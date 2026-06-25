Picadas mundialistas: seis recetas simples y rendidoras para ver a la Selección

Seis recetas simples y rendidoras para ver a la Selección.

Cada vez falta menos para que la Selección Argentina vuelva a jugar y, como suele ocurrir, los encuentros del Mundial 2026 se convierten en la ocasión ideal para reunirse. Pocas cosas generan tanta unión como el fútbol acompañado de buenas picadas, donde cada gol se festeja entre snacks. Agenda estas recetas y guardalas para lo que resta de la Copa.

El clásico ritual de mirar el partido en compañía de amigos o en familia requiere una mesa bien servida y opciones variadas para compartir.

Cómo hacer una picada completa. Las mejores picadas para ver a la Selección Argentina Este sábado a las 23 horas, cuando Argentina se mida con Jordania en su tercer compromiso del Mundial 2026, lo importante será tener todo preparado en la mesa y el ánimo listo para alentar. A continuación, seis propuestas de picadas y comidas simples para compartir y disfrutar durante el encuentro.

1. Empanadas de carne clásicas

Ingredientes (para 12 unidades) 12 tapas para empanadas al horno

1 kg de carne picada

200 gr de morrón rojo, picado

1 kg de cebollas, picadas

200 gr de cebolla de verdeo, picada

200 gr de tomate, picado

4 huevos duros, picados

1 cucharada de comino

1 cucharadita de ají molido

1 cucharada de orégano

100 cc de aceite

Sal y pimienta, al gusto

1 yema (para pintar)

Caldo de carne, al gusto Las empanadas de carne clásicas se preparan con carne picada, cebolla, morrón, tomate, huevo duro y condimentos para servir durante el partido de Argentina. Paso a paso Precalentar el horno a 180°C y engrasar una bandeja para horno .

y engrasar una . En una olla , calentar el aceite a temperatura media y rehogar la cebolla junto con el morrón durante algunos minutos, hasta que se ablanden .

, calentar el a y rehogar la junto con el durante algunos minutos, hasta que se . Incorporar la carne picada y los tomates , y cocinar durante aproximadamente 25 minutos , sumando caldo en caso de que la preparación lo requiera.

y los , y cocinar durante aproximadamente , sumando en caso de que la preparación lo requiera. Condimentar la preparación con sal , pimienta , comino , ají molido y orégano . Retirar del fuego y añadir la cebolla de verdeo junto con el huevo duro picado .

, , , y . Retirar del fuego y añadir la junto con el . Dejar que el relleno se enfríe , distribuirlo en las tapas , cerrarlas realizando el repulgue y pincelar con yema de huevo .

, distribuirlo en las , cerrarlas realizando el y pincelar con . Llevar a horno precalentado y cocinar entre 15 y 20 minutos, hasta que estén doradas. Servir de inmediato, bien calientes. 2. Bocaditos de arroz y queso Ingredientes (para 20 unidades aprox.) 2 tazas de arroz cocido frío

2 huevos

100 gr de queso rallado (sardo o reggianito)

1 cucharada de perejil picado

Sal y pimienta

Pan rallado, cantidad necesaria

Aceite para freír Empanadas. Paso a paso Integrar el arroz ya frío con los huevos , el queso y el perejil hasta obtener una mezcla homogénea . Condimentar con sal y pimienta a gusto .

con los , el y el hasta obtener una . Condimentar con y . Tomar porciones con las manos y darles forma de pequeñas bolitas , del tamaño aproximado de una nuez .

con las manos y darles forma de , del tamaño aproximado de una . Rebozar cada una en pan rallado hasta cubrirlas por completo.

hasta cubrirlas por completo. Freír en aceite bien caliente hasta que queden doradas . Retirar y dejar escurrir sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa .

hasta que queden . Retirar y dejar escurrir sobre para eliminar el exceso de . Servir calientes o, si se prefiere, a temperatura ambiente. Los bocaditos de arroz y queso combinan arroz cocido, huevos, queso rallado y perejil, y se fríen para sumar una opción de picada para el Mundial 2026. 3. Tortilla de papas y cebolla Ingredientes (para 6 porciones) 1 kg de papas

2 cebollas grandes

6 huevos

100 cc de aceite

Sal y pimienta Paso a paso Pelar las papas y cortarlas en láminas finas .

las y cortarlas en láminas . Cortar la cebolla en tiras delgadas, tipo juliana .

en tiras delgadas, tipo . Freír las papas junto con la cebolla en abundante aceite hasta que ambos ingredientes queden bien tiernos .

junto con la en abundante hasta que ambos ingredientes queden bien . Retirar, escurrir el exceso de aceite y unir con los huevos previamente batidos, condimentando con sal y pimienta a gusto. Los bocaditos de arroz y queso. Verter la preparación en una sartén antiadherente previamente aceitada con una pequeña cantidad de aceite .

previamente aceitada con una pequeña cantidad de . Cocinar a temperatura baja hasta que la mezcla se solidifique de un lado. Luego, darla vuelta con la ayuda de un plato y continuar la cocción del otro lado (recomendación: la tortilla debe mantenerse jugosa en su interior).

