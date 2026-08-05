El Concejo Deliberante reconoció a Radio City por sus 29 años de trayectoria

El Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy reconoció a Radio City por sus 29 años de trayectoria y declaró su aniversario de interés cultural y municipal. La distinción se concretó luego del reconocimiento que la emisora también recibió en la Legislatura de Jujuy.
La iniciativa fue presentada sobre tablas por el concejal Gustavo Martínez durante la 10° Sesión Ordinaria y contó con el voto unánime de todos los concejales.
El reconocimiento del Concejo Deliberante
Gastón Millón, presidente del Concejo Deliberante de San Salvador, destacó la declaración aprobada por el cuerpo deliberativo y el rol de la emisora en la comunidad.
En la 10° sesión ordinaria se declaró de interés cultural y municipal el aniversario de Radio City muchos años brindando servicio a la comunidad. En la 10° sesión ordinaria se declaró de interés cultural y municipal el aniversario de Radio City muchos años brindando servicio a la comunidad.
En ese marco, sostuvo que el reconocimiento era “más que merecido” y felicitó a quienes integran la radio. “Queremos felicitar a todos los que forman parte de esta emisora”, agregó el funcionario municipal.
El rol de los medios de comunicación
Millón también remarcó la importancia de reconocer a los medios de comunicación por su aporte social y cultural.
Nosotros entendemos el reconocimiento cultural, social y municipal, es imprescindible reconocer a los medios de comunicación, sobre todo a aquellos que comunican de forma honesta y leal, entendiendo de qué se trata esta profesión. Nosotros entendemos el reconocimiento cultural, social y municipal, es imprescindible reconocer a los medios de comunicación, sobre todo a aquellos que comunican de forma honesta y leal, entendiendo de qué se trata esta profesión.
Además, explicó que el proyecto fue presentado sobre tablas por el concejal Gustavo Martínez y que tuvo acompañamiento pleno. Finalmente, señaló que ese tipo de consenso no siempre ocurre en el Concejo Deliberante.
“No siempre se consigue, normalmente tenés debates y discusiones, pero aquí se tuvo el voto de todos los concejales", explicó sobre la aprobación unánime.
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