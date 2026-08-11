El sencillo truco con agua oxigenada que puede ayudar a recuperar tus plantas.

Con un elemento que suele estar presente en el botiquín de cualquier hogar , sería posible intentar recuperar aquellas plantas que llevan varias semanas con las hojas amarillentas y un sustrato demasiado húmedo debido al exceso de agua . Se trata de un truco útil que se encuentra al alcance de todos.

Jaime , creador de contenido especializado en jardinería y responsable del canal de YouTube Huerta Forestal , lleva años probando distintas alternativas caseras para el cuidado de las plantas. Según sostiene, el agua oxigenada , utilizada en la proporción adecuada, puede ayudar a contrarrestar las consecuencias de un riego excesivo en apenas unos días.

La clave del método no radica tanto en el producto utilizado como en el aporte adicional de oxígeno que recibe el sustrato. El peróxido de hidrógeno (HO) puede entenderse como agua a la que se le incorpora una molécula extra de oxígeno .

Aunque esa variación en su composición pueda parecer mínima, genera un efecto concreto en el sistema radicular de las plantas . Cuando la tierra permanece excesivamente húmeda durante demasiado tiempo , el agua ocupa los espacios que normalmente contienen aire y las raíces dejan de recibir el oxígeno necesario para mantenerse activas.

A su vez, la combinación de exceso de humedad y falta de oxígeno crea condiciones favorables para la proliferación de bacterias que deterioran y terminan dañando las raíces. Al incorporar una mayor cantidad de oxígeno al sustrato, se busca intervenir sobre ambos factores y frenar estos procesos de manera simultánea.

Por qué el exceso de riego mata las plantas y cómo el agua oxigenada lo frena

Uno de los indicios más evidentes de que una planta recibió más agua de la que necesita es el cambio de color de sus hojas, que comienzan a tornarse amarillas. Este signo suele confundirse con una posible falta de nitrógeno u otros nutrientes, aunque existen algunos detalles que permiten diferenciar ambas situaciones.

Una maceta que se siente especialmente pesada al levantarla y cuyo sustrato permanece húmedo durante largos períodos apunta, en cambio, a un cuadro de riego excesivo. Las raíces requieren oxígeno para sobrevivir, al igual que cualquier otro tejido vivo; cuando este elemento escasea, pueden deteriorarse hasta morir y comprometer también la salud de toda la planta.

En ese contexto aparece el agua oxigenada como una alternativa. Cuando se aplica mediante una preparación previamente diluida, el peróxido de hidrógeno entra en contacto con la tierra y libera oxígeno, un proceso que puede observarse a simple vista por la formación de burbujas y espuma, similares a las que produce una bebida gaseosa.

El oxígeno liberado alcanza las raíces, donde contribuye a reducir la presencia de bacterias anaeróbicas que se hayan acumulado en el sustrato. Al mejorar las condiciones de la zona radicular, las raíces pueden retomar de manera gradual la absorción de agua y nutrientes, lo que favorece que las hojas recuperen paulatinamente su color verde.

La proporción exacta: una parte de agua oxigenada por cada nueve de agua

La proporción de la mezcla resulta fundamental para aplicar este método de manera adecuada. Aunque el agua oxigenada que se comercializa en farmacias suele presentar una concentración de entre 3 % y 5 %, no debe utilizarse directamente, sino que es necesario diluirla previamente.

Para preparar la solución, se puede tomar una botella de 1,5 litros, colocar agua corriente hasta alcanzar aproximadamente el 90 % de su capacidad y luego añadir agua oxigenada hasta completar el recipiente. De acuerdo con este procedimiento, la cantidad obtenida permitiría aportar oxígeno al sustrato sin afectar negativamente a la planta.

No es necesario repetir el procedimiento: una única aplicación es suficiente. A partir de ese momento, es fundamental esperar hasta que el sustrato quede completamente seco antes de volver a regar y, además, ajustar la periodicidad del riego para evitar que el exceso de humedad vuelva a afectar a la planta. Si el recipiente cuenta con un plato debajo, también es recomendable evitar que acumule agua, ya que, según Huerta Forestal, ese líquido genera nuevamente un entorno que impide la correcta oxigenación de las raíces.

Sin embargo, aplicar agua oxigenada directamente y sin diluir puede resultar perjudicial para la planta. En lugar de ayudar a recuperar las raíces, una concentración elevada puede dañarlas o quemarlas, de manera similar a lo que ocurre cuando el producto entra en contacto con la piel sin haber sido previamente diluido.

Cuándo el agua oxigenada no es la solución

Este método resulta útil únicamente cuando el deterioro de la planta se debe a un exceso de agua acumulada en el sustrato. Si, por el contrario, el ejemplar está marchito porque no recibió suficiente riego, la solución es simplemente proporcionarle el agua que necesita.

Del mismo modo, cuando el amarillamiento de las hojas responde a una deficiencia de nutrientes, el peróxido de hidrógeno no ofrece ningún beneficio. Tampoco constituye una solución efectiva frente a los hongos que afectan el follaje: aplicarlo directamente sobre las hojas no alcanza para combatir este tipo de problema, por lo que se recomienda utilizar un fungicida específico.