Endeavor NOA tendrá una jornada de capacitación y networking en Jujuy

La Experiencia Endeavor NOA llegará nuevamente a Jujuy el próximo jueves 10 de septiembre , con una jornada destinada a emprendedores, empresarios, profesionales, estudiantes y personas interesadas en adquirir herramientas para desarrollar sus proyectos. El encuentro se realizará en Ciudad Cultural , desde las 9.30 hasta las 18 horas, mientras que las acreditaciones comenzarán a las 8.

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Celeste Ballari, directora de Endeavor NOA , explicó que la propuesta tendrá tres objetivos principales: inspirar, conectar y capacitar. Para ello, se desarrollarán diferentes actividades junto a mentores, consultores, referentes empresariales e instituciones vinculadas con el ecosistema emprendedor.

Ballari aclaró que no será necesario contar con un emprendimiento o una empresa para participar. La convocatoria también estará dirigida a profesionales que ofrecen servicios, integrantes de instituciones públicas, trabajadores de empresas y personas que todavía no iniciaron un proyecto, pero buscan conocer cómo dar sus primeros pasos.

“Este evento es abierto a todo el público. Va a haber personas del público general, emprendedores, referentes empresariales, integrantes de empresas y personas de instituciones públicas”, indicó.

La jornada buscará mostrar experiencias de personas que comenzaron sus proyectos en el interior del país y lograron ampliar su alcance. Además de compartir sus historias, los expositores explicarán cómo trasladar esas experiencias y herramientas a otros emprendimientos u organizaciones.

Talleres, mentorías y espacios de networking

Entre las actividades previstas habrá charlas, talleres y mentorías individuales. En estos encuentros, los participantes podrán dialogar directamente con especialistas y responsables de empresas sobre las necesidades de sus propios proyectos.

Algunas de las temáticas estarán vinculadas con la incorporación de inteligencia artificial, la preparación de presentaciones para inversores, la construcción de una imagen corporativa y las estrategias necesarias para ampliar una empresa.

“Va a haber un experto en un tema o el dueño de una empresa que hoy es un caso de éxito y se sentará con un emprendedor para hablar sobre esa temática”, detalló Ballari.

También habrá un espacio central para las instituciones de apoyo al emprendedor, donde los asistentes podrán conocer programas, servicios y propuestas disponibles en Jujuy y en otras provincias del Norte argentino.

Participarán referentes de diferentes provincias

La Experiencia Endeavor NOA convocará a emprendedores y referentes de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja. La intención es fortalecer los vínculos entre los distintos actores de la región y generar nuevas redes de contacto.

Entre los invitados estará Silvio Velo, capitán histórico de la Selección Argentina de fútbol para ciegos, Los Murciélagos, quien compartirá su experiencia y brindará una charla inspiradora.

También participarán referentes de empresas tecnológicas, industriales y de servicios que lograron crecer desde el interior del país y posicionarse en mercados nacionales e internacionales.

Una convocatoria con capacidad para miles de personas

La organización proyecta una convocatoria masiva en una de las carpas instaladas en Ciudad Cultural. El espacio permitirá recibir hasta 5.000 personas y desarrollar las actividades de manera simultánea en distintos sectores.

La jornada también podrá seguirse mediante una transmisión en vivo. El encuentro comenzará formalmente a las 9.30, aunque desde la organización recomendaron presentarse con anticipación para completar las acreditaciones, que estarán habilitadas desde las 8.

Ballari destacó que la realización del evento será posible mediante el acompañamiento del Gobierno provincial y de diferentes instituciones de apoyo al ecosistema emprendedor.

Jóvenes y estudiantes también serán protagonistas

La jornada se realizará pocos días antes del inicio de las actividades centrales de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. En ese contexto, la propuesta buscará sumar a estudiantes de quinto año para acercarlos a experiencias de innovación, organización y trabajo en equipo.

Ballari señaló que la construcción de una carroza puede ser entendida como un primer acercamiento al mundo emprendedor, debido a que requiere planificación, distribución de tareas, creatividad, búsqueda de recursos y coordinación grupal.

Quienes deseen participar podrán consultar la información y las formas de inscripción a través de las redes sociales de Endeavor NOA o en la sección de eventos de Endeavor Argentina.

La Experiencia Endeavor NOA buscará convertir a Jujuy en un punto de encuentro para quienes desean poner en marcha una idea, fortalecer un proyecto o ampliar sus contactos. Durante nueve horas, los asistentes podrán acceder a herramientas, experiencias y vínculos que les permitan avanzar en sus objetivos profesionales y empresariales.