El Concejo Deliberante reconoció a Radio City por sus 29 años de trayectoria

El Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy reconoció a Radio City por sus 29 años de trayectoria y declaró su aniversario de interés cultural y municipal. La distinción se concretó luego del reconocimiento que la emisora también recibió en la Legislatura de Jujuy.

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La iniciativa fue presentada sobre tablas por el concejal Gustavo Martínez durante la 10° Sesión Ordinaria y contó con el voto unánime de todos los concejales.

Gastón Millón, presidente del Concejo Deliberante de San Salvador, destacó la declaración aprobada por el cuerpo deliberativo y el rol de la emisora en la comunidad.

En la 10° sesión ordinaria se declaró de interés cultural y municipal el aniversario de Radio City muchos años brindando servicio a la comunidad. En la 10° sesión ordinaria se declaró de interés cultural y municipal el aniversario de Radio City muchos años brindando servicio a la comunidad.

En ese marco, sostuvo que el reconocimiento era “más que merecido” y felicitó a quienes integran la radio. “Queremos felicitar a todos los que forman parte de esta emisora”, agregó el funcionario municipal.

El rol de los medios de comunicación

Millón también remarcó la importancia de reconocer a los medios de comunicación por su aporte social y cultural.

Nosotros entendemos el reconocimiento cultural, social y municipal, es imprescindible reconocer a los medios de comunicación, sobre todo a aquellos que comunican de forma honesta y leal, entendiendo de qué se trata esta profesión. Nosotros entendemos el reconocimiento cultural, social y municipal, es imprescindible reconocer a los medios de comunicación, sobre todo a aquellos que comunican de forma honesta y leal, entendiendo de qué se trata esta profesión.

Además, explicó que el proyecto fue presentado sobre tablas por el concejal Gustavo Martínez y que tuvo acompañamiento pleno. Finalmente, señaló que ese tipo de consenso no siempre ocurre en el Concejo Deliberante.

“No siempre se consigue, normalmente tenés debates y discusiones, pero aquí se tuvo el voto de todos los concejales", explicó sobre la aprobación unánime.