Brownies sin horno: la receta rápida y sencilla para preparar un clásico de chocolate

Receta rápida y sencilla para preparar un clásico de chocolate.

Los brownies están entre los dulces más elegidos en México, tanto para disfrutar en encuentros con amigos o familiares como para darse un gusto en casa o acompañar una taza de café durante la merienda. Para quienes no cuentan con horno o buscan una alternativa sencilla y veloz, esta receta de brownie sin horno resulta una excelente opción.

Mantiene la consistencia suave y húmeda característica, además del clásico sabor profundo a chocolate, pero puede elaborarse fácilmente en una sartén o utilizando el freezzer, sin necesidad de procesos complejos.

Receta de brownies sin horno El brownie sin horno ofrece una alternativa práctica para quienes quieren preparar un postre con una textura tierna, húmeda y un marcado sabor a chocolate sin invertir demasiado tiempo.

Se realiza con elementos simples que suelen estar disponibles en casa y puede prepararse rápidamente, además de permitir distintas variantes con agregados como nueces, trozos de chocolate u otros ingredientes que se tengan disponibles.

Tiempo de preparación Tiempo total: 30 minutos

Preparación: 15 minutos

Refrigeración: 15 minutos Ingredientes 200 gr de chocolate oscuro para derretir

100 gr de mantequilla

1 taza de azúcar

2 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 taza de galletas tipo María trituradas

1 taza de nueces picadas (opcional)

Pizca de sal Cómo hacer brownies sin horno, paso a paso Prepara un recipiente cuadrado o una fuente apta para horno cubriéndola previamente con papel encerado para evitar que la mezcla se adhiera.

o una fuente apta para horno cubriéndola previamente con para evitar que la mezcla se adhiera. Derrite el chocolate junto con la mantequilla utilizando la técnica de baño María o calentándolo en el microondas en tandas cortas de 30 segundos . Remueve entre cada intervalo hasta lograr una preparación uniforme .

junto con la utilizando la técnica de o calentándolo en el en tandas cortas de . Remueve entre cada intervalo hasta lograr una preparación . Incorpora el azúcar y mezcla hasta que quede bien integrado. Luego suma los huevos y la esencia de vainilla , batiendo hasta conseguir una mezcla lisa y sin grumos .

y mezcla hasta que quede bien integrado. Luego suma los y la , batiendo hasta conseguir una mezcla . Añade las galletas previamente trituradas y las nueces , incorporándolas suavemente con movimientos envolventes para distribuirlas de manera pareja.

y las , incorporándolas suavemente con movimientos envolventes para distribuirlas de manera pareja. Coloca la preparación dentro del recipiente previamente preparado y extiéndela hasta cubrir toda la superficie de forma pareja. Luego, alisa la parte superior utilizando una espátula para obtener un acabado uniforme.

y extiéndela hasta cubrir toda la superficie de forma pareja. Luego, alisa la parte superior utilizando una para obtener un acabado uniforme. Introduce el molde en la heladera durante aproximadamente 15 minutos , o hasta que la mezcla haya adquirido la consistencia necesaria y se encuentre compacta .

durante aproximadamente , o hasta que la mezcla haya adquirido la consistencia necesaria y se encuentre . Retira el brownie del recipiente con cuidado, desmóldalo y córtalo en porciones cuadradas del tamaño deseado. Tips para brownies sin horno Elegí un chocolate de buena calidad , ya que esto permitirá obtener un gusto más profundo y una intensidad mayor en el resultado final.

, ya que esto permitirá obtener un y una en el resultado final. Si buscás una alternativa vegana , podés sustituir los huevos por puré de plátano y cambiar la manteca tradicional por aceite de coco .

, podés sustituir los por puré de plátano y cambiar la por . Para darle diferentes contrastes de sabor y textura , es posible incorporar ingredientes adicionales como chips de chocolate , pedacitos de galleta o frutos secos .

, es posible incorporar ingredientes adicionales como , pedacitos de galleta o . Conservá los brownies dentro de un envase hermético y mantenelos refrigerados para prolongar su frescura y mantener su textura. Otros postres sin horno que puedes preparar Carlota de limón

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Flan napolitano en estufa Brownies sin horno con frutos rojos Esta versión propone una combinación entre el tradicional gusto del brownie de chocolate y el toque fresco y ligeramente ácido que aportan los frutos rojos. Es una alternativa ideal para quienes quieren disfrutar de un postre original, sencillo de preparar y listo en poco tiempo, sin tener que utilizar el horno. Ingredientes 200 gr de chocolate oscuro para derretir

100 gr de mantequilla

1 taza de azúcar

2 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 taza de galletas tipo María trituradas

1 taza de frutos rojos frescos o congelados (pueden ser fresas, frambuesas, moras o arándanos)

½ taza de nueces picadas (opcional)

Pizca de sal Cómo hacer brownies sin horno con frutos rojos Prepará un recipiente cuadrado o una fuente refractaria colocando previamente papel encerado en la base para facilitar luego el desmolde.

o una colocando previamente en la base para facilitar luego el desmolde. Derretí el chocolate junto con la mantequilla mediante baño María o utilizando el microondas en tandas de 30 segundos , removiendo después de cada intervalo hasta conseguir una mezcla completamente uniforme .

junto con la mediante o utilizando el en tandas de , removiendo después de cada intervalo hasta conseguir una mezcla completamente . Sumá el azúcar y revolvé hasta incorporarlo bien. Luego agregá los huevos y la vainilla , mezclando hasta formar una preparación pareja, suave y sin grumos .

y revolvé hasta incorporarlo bien. Luego agregá los y la , mezclando hasta formar una preparación . Incorporá las galletas trituradas , las nueces y una pequeña cantidad de sal . Uní todos los ingredientes con movimientos suaves y envolventes para conservar la textura de la mezcla .

, las y una pequeña cantidad de . Uní todos los ingredientes con para conservar la . Añadí los frutos rojos a la preparación con movimientos delicados, evitando manipularlos en exceso para que mantengan su forma y textura. Pasá la mezcla al molde previamente preparado y esparcila de manera pareja hasta cubrir toda la superficie .

y esparcila de manera pareja hasta cubrir toda la . Colocá el recipiente en la heladera durante unos 20 minutos , o hasta que el brownie haya tomado una consistencia más compacta y estable.

durante unos , o hasta que el brownie haya tomado una y estable. Retirá la preparación del molde, cortala en porciones cuadradas y, si querés darle una mejor presentación, agregá algunos frutos rojos frescos por encima antes de servir.

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