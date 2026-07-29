miércoles 29 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de julio de 2026 - 10:54
Jujuy.

Qué días no hay clases en agosto en Jujuy: mirá el calendario escolar

Tras el receso de invierno, el calendario escolar 2026 continúa con fechas en las que no habrá actividad en distintos niveles.

+ Seguir en
Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Aulas

Aulas

El calendario escolar 2026 en Jujuy continuará durante agosto con algunos días sin clases para estudiantes de distintos niveles. Después del receso de invierno, se establecieron fechas vinculadas a asuetos, mesas de exámenes y feriados.

Lee además
Este lunes vuelven las clases en Jujuy 
Jujuy.

Este lunes vuelven las clases en Jujuy: las fechas claves que quedan este 2026
Paro de ADEP.
Jujuy.

Los "autoconvocados" de ADEP anunciaron un paro para el lunes, martes y miércoles

Si bien todavía no fueron confirmados los asuetos correspondientes en San Salvador de Jujuy y Palpalá, en principio se prevé que el 6 y 7 de agosto no habrá actividades en esas ciudades.

Días sin clases en agosto en Jujuy

Hasta el momento, el calendario quedaría establecido de la siguiente manera:

  • Jueves 6 de agosto: asueto en San Salvador de Jujuy, sin clases en todos los niveles.
  • Viernes 7 de agosto: asueto en Palpalá, sin clases en todos los niveles.
  • 12 y 13 de agosto: mesas de exámenes sin actividades en el Nivel Secundario.
  • Lunes 17 de agosto: feriado nacional.

Asuetos en San Salvador de Jujuy y Palpalá

En el caso de San Salvador de Jujuy y Palpalá, todavía resta la confirmación oficial de los asuetos correspondientes.

De todos modos, en primer lugar se prevé que el jueves 6 de agosto no haya clases en la capital jujeña en honor al Santísimo Salvador, y que el viernes 7 ocurra lo mismo en la ciudad siderúrgica porque se celebra el Día de San Cayetano.

Qué pasa con el 23 de agosto

Cabe destacar que el 23 de agosto caerá domingo. Por ese motivo, no se trasladará el feriado, ya que se trata de un feriado provincial.

Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño.

Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Este lunes vuelven las clases en Jujuy: las fechas claves que quedan este 2026

Los "autoconvocados" de ADEP anunciaron un paro para el lunes, martes y miércoles

El Cedems ratificó la medida de fuerza y el lunes no comenzarán las clases en Jujuy

Calendario de vacaciones de invierno 2026: quiénes salen y quiénes vuelven a clases

El CEDEMS define este sábado el inicio de clases tras las vacaciones

Lo que se lee ahora
Cronograma de pagos Jujuy.
Jujuy.

Cronograma de pagos Jujuy: cuándo cobran los estatales

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

 Foto generada con IA  video
SMN.

¿Qué día llegará a 31°C en Jujuy? El viento norte hará subir la temperatura esta semana

Cronograma de pagos Jujuy.
Jujuy.

Cronograma de pagos Jujuy: cuándo cobran los estatales

Las frutillas, las más elegidas de la época. video
Jujuy.

Bajó el precio de una de las frutas más elegidas de la época en Jujuy

Hospital Materno Infantil de Jujuy video
Jujuy.

Denuncian negligencia por la muerte de un bebé en el Materno Infantil: "Lo mataron en el hospital"

Jubilaciones en Jujuy: cómo detectar errores en los haberes video
Jujuy.

Jubilaciones en Jujuy: cómo detectar errores en los haberes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel