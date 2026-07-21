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21 de julio de 2026 - 18:22
Economía

Fallo en Estados Unidos obliga a Argentina a pagar US$390 millones por Aerolíneas Argentinas

La Cámara de Apelaciones de Washington falló contra Argentina en el litigio por la estatización de Aerolíneas Argentinas y estableció el pago de más de US$390 millones al fondo Titan Consortium.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Fallo en Estados Unidos obliga a Argentina a pagar US$390 millones por Aerolíneas Argentinas.&nbsp;

Fallo en Estados Unidos obliga a Argentina a pagar US$390 millones por Aerolíneas Argentinas. 

La Justicia de Estados Unidos emitió un fallo adverso contra Argentina por la estatización de Aerolíneas Argentinas y ordenó un desembolso superior a los US$390 millones en favor del fondo Titan Consortium.

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Fallo millonario por Aerolíneas Argentinas: Argentina deberá desembolsar US$390 millones

La Cámara de Apelaciones de Washington falló contra la Argentina en la disputa por la estatización de Aerolíneas Argentinas y ordenó al Estado pagar más de US$390 millones al fondo Titan Consortium.

La resolución confirmó la sentencia emitida por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), en el marco del reclamo iniciado tras la expropiación de Aerolíneas Argentinas en 2008, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Titan Consortium sostiene que el laudo del CIADI debe ser considerado válido por la Corte, aunque las decisiones de este organismo no sean ejecutables de manera directa y funcionen como base para recurrir a la justicia ordinaria.

El fallo representa uno de los mayores pasivos judiciales que afronta el país fuera de sus fronteras. El fondo Titan Consortium avanzó con nuevas acciones luego de que Argentina no abonara ninguna suma del laudo durante los últimos 16 meses.

Según el analista Sebastián Maril, de Latam Advisors, la Justicia estadounidense desestimó el recurso presentado por Argentina y confirmó que Titan Consortium puede avanzar con su reclamo de cobro por el laudo.

El origen del reclamo

La disputa judicial comenzó con la demanda presentada por el grupo español Marsans, que controlaba Aerolíneas Argentinas antes de la expropiación impulsada por el Estado argentino.

La demanda pasó luego a manos de Burford Capital, firma especializada en financiamiento de litigios y vinculada también al caso YPF, que vendió los derechos del reclamo a Titan Consortium por US$107 millones para continuar la disputa judicial en tribunales estadounidenses.

El conflicto tiene su origen en la estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral en 2008, durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. El grupo Marsans, antiguo controlador de ambas compañías, consideró que la expropiación fue injustificada y recurrió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

El tribunal arbitral del Banco Mundial resolvió en 2017 que Argentina debía pagar US$320 millones más intereses a Marsans por la expropiación de Aerolíneas Argentinas. Posteriormente, los derechos del juicio fueron adquiridos por Burford Capital, que continuó la disputa contra el Estado argentino.

Las negociaciones abiertas en 2024 para resolver el pago del monto principal y los intereses no llegaron a una definición, mientras el Estado argentino optó por cambiar su postura legal en la Justicia estadounidense.

La falta de una caución por parte del Estado argentino dejó abierta la posibilidad de que Titan Consortium solicite medidas de ejecución sobre bienes argentinos fuera del país.

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