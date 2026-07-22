El truco simple y barato para limpiar rejillas y eliminar malos olores.

Las rejillas ubicadas en el baño, la cocina, los desagües y los conductos de ventilación suelen pasar desapercibidas durante las tareas habituales de limpieza. No obstante, con el correr de los días concentran humedad, grasa, residuos orgánicos y microorganismos que pueden generar malos olores y perjudicar el ambiente dentro de la casa.

Para enfrentar este inconveniente tan común, expertos en limpieza y mantenimiento del hogar aconsejan colocar unas pocas gotas de pomelo directamente sobre las rejillas como parte del cuidado periódico.

El pomelo posee aceites esenciales de origen natural, entre ellos el limoneno y el citral, sustancias ampliamente conocidas por sus efectos antibacterianos, antifúngicos y neutralizadores de olores. Debido a estas propiedades, su aplicación puede ayudar a limitar el desarrollo de microorganismos en ambientes con elevada humedad, además de disminuir los malos olores que suelen originarse en los desagües.

Por otra parte, su aroma cítrico ayuda a disimular y neutralizar de manera natural los gases que se generan dentro de las cañerías, mientras que los aceites presentes en la fruta pueden favorecer el desprendimiento de grasa y otros residuos acumulados en las superficies internas.

Aunque este recurso no reemplaza una limpieza completa y a fondo, resulta una alternativa útil para complementar el mantenimiento habitual y conservar las rejillas con mejor olor hasta la próxima limpieza general. Los beneficios de usar pomelo en las rejillas Contribuye a disminuir la presencia de bacterias en espacios con elevada humedad .

en espacios con elevada . Aporta una fragancia fresca con notas cítricas que ayuda a mejorar el ambiente.

con notas que ayuda a mejorar el ambiente. Se trata de una alternativa práctica , de bajo costo y respetuosa con el medio ambiente .

, de y respetuosa con el . Permite combatir los olores desagradables utilizando un recurso de origen natural .

utilizando un recurso de . Favorece que la grasa y los residuos no se acumulen con tanta facilidad.

y los no se acumulen con tanta facilidad. Su perfume cítrico y penetrante suele actuar como un elemento poco agradable para insectos, entre ellos las cucarachas. Paso a paso: cómo aplicar el truco correctamente Extraé el jugo de un pomelo recién cortado o, si lo preferís, utilizá aceite esencial de pomelo previamente rebajado.

recién cortado o, si lo preferís, utilizá previamente rebajado. Aplicá de 5 a 10 gotas directamente sobre la superficie de la rejilla .

directamente sobre la superficie de la . No enjuagues después de colocarlas , para que los aceites naturales y su fragancia actúen durante más tiempo.

, para que los y su actúen durante más tiempo. Realizá este tratamiento con una frecuencia semanal .

. Si los malos olores son más persistentes, repetí la aplicación hasta dos veces por semana. Gracias a sus características y a lo sencillo que resulta aplicarlo, el pomelo aparece como una opción natural para reforzar las tareas de limpieza doméstica. Si bien no sustituye el mantenimiento profundo y regular, puede contribuir a conservar las rejillas más limpias, minimizar los malos olores y hacerlo mediante un método accesible, práctico y de bajo costo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







