recursos indispensables para permanecer allí durante un período extenso.

“El puesto no tenía leña, no tenía luz, no tenía nada”, contó Salazar al describir las condiciones en las que quedaron los cuatro integrantes. La familia aguardó allí con la expectativa de que la tormenta de nieve cediera, pero el temporal continuó durante horas. Finalmente, en la mañana del martes, el padre emprendió el camino a pie hasta la escuela del paraje para solicitar asistencia.

Tras recibir ese aviso, las autoridades pusieron en marcha el procedimiento de rescate. A pesar de haber permanecido expuestos durante horas a las bajas temperaturas y de contar con recursos limitados, los cuatro integrantes de la familia no presentaban heridas ni síntomas compatibles con hipotermia. “Estaban en perfecto estado de salud, tanto los menores como los progenitores”, afirmó Salazar.

El comisario también reconstruyó las difíciles condiciones que atravesaron antes de ser auxiliados: “Ya llevaban más de un día pasando frío y hambre. En el campo son situaciones muy precarias y, con todo mojado y casi un metro de nieve, la verdad es que los chicos aguantaron bastante”, relató.

Varados por el temporal

Alrededor de 200 transportistas permanecen detenidos en Centenario, a la espera de poder continuar su recorrido hacia Chile a través de los pasos fronterizos de Neuquén, que permanecen afectados por las condiciones meteorológicas.

Si bien este martes se habilitó nuevamente el paso internacional Pino Hachado, el tránsito todavía no recuperó su ritmo habitual. Las autoridades realizan la liberación de los camiones de manera escalonada, incluyendo a los vehículos que permanecían demorados en Las Lajas, Zapala, Plaza Huincul y Cutral Có.

Para algunos de los transportistas, la demora ya se extiende durante varios días e incluso semanas lejos de sus hogares. Entre las cargas que trasladan se encuentran aceite vegetal, alimento para peces, harina de huesos, mercadería general y sustancias peligrosas. Varios de los conductores llevan acumulados entre una y dos semanas de viaje y permanencia en distintos puntos de espera.

Ante la prolongación del bloqueo, el autódromo de Centenario pasó a funcionar como centro de asistencia. Muchos de los camioneros habían quedado detenidos inicialmente en estaciones de servicio y fueron derivados allí, donde cuentan con sanitarios, duchas, asistencia médica y alimentos mientras esperan que el paso fronterizo pueda operar con normalidad.