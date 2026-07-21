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21 de julio de 2026 - 16:57
País.

Jubilación docente: el trámite que deben hacer si o si después de obtener el beneficio

Las abogadas Rosana Cappiello y Sofía Echenique explicaron qué pasos deben seguir los docentes para cerrar correctamente el trámite jubilatorio.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
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La jubilación docente tiene distintas etapas y una resolución favorable de ANSES no significa que el procedimiento haya terminado. Así lo señalaron las abogadas previsionales Rosana Cappiello, MP 1584, y Sofía Echenique, MP 2924, durante una entrevista en Canal 4.

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“El trámite no finaliza cuando ya tenemos la resolución favorable o cobramos la jubilación. Esa es la parte que muchos docentes no conocen y después trae consecuencias”, explicó Echenique.

La baja definitiva ante Educación

Al iniciar el expediente jubilatorio, el docente presenta una baja condicionada, sujeta a que ANSES otorgue el beneficio. Una vez concedido, debe solicitar la baja definitiva del cargo ante el Ministerio de Educación.

“Como ANSES no cruza los datos inmediatamente con el Ministerio de Educación, tenemos que buscar una notificación de acuerdo de prestación”, indicaron las especialistas.

Anteriormente, el recibo jubilatorio mostraba el número de beneficio y la fecha de alta. Sin embargo, el formato fue modificado y actualmente ya no incluye esa fecha.

“Ahora el Ministerio de Educación nos sugiere que solicitemos una constancia de RUB firmada por algún representante de ANSES. Eso se presenta para demostrar que la persona ya fue dada de alta en el beneficio”, detallaron.

El riesgo de una incompatibilidad

Las abogadas advirtieron que el docente no puede cobrar simultáneamente la jubilación y una remuneración por continuar en actividad. “Yo no puedo cobrar la jubilación y cobrar el servicio docente. Es absolutamente incompatible”, remarcó Cappiello.

También explicó que, aunque el docente no llegue a recibir un salario, puede generarse una orden de aportes si continúa incluido en las liquidaciones del Ministerio.

“ANSES puede dar de baja la jubilación porque tiene un aporte efectivamente ingresado, como si la persona estuviera trabajando”, señaló.

Jubilación docente: trámites en ANSES.

Jubilación docente: trámites en ANSES.

Como ejemplo, indicó que si el primer cobro jubilatorio está previsto para el 15 de agosto, el docente debería dejar de trabajar el 31 de julio. “Si trabajo durante agosto, el Estado tiene que pagar los servicios trabajados y realizar los aportes. Ahí se produce la incompatibilidad”, agregó.

¿Qué pasa si el beneficio es suspendido?

Las profesionales aclararon que el inconveniente puede solucionarse, aunque regularizar la situación demanda tiempo y diferentes gestiones administrativas.

“Se puede salir porque hay derechos adquiridos al obtener una jubilación, pero necesito emprolijar y darle cauce al proceso jubilatorio y al cierre de mi vida laboral”, expresó Cappiello.

Además, advirtió que durante ese período la persona podría quedar sin percibir ingresos: “Salir de esa situación puede llevar un par de meses, con la consecuencia de que no cobro la jubilación ni la prestación”.

“Mi función como docente no termina el día que obtengo la jubilación. Hay que cumplir con este trámite de cierre”, concluyó. Las profesionales atienden en Otero 278, oficina 3, planta baja.

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