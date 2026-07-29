Qué días no hay clases en agosto en Jujuy: mirá el calendario escolar

Aulas

El calendario escolar 2026 en Jujuy continuará durante agosto con algunos días sin clases para estudiantes de distintos niveles. Después del receso de invierno, se establecieron fechas vinculadas a asuetos, mesas de exámenes y feriados.

Si bien todavía no fueron confirmados los asuetos correspondientes en San Salvador de Jujuy y Palpalá, en principio se prevé que el 6 y 7 de agosto no habrá actividades en esas ciudades.

Días sin clases en agosto en Jujuy Hasta el momento, el calendario quedaría establecido de la siguiente manera:

Jueves 6 de agosto: asueto en San Salvador de Jujuy, sin clases en todos los niveles.

asueto en San Salvador de Jujuy, sin clases en todos los niveles. Viernes 7 de agosto: asueto en Palpalá, sin clases en todos los niveles.

asueto en Palpalá, sin clases en todos los niveles. 12 y 13 de agosto: mesas de exámenes sin actividades en el Nivel Secundario.

mesas de exámenes sin actividades en el Nivel Secundario. Lunes 17 de agosto: feriado nacional. Asuetos en San Salvador de Jujuy y Palpalá En el caso de San Salvador de Jujuy y Palpalá, todavía resta la confirmación oficial de los asuetos correspondientes.

De todos modos, en primer lugar se prevé que el jueves 6 de agosto no haya clases en la capital jujeña en honor al Santísimo Salvador, y que el viernes 7 ocurra lo mismo en la ciudad siderúrgica porque se celebra el Día de San Cayetano. Qué pasa con el 23 de agosto Cabe destacar que el 23 de agosto caerá domingo. Por ese motivo, no se trasladará el feriado, ya que se trata de un feriado provincial. Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.