hasta que la mezcla se solidifique de un lado. Luego, darla vuelta con la ayuda de un y continuar la cocción del otro lado (recomendación: la debe mantenerse en su interior). Una vez lista, dejar que pierda un poco de calor y cortar en porciones para servir. 4. Bombas de papa rellenas con queso Ingredientes (para 20 bombas aprox.) 1 kg de papas

1 yema

1 cucharada de perejil picado

Sal, pimienta y nuez moscada

Daditos de mozzarella (cantidad necesaria)

1 huevo + la clara que sobró

½ taza de harina

Pan rallado, cantidad necesaria

Aceite para freír La tortilla de papas y cebolla integra papas, cebolla y huevos, y se corta en porciones para compartir mientras juega la Selección. Paso a paso Cocinar las papas con piel en agua con sal hasta que queden bien tiernas .

con en agua con hasta que queden bien . Retirarlas, pelarlas y pisarlas hasta obtener un puré . Incorporar la yema de huevo , el perejil , la sal , la pimienta y la nuez moscada . Mezclar bien y llevar la preparación a la heladera para que tome consistencia .

. Incorporar la , el , la , la y la . Mezclar bien y llevar la preparación a la para que tome . Tomar pequeñas porciones del puré , colocar en el centro un cubo de mozzarella y cerrar formando bolitas .

, colocar en el centro un cubo de y cerrar formando . Pasar cada una primero por harina , luego por huevo batido y después por pan rallado . Para lograr un mejor rebozado , repetir el paso de huevo y pan rallado una vez más.

, luego por y después por . Para lograr un mejor , repetir el paso de y una vez más. Refrigerar durante aproximadamente 1 hora. La tortilla de papas y cebolla. Freír en abundante aceite bien caliente hasta que adquieran un tono dorado (recomendación: evitar colocarlas todas juntas en la sartén para que no se rompan durante la cocción ).

bien caliente hasta que adquieran un tono (recomendación: evitar colocarlas todas juntas en la para que no se rompan durante la ). Retirar, dejar escurrir el exceso de aceite y servir. 5. Chorizos a la pomarola (para sandwichitos) Ingredientes (para 6 porciones) 6 chorizos

3 cucharadas generosas de aceite

2 cebollas, cortadas en medios aros

1 morrón rojo grande, en tiras

2 hojas de laurel

1 cucharadita de ají molido

2 dientes de ajo, picados

2 latas de tomate triturado

½ vaso de vino blanco

½ taza de caldo de carne

Sal y pimienta Las bombas de papa rellenas con queso llevan puré de papas, mozzarella, harina, huevo y pan rallado antes de la fritura. Paso a paso Hervir los chorizos durante unos 10 minutos para reducir su contenido graso .

durante unos para reducir su contenido . En una olla , rehogar el ajo , la cebolla y el morrón en aceite hasta que tomen color . Condimentar con sal y pimienta .

, rehogar el , la y el en hasta que tomen . Condimentar con y . Sumar el tomate , el laurel , el vino , el caldo , el ají molido y los chorizos previamente hervidos .

, el , el , el , el y los previamente . Cocinar a fuego medio durante aproximadamente 45 minutos , permitiendo que los sabores se integren bien.

durante aproximadamente , permitiendo que los se integren bien. Servir dentro de pancitos tipo choripán, bien cubiertos de salsa (sugerencia: utilizar chorizos pequeños para picadas). Las bombas de papa rellenas con queso. 6. Tortas fritas Ingredientes (para 12 unidades) 500 gr de harina

2 cucharaditas de sal fina

1 huevo

50 gr de manteca o grasa vacuna

250 ml de agua

Aceite o grasa para freír Los chorizos a la pomarola se cocinan con cebolla, morrón, tomate, vino blanco y caldo, y se sirven en sandwichitos tipo choripán. Paso a paso Calentar el agua y, una vez caliente, añadir la manteca hasta que se disuelva por completo.

y, una vez caliente, añadir la hasta que se disuelva por completo. En un recipiente amplio , mezclar la harina con la sal , agregar el huevo e integrar el agua tibia con la manteca ya derretida.

, mezclar la con la , agregar el e integrar el con la ya derretida. Amasar la preparación hasta lograr una masa uniforme , suave y lisa . Cubrir y dejar reposar durante 30 minutos .

, y . Cubrir y dejar reposar durante . Luego, estirar la masa hasta alcanzar un grosor aproximado de 3 mm y cortar círculos de unos 10 cm de diámetro.

hasta alcanzar un grosor aproximado de y cortar círculos de unos de diámetro. Realizar una pequeña abertura en el centro de cada pieza. Los chorizos a la pomarola. Freír en abundante aceite bien caliente hasta que se doren por ambos lados.

hasta que se doren por ambos lados. Retirar, dejar escurrir el exceso de aceite y servir. Si se desea, se pueden espolvorear con azúcar por encima.

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