Picadas mundialistas: seis recetas simples y rendidoras para ver a la Selección

Cada vez falta menos para que la Selección Argentina vuelva a jugar y, como suele ocurrir, los encuentros del Mundial 2026 se convierten en la ocasión ideal para reunirse. Pocas cosas generan tanta unión como el fútbol acompañado de buenas picadas, donde cada gol se festeja entre snacks. Agenda estas recetas y guardalas para lo que resta de la Copa.
El clásico ritual de mirar el partido en compañía de amigos o en familia requiere una mesa bien servida y opciones variadas para compartir.
Cómo hacer una picada completa.
Las mejores picadas para ver a la Selección Argentina
Este sábado a las 23 horas, cuando Argentina se mida con Jordania en su tercer compromiso del Mundial 2026, lo importante será tener todo preparado en la mesa y el ánimo listo para alentar. A continuación, seis propuestas de picadas y comidas simples para compartir y disfrutar durante el encuentro.
Ingredientes (para 12 unidades)
- 12 tapas para empanadas al horno
- 1 kg de carne picada
- 200 gr de morrón rojo, picado
- 1 kg de cebollas, picadas
- 200 gr de cebolla de verdeo, picada
- 200 gr de tomate, picado
- 4 huevos duros, picados
- 1 cucharada de comino
- 1 cucharadita de ají molido
- 1 cucharada de orégano
- 100 cc de aceite
- Sal y pimienta, al gusto
- 1 yema (para pintar)
- Caldo de carne, al gusto
Las empanadas de carne clásicas se preparan con carne picada, cebolla, morrón, tomate, huevo duro y condimentos para servir durante el partido de Argentina.
Paso a paso
- Precalentar el horno a 180°C y engrasar una bandeja para horno.
- En una olla, calentar el aceite a temperatura media y rehogar la cebolla junto con el morrón durante algunos minutos, hasta que se ablanden.
- Incorporar la carne picada y los tomates, y cocinar durante aproximadamente 25 minutos, sumando caldo en caso de que la preparación lo requiera.
- Condimentar la preparación con sal, pimienta, comino, ají molido y orégano. Retirar del fuego y añadir la cebolla de verdeo junto con el huevo duro picado.
- Dejar que el relleno se enfríe, distribuirlo en las tapas, cerrarlas realizando el repulgue y pincelar con yema de huevo.
- Llevar a horno precalentado y cocinar entre 15 y 20 minutos, hasta que estén doradas. Servir de inmediato, bien calientes.
2. Bocaditos de arroz y queso
Ingredientes (para 20 unidades aprox.)
- 2 tazas de arroz cocido frío
- 2 huevos
- 100 gr de queso rallado (sardo o reggianito)
- 1 cucharada de perejil picado
- Sal y pimienta
- Pan rallado, cantidad necesaria
- Aceite para freír
Paso a paso
- Integrar el arroz ya frío con los huevos, el queso y el perejil hasta obtener una mezcla homogénea. Condimentar con sal y pimienta a gusto.
- Tomar porciones con las manos y darles forma de pequeñas bolitas, del tamaño aproximado de una nuez.
- Rebozar cada una en pan rallado hasta cubrirlas por completo.
- Freír en aceite bien caliente hasta que queden doradas. Retirar y dejar escurrir sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa.
- Servir calientes o, si se prefiere, a temperatura ambiente.
Los bocaditos de arroz y queso combinan arroz cocido, huevos, queso rallado y perejil, y se fríen para sumar una opción de picada para el Mundial 2026.
3. Tortilla de papas y cebolla
Ingredientes (para 6 porciones)
- 1 kg de papas
- 2 cebollas grandes
- 6 huevos
- 100 cc de aceite
- Sal y pimienta
Paso a paso
- Pelar las papas y cortarlas en láminas finas.
- Cortar la cebolla en tiras delgadas, tipo juliana.
- Freír las papas junto con la cebolla en abundante aceite hasta que ambos ingredientes queden bien tiernos.
- Retirar, escurrir el exceso de aceite y unir con los huevos previamente batidos, condimentando con sal y pimienta a gusto.
Los bocaditos de arroz y queso.
- Verter la preparación en una sartén antiadherente previamente aceitada con una pequeña cantidad de aceite.
