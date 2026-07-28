Jubilaciones en Jujuy: cómo detectar errores en los haberes

Conseguir las jubilaciones no representa el final de todos los trámites previsionales. Una vez otorgado el beneficio, resulta fundamental controlar periódicamente el recibo para conocer qué conceptos se pagan, qué descuentos se aplican y si el monto inicial fue calculado correctamente.

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Las especialistas señalaron que algunos inconvenientes no aparecen necesariamente en los primeros cobros, sino que pueden comenzar a reflejarse con el paso de los meses. Por ese motivo, recomendaron revisar los comprobantes mensualmente o, al menos, cada dos o tres meses.

El primer recibo de haberes constituye uno de los documentos más importantes para una persona recién jubilada. Allí queda establecido el monto inicial del beneficio, que posteriormente funcionará como base para la aplicación de los aumentos y actualizaciones.

“Es el que nos da pie para determinar si tenemos una jubilación bien calculada” “Es el que nos da pie para determinar si tenemos una jubilación bien calculada”

A partir de esa información puede analizarse si se tuvieron en cuenta correctamente los aportes, las remuneraciones y los conceptos que correspondían según la actividad desarrollada.

No todos los casos pueden compararse directamente. Dos personas que trabajaron en el mismo lugar o tuvieron salarios similares podrían recibir montos distintos debido a diferencias en sus trayectorias laborales, períodos aportados, cargos y remuneraciones declaradas.

Cómo obtener el recibo jubilatorio

El comprobante puede consultarse mediante la plataforma Mi ANSES, donde cada beneficiario tiene acceso a información sobre su historia laboral, sus prestaciones y los pagos realizados.

Sin embargo, las abogadas reconocieron que muchas personas mayores tienen dificultades para utilizar herramientas digitales o no cuentan con una computadora o un teléfono adecuado.

En esos casos, el recibo también puede solicitarse en la entidad bancaria donde se cobran los haberes. Algunos cajeros automáticos ofrecen la opción de imprimirlo, mientras que determinadas sucursales cuentan con terminales específicas para jubilados.

Lo importante es acceder periódicamente al documento y no limitarse a retirar el dinero sin revisar los conceptos que aparecen detallados.

Descuentos que deben controlar los docentes jubilados

Echenique explicó que los docentes deben prestar especial atención a los componentes de su jubilación y a los descuentos aplicados sobre el haber.

En el recibo deben figurar conceptos como la Prestación Básica Universal, la Prestación Compensatoria y la Prestación Adicional por Permanencia. Además, corresponde verificar el pago del suplemento docente, que establece una diferencia respecto de una jubilación ordinaria.

Según señalaron las especialistas, en algunos recibos aparecen descuentos relacionados con el artículo 9 y el Impuesto a las Ganancias. En determinadas situaciones, estos conceptos pueden ser cuestionados judicialmente.

“Contamos con herramientas legales para detener esos descuentos y recuperar parte del retroactivo de lo que se venía descontando” “Contamos con herramientas legales para detener esos descuentos y recuperar parte del retroactivo de lo que se venía descontando”

La abogada aclaró que debe estudiarse el impacto concreto sobre cada haber. De acuerdo con lo explicado durante la entrevista, cuando el descuento supera el 15% de la remuneración podría analizarse si resulta confiscatorio y si existen condiciones para iniciar una acción judicial.

Cómo se calcula la jubilación docente

Las especialistas indicaron que el cálculo requiere revisar la vida laboral y los cargos desempeñados antes del cese.

En el caso de los docentes, el haber se determina considerando las remuneraciones y las funciones ejercidas durante los períodos establecidos por el régimen correspondiente. También debe controlarse que se haya incorporado correctamente el suplemento docente.

En cuanto a los docentes universitarios, señalaron que el análisis puede resultar más complejo debido a la cantidad de cargos, dedicaciones y antecedentes laborales que deben evaluarse.

Los cargos ejercidos al momento de dejar la actividad y la trayectoria de los últimos años adquieren especial relevancia para determinar el beneficio.

Jubilaciones anteriores y juicios de reajuste

Explicaron que existen beneficios otorgados hasta fines de 2017 que pueden requerir un análisis para establecer si corresponde iniciar un juicio de reajuste.

