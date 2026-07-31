El truco casero para quitar el moho de la cortina del baño y recuperar su aspecto original

La cortina del baño permanece expuesta de manera constante a factores como el agua, la condensación del vapor y la circulación limitada de aire . Por esa razón, suele convertirse en una de las zonas de la casa más propensas a la aparición de moho , que puede adherirse con facilidad y volverse difícil de eliminar si no se trata a tiempo.

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La presencia de hongos en las cortinas de baño representa una de las dificultades domésticas más habituales, ya que la combinación de ambientes húmedos, temperaturas elevadas y poca ventilación crea las condiciones perfectas para su desarrollo.

Las esporas de moho tienen la capacidad de expandirse en un período muy corto, de entre 24 y 48 horas , según explicó el especialista en remediación Michael Rubino en declaraciones al medio Apartment Therapy . Sin embargo, la situación puede resolverse mediante distintos procedimientos efectivos que permiten eliminar el problema sin tener que cambiar la cortina por una nueva.

Antes de comenzar con la limpieza, es importante descolgar la cortina del baño y trasladarla a un espacio con buena circulación de aire. Además, se recomienda utilizar guantes de goma para evitar el contacto directo de la piel con las esporas de moho y con los productos utilizados durante el procedimiento.

Entre las alternativas más simples y eficaces se encuentra el vinagre blanco, una solución apta tanto para cortinas de tela como de materiales plásticos. Su poder de acción se debe a su composición química: el vinagre de uso doméstico posee aproximadamente entre un 3% y un 5% de ácido acético, mientras que las variedades destinadas a la limpieza pueden llegar a concentraciones cercanas al 8%.

El procedimiento recomendado comienza con la preparación de una mezcla compuesta por una medida de vinagre blanco por cada litro de agua fría. Luego, se debe dejar la cortina en remojo durante al menos 60 minutos y, posteriormente, limpiar la superficie utilizando un cepillo de cerdas blandas para remover los restos de moho.

Cuando las marcas resultan más difíciles de eliminar, es posible aplicar una concentración más fuerte, utilizando dos partes de vinagre por cada parte de agua directamente sobre los sectores afectados. Bajo ninguna circunstancia debe combinarse esta solución con lavandina, debido a que la mezcla puede producir compuestos peligrosos.

Otra opción de limpieza consiste en preparar una mezcla con bicarbonato de sodio, combinando tres partes del producto con una de agua hasta formar una pasta. Esta preparación debe colocarse sobre las áreas afectadas y dejarse actuar entre 10 y 15 minutos. Después, se aplica vinagre blanco por encima, generando una reacción con espuma que favorece la eliminación del moho adherido a las fibras del material.

Para las manchas más superficiales, también puede recurrirse al jugo de limón, cuya acidez natural contribuye a combatir los residuos. En situaciones más complejas, especialmente en cortinas de plástico, el sitio especializado The Spruce sugiere utilizar una mezcla compuesta por media taza de cloro diluida en cuatro litros de agua tibia, respetando un tiempo de exposición de hasta 15 minutos y realizando luego un enjuague completo para retirar cualquier resto del producto.

El tipo de material de la cortina es un factor clave para determinar tanto la periodicidad de la limpieza como el procedimiento más conveniente. Las fabricadas en plástico o vinilo suelen favorecer una acumulación más rápida de hongos, mientras que las elaboradas con tela permiten un tratamiento diferente, ya que pueden colocarse en el lavarropas.

Para mejorar la limpieza, se recomienda incorporar algunas toallas viejas, que generan mayor roce durante el lavado, junto con detergente y una medida de vinagre o bicarbonato, utilizando un programa con agua tibia.

En el caso de las cortinas plásticas, también existe la posibilidad de lavarlas en el lavarropas, aunque se aconseja utilizar un ciclo suave con agua fría. Sin embargo, no deben colocarse bajo ningún concepto en la secadora, ya que el calor puede dañarlas.

Cómo evitar que aparezca moho en la cortina de baño

La mejor estrategia frente al moho es prevenir su aparición antes que combatirlo una vez instalado. El especialista Michael Rubino destacó que “mantener la cortina y el área del baño secos es clave para evitar el crecimiento microbiano” y aconsejó conservar los niveles de humedad dentro del hogar entre un 35% y un 50%. Además, recomendó utilizar el extractor de aire durante la ducha y mantenerlo funcionando durante al menos 20 minutos después para favorecer la ventilación del ambiente.

Después de cada ducha, una medida simple pero efectiva consiste en dejar la cortina completamente desplegada, evitando que permanezca acumulada en un extremo, ya que de esa manera se reduce la posibilidad de que el agua quede retenida entre sus dobleces. Además, según Tom’s Guide, sacudir la cortina para eliminar el exceso de agua y secar la superficie húmeda con una toalla limpia ayuda a disminuir notablemente la humedad que permanece después del uso.

Respecto al mantenimiento habitual de la cortina, el sitio especializado The Spruce recomienda realizar un lavado completo con una frecuencia mínima de una vez al mes. Como complemento, aconseja aplicar entre dos y tres veces por semana una preparación compuesta por agua y vinagre blanco en partes iguales, con el objetivo de reducir la proliferación de esporas durante el período entre limpiezas.

Por su parte, el médico clínico Jeffrey Brown, integrante de la Cleveland Clinic, sugiere renovar la cortina cada seis meses o un año, dependiendo de su estado. En aquellos casos en los que el reemplazo no sea una alternativa viable por cuestiones económicas, remarcó que una práctica básica como enjuagarla con agua luego de cada ducha puede ayudar a extender su duración y limitar la formación de moho.