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29 de junio de 2026 - 07:00
Jujuy.

El Concejo Deliberante avanza en una ordenanza para fortalecer las jubilaciones de los municipales

El proyecto crea un régimen voluntario de verificación y regularización de aportes y contribuciones previsionales para los trabajadores de la municipalidad de San Salvador de Jujuy.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy.

Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy.

El Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy avanza en el tratamiento de una ordenanza que representa un paso trascendental para miles de trabajadores municipales y sus familias. Se trata de la creación de un régimen voluntario que permitirá incorporar al cálculo jubilatorio aquellos conceptos salariales que todavía no forman parte de la remuneración considerada para el retiro.

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Esta iniciativa nace de una convicción profunda: reconocer el esfuerzo, la dedicación y los años de servicio de quienes, desde distintos lugares de la administración municipal, contribuyen todos los días al crecimiento y funcionamiento de nuestra ciudad.

El proyecto propone un mecanismo que permitirá regularizar e integrar esos conceptos salariales al sistema previsional, generando mejores condiciones para que los trabajadores puedan acceder a una jubilación más justa, más acorde a su trayectoria laboral y con mayor previsibilidad para el futuro.

Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy.
Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy.

Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy.

La propuesta cuenta con el acompañamiento y el consenso de los sectores gremiales, reflejando la importancia del diálogo y la construcción colectiva para alcanzar soluciones que beneficien a la comunidad. Se trata de una política que pone en el centro a las personas, brindando tranquilidad a cientos de familias y fortaleciendo el vínculo de confianza entre los trabajadores y las instituciones.

Al mismo tiempo, contribuye a consolidar una administración pública moderna y sostenible, capaz de planificar su futuro, valorar la experiencia de quienes han dedicado su vida al servicio público y generar nuevas oportunidades para las próximas generaciones.

Desde el Concejo Deliberante entendemos que legislar también significa reconocer, acompañar y cuidar a quienes sostienen con su trabajo cotidiano el funcionamiento del Estado. Por eso, esta ordenanza representa mucho más que una herramienta administrativa: es una decisión política que reafirma el compromiso con la dignidad del trabajo, la justicia social y la construcción de un municipio que piensa en las personas.

El tratamiento final del proyecto está previsto para la sesión del próximo jueves 2 de julio, en una jornada que marcará un avance significativo en el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores municipales de San Salvador de Jujuy.

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