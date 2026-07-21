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21 de julio de 2026 - 08:46
Jujuy.

Una camioneta perdió todas las verduras en la bajada de Alto Comedero

El incidente ocurrió este martes por la mañana en la bajada de Alto Comedero. La calzada quedó cubierta por tomates, zapallitos y pimientos.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Una camioneta perdió todas las verduras en la bajada de Alto Comedero.

Una camioneta perdió todas las verduras en la bajada de Alto Comedero.

Una camioneta que transportaba verduras perdió toda su carga este martes 21 de julio, alrededor de las 7:30, en la bajada de Alto Comedero, sobre la Ruta Nacional 9, en San Salvador de Jujuy.

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De acuerdo con la información preliminar, el incidente se produjo cuando se rompieron los sujetadores que aseguraban las cajas con mercadería, lo que provocó que la carga terminara desparramada sobre la calzada.

La ruta quedó cubierta de verduras

Tras el desperfecto, tomates, zapallitos y pimientos quedaron esparcidos a lo largo de la cinta asfáltica, generando complicaciones para la circulación vehicular.

Como consecuencia, se implementaron restricciones al tránsito en el sector mientras se desarrollan las tareas para retirar la mercadería y normalizar la circulación.

Las autoridades recomendaron evitar transitar por la zona y optar por caminos alternativos hasta que finalicen los trabajos.

Una camioneta perdió todas las verduras en la bajada de Alto Comedero.

Una camioneta perdió todas las verduras en la bajada de Alto Comedero.

Personas se acercaron a llevarse las verduras

Mientras avanzaban las tareas en el lugar, varias personas se acercaron para recoger parte de las verduras que habían quedado sobre la calzada, una situación que también obligó a extremar las medidas de seguridad para evitar nuevos inconvenientes.

Afortunadamente, el incidente no dejó personas heridas ni daños materiales, más allá de la pérdida de la carga que transportaba la camioneta.

Las autoridades continúan trabajando para despejar completamente la Ruta Nacional 9 y restablecer el tránsito con normalidad.

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