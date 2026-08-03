El truco casero con vinagre blanco para eliminar las manchas amarillas de la ropa

El vinagre blanco puede funcionar como una opción para combatir las manchas amarillas en la zona de las axilas , ya que su contenido de ácido acético ayuda a descomponer las estructuras químicas generadas por las sales de aluminio de los productos antitranspirantes . Este truco casero puede realizarse con solo este ingrediente accesible.

El mismo suele encontrarse en cualquier comercio o mercado de México . Para aplicarlo, solo es necesario mezclarlo con agua, colocarlo sobre la tela afectada y dejarlo actuar durante un tiempo antes de realizar el lavado habitual .

El sudor en estado natural no tiene color. La aparición de las tonalidades amarillentas en la ropa no se debe exclusivamente a la transpiración, sino a una combinación de factores que interactúan entre sí: las sales de aluminio que contienen gran parte de los antitranspirantes , los componentes orgánicos del sudor, como proteínas y aminoácidos, y la temperatura propia de la zona de las axilas, que suele mantenerse entre los 35 y 37 grados centígrados .

Las glándulas apocrinas , localizadas especialmente en las axilas , generan un tipo de sudor más espeso, con presencia de lípidos y proteínas. Este se diferencia del sudor más líquido producido por otras glándulas, cuya principal función es ayudar a controlar la temperatura del organismo .

De acuerdo con una investigación difundida en The Journal of Physiological Sciences y alojada en la plataforma PubMed Central, la composición del sudor incluye hasta 26 variedades diferentes de aminoácidos.

Cuando estas sustancias presentes en la transpiración reaccionan con los compuestos de aluminio que contienen los antitranspirantes, se genera una especie de gel que termina impregnándose y quedando adherido a las fibras de los tejidos.

Cada vez que una prenda se lava sin lograr remover por completo ese depósito formado en la tela, los restos quedan cada vez más adheridos a sus fibras. Con el paso del tiempo, la acumulación de compuestos de aluminio combinada con los lípidos y proteínas presentes en la transpiración provoca que las manchas amarillentas se vuelvan más marcadas y mucho más complicadas de eliminar.

El ácido del vinagre disuelve lo que el jabón no puede

El vinagre blanco de uso comercial está compuesto principalmente por agua y una proporción reducida de ácido acético, un componente responsable de su nivel de acidez. Precisamente esa característica es la que permite que sea utilizado como una opción eficaz para tratar las manchas que aparecen en la zona de las axilas.

Investigaciones académicas realizadas por estudiantes de la UNAM y difundidas a través de la plataforma Studocu evaluaron la composición del vinagre blanco disponible en comercios, tomando como referencia los parámetros establecidos por la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, el compendio oficial que determina estándares de calidad para productos de uso habitual en México.

Los análisis confirmaron que este tipo de vinagre contiene una concentración de ácido acético de entre 5,7% y 6,3%. Esa proporción de ácido acético alcanza para actuar sobre los residuos de sales de aluminio que suelen permanecer en la ropa y que no logran ser removidos únicamente con un lavado convencional con jabón.

La acción ácida del vinagre permite deshacer el vínculo que mantienen esos compuestos adheridos a las fibras del tejido, favoreciendo que la suciedad acumulada se desprenda y pueda eliminarse posteriormente durante el proceso de lavado habitual.

Cómo aplicar el vinagre blanco en casa

Especialistas dedicados al cuidado de las telas explican que esta técnica casera puede realizarse con elementos simples: vinagre blanco, agua y un recipiente para preparar la mezcla. El proceso consiste en combinar la misma cantidad de ambos líquidos, aplicar la preparación sobre el sector afectado de la prenda y dejar que actúe durante un período mínimo de 15 minutos para favorecer la remoción del residuo.

Una vez cumplido ese tiempo, la ropa debe colocarse en el lavarropas y limpiarse como de costumbre utilizando agua fría, una recomendación que ayuda a evitar que la mancha quede más impregnada en el tejido.

Cuando las marcas amarillentas presentan una mayor dificultad para desaparecer, los expertos sugieren prolongar el tratamiento y mantener la prenda sumergida en una preparación de agua y vinagre blanco durante un lapso de hasta 30 minutos antes de realizar el lavado correspondiente.

El uso de vinagre blanco suele ser compatible con gran parte de los tipos de tela, aunque es importante respetar siempre las recomendaciones y cuidados especificados en la etiqueta de la prenda.

Vinagre para limpieza casera: advertencias y usos correctos

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA), dos entidades federales de Estados Unidos encargadas de definir criterios relacionados con la salud pública y la seguridad en los hogares, señalan que el vinagre no está reconocido como un desinfectante autorizado para eliminar microorganismos.

El vinagre blanco puede ayudar a remover suciedad visible y reducir ciertos olores desagradables, pero no debe considerarse un reemplazo de los productos formulados específicamente para la desinfección y eliminación de agentes sanitarios.

Además, es fundamental evitar combinarlo con cloro o lejía, ya que la mezcla entre ambos componentes puede generar gases peligrosos para la salud.

En el caso de prendas delicadas como las confeccionadas con seda o lana, se recomienda probar primero el producto en una pequeña superficie poco visible para comprobar que no cause daños en el tejido.