Esto no significa que todas las jubilaciones otorgadas antes de esa fecha estén necesariamente mal calculadas. Cada situación debe revisarse con la documentación laboral y previsional correspondiente.

El análisis permite comparar lo que la persona cobraba durante su actividad, los aportes ingresados al sistema y la forma en la que ANSES determinó el haber inicial.

Qué puede hacer una persona de 55 años sin aportes

Durante la entrevista, una televidente consultó qué alternativas tiene una persona de 55 años que no registra aportes previsionales.

Recomendaron comenzar con anticipación una planificación jubilatoria. El objetivo es conocer cuántos años faltan para completar los 30 años de servicios requeridos y qué herramientas podrían utilizarse según la edad y los antecedentes de la persona.

En algunos casos puede analizarse una combinación entre períodos reconocidos, planes de pago previsional u otros beneficios vigentes. La posibilidad concreta dependerá de si se trata de un hombre o una mujer, su edad, su historia laboral y los años que puedan acreditarse.

Esperar hasta cumplir la edad jubilatoria podría reducir las alternativas disponibles para completar los aportes.

¿Se pueden pagar aportes sin estar trabajando?

Las abogadas respondieron que una persona puede realizar aportes aunque no se encuentre trabajando en relación de dependencia.

Una alternativa consiste en inscribirse como monotributista y comenzar a ingresar contribuciones al sistema. También pueden existir planes previsionales aplicables de acuerdo con la edad y la situación particular.

Antes de inscribirse o comenzar a pagar, recomendaron realizar una evaluación para comprobar si esa opción será útil para alcanzar la jubilación y evitar aportes que después no produzcan el resultado esperado.

Cómo se tramita el retiro del personal policial

El retiro del personal de la Policía de la Provincia tiene una normativa y un procedimiento diferentes al régimen jubilatorio general.

Cappiello explicó que el trámite depende de la cantidad de años de servicio, la edad y el tiempo trabajado dentro de la fuerza de seguridad.

La documentación se presenta inicialmente en una oficina específica de la Policía ubicada en calle Senador Pérez. Después continúa su tramitación en Buenos Aires.

Aunque ANSES funciona como organismo pagador, el expediente no se inicia mediante el procedimiento previsional ordinario utilizado para trabajadores comprendidos en la Ley 24.241.

Las especialistas advirtieron que estos trámites suelen extenderse durante un período considerable debido a sus características particulares.

La situación de los trabajadores municipales

Otra consulta estuvo vinculada con una ordenanza destinada a trabajadores municipales próximos a jubilarse.

Según explicaron las abogadas, la medida busca regularizar componentes salariales que no habrían sido declarados íntegramente al sistema previsional.

Cuando una parte del sueldo no aparece registrada, los aportes se calculan sobre una remuneración menor a la que efectivamente percibe el empleado. Esta diferencia luego repercute en el monto de la jubilación.

Las especialistas indicaron que el blanqueo permitiría que los trabajadores próximos a jubilarse tengan aportes ingresados sobre la totalidad del haber reconocido. De todos modos, cada empleado deberá revisar su historia laboral y las remuneraciones declaradas antes de iniciar el beneficio.

Cada jubilación necesita un análisis particular

Las profesionales remarcaron que no existen respuestas generales que puedan aplicarse automáticamente a todas las personas.

La actividad, los años aportados, la edad, los cargos desempeñados y la fecha en la que se otorgó el beneficio pueden modificar el resultado del cálculo.

Por eso, ante descuentos desconocidos, diferencias con otros jubilados o dudas sobre el monto cobrado, recomendaron reunir los recibos, revisar la historia laboral y solicitar un análisis concreto del caso.

Controlar los haberes después de jubilarse

La jubilación debe representar una etapa de mayor tranquilidad, pero eso requiere que cada beneficiario conozca cómo fue calculado su haber y qué descuentos aparecen todos los meses.

Revisar especialmente el primer recibo, conservar los comprobantes y consultar ante cualquier modificación permite detectar posibles errores a tiempo. El control periódico es una herramienta central para proteger los ingresos de los jubilados y evitar que un problema se prolongue durante años.