- Cocinar a temperatura baja hasta que la mezcla se solidifique de un lado. Luego, darla vuelta con la ayuda de un plato y continuar la cocción del otro lado (recomendación: la tortilla debe mantenerse jugosa en su interior).
- Una vez lista, dejar que pierda un poco de calor y cortar en porciones para servir.
4. Bombas de papa rellenas con queso
Ingredientes (para 20 bombas aprox.)
- 1 kg de papas
- 1 yema
- 1 cucharada de perejil picado
- Sal, pimienta y nuez moscada
- Daditos de mozzarella (cantidad necesaria)
- 1 huevo + la clara que sobró
- ½ taza de harina
- Pan rallado, cantidad necesaria
- Aceite para freír
La tortilla de papas y cebolla integra papas, cebolla y huevos, y se corta en porciones para compartir mientras juega la Selección.
Paso a paso
- Cocinar las papas con piel en agua con sal hasta que queden bien tiernas.
- Retirarlas, pelarlas y pisarlas hasta obtener un puré. Incorporar la yema de huevo, el perejil, la sal, la pimienta y la nuez moscada. Mezclar bien y llevar la preparación a la heladera para que tome consistencia.
- Tomar pequeñas porciones del puré, colocar en el centro un cubo de mozzarella y cerrar formando bolitas.
- Pasar cada una primero por harina, luego por huevo batido y después por pan rallado. Para lograr un mejor rebozado, repetir el paso de huevo y pan rallado una vez más.
- Refrigerar durante aproximadamente 1 hora.
La tortilla de papas y cebolla.
- Freír en abundante aceite bien caliente hasta que adquieran un tono dorado (recomendación: evitar colocarlas todas juntas en la sartén para que no se rompan durante la cocción).
- Retirar, dejar escurrir el exceso de aceite y servir.
5. Chorizos a la pomarola (para sandwichitos)
Ingredientes (para 6 porciones)
- 6 chorizos
- 3 cucharadas generosas de aceite
- 2 cebollas, cortadas en medios aros
- 1 morrón rojo grande, en tiras
- 2 hojas de laurel
- 1 cucharadita de ají molido
- 2 dientes de ajo, picados
- 2 latas de tomate triturado
- ½ vaso de vino blanco
- ½ taza de caldo de carne
- Sal y pimienta
Las bombas de papa rellenas con queso llevan puré de papas, mozzarella, harina, huevo y pan rallado antes de la fritura.
Paso a paso
- Hervir los chorizos durante unos 10 minutos para reducir su contenido graso.
- En una olla, rehogar el ajo, la cebolla y el morrón en aceite hasta que tomen color. Condimentar con sal y pimienta.
- Sumar el tomate, el laurel, el vino, el caldo, el ají molido y los chorizos previamente hervidos.
- Cocinar a fuego medio durante aproximadamente 45 minutos, permitiendo que los sabores se integren bien.
- Servir dentro de pancitos tipo choripán, bien cubiertos de salsa (sugerencia: utilizar chorizos pequeños para picadas).
Las bombas de papa rellenas con queso.
6. Tortas fritas
Ingredientes (para 12 unidades)
- 500 gr de harina
- 2 cucharaditas de sal fina
- 1 huevo
- 50 gr de manteca o grasa vacuna
- 250 ml de agua
- Aceite o grasa para freír
Los chorizos a la pomarola se cocinan con cebolla, morrón, tomate, vino blanco y caldo, y se sirven en sandwichitos tipo choripán.
Paso a paso
- Calentar el agua y, una vez caliente, añadir la manteca hasta que se disuelva por completo.
- En un recipiente amplio, mezclar la harina con la sal, agregar el huevo e integrar el agua tibia con la manteca ya derretida.
- Amasar la preparación hasta lograr una masa uniforme, suave y lisa. Cubrir y dejar reposar durante 30 minutos.
- Luego, estirar la masa hasta alcanzar un grosor aproximado de 3 mm y cortar círculos de unos 10 cm de diámetro.
- Realizar una pequeña abertura en el centro de cada pieza.
Los chorizos a la pomarola.
- Freír en abundante aceite bien caliente hasta que se doren por ambos lados.
- Retirar, dejar escurrir el exceso de aceite y servir. Si se desea, se pueden espolvorear con azúcar por encima.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.