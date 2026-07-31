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31 de julio de 2026 - 13:06
Encuentro.

Jujuy recibirá Experiencia Endeavor NOA 2026: quiénes serán los referentes que participarán

El encuentro reunirá a emprendedores, empresarios, especialistas y referentes nacionales el próximo 10 de septiembre en Ciudad Cultural. Habrá charlas, talleres, mentorías y espacios de networking.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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EE NOA (2) - copia

El próximo 10 de septiembre, Ciudad Cultural será escenario de una nueva edición de Experiencia Endeavor NOA, uno de los encuentros más importantes para emprendedores y empresarios de la región. La jornada reunirá a referentes nacionales de distintos sectores con el objetivo de compartir experiencias, generar vínculos y acercar herramientas para quienes buscan desarrollar o hacer crecer sus proyectos.

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Cada año el evento cambia de sede dentro del Norte argentino como parte de su propuesta federal. En esta oportunidad será el turno de Jujuy, que recibirá a integrantes del ecosistema emprendedor, profesionales, estudiantes, inversores y representantes de empresas de diferentes provincias.

Quiénes serán los speakers de Experiencia Endeavor NOA

La edición 2026 ya confirmó la participación de referentes provenientes de distintos ámbitos.

Entre ellos estarán Verónica Andreani, directora de Grupo Logístico Andreani y presidenta de HOP Envíos; Silvio Velo, histórico capitán de Los Murciélagos; Mariano Sáenz, cofundador y CEO de Winclap; Noel De Castro, primera candidata a astronauta argentina; Elena Alonso, economista y CEO de Emerald Capital; Rosendo Grobocopatel, emprendedor y creador de contenido; Juan Pablo Fernández y Alejandro Buffo Sempé, de Giraffe Bio; José Porta, presidente de Porta S.A.; Agustín Otero Monsegur, director de San Miguel; además de María Julia Bearzi y Yuliana Bustamante, de Endeavor Argentina.

Las exposiciones estarán orientadas a compartir experiencias sobre liderazgo, innovación, negocios, tecnología, ciencia, financiamiento y desarrollo empresarial.

Charlas, mentorías y una nueva propuesta para emprendedores

Además de las conferencias, el evento ofrecerá workshops, rondas de mentoría y espacios de intercambio con especialistas de la red Endeavor.

Una de las novedades de este año será el Club de Pitch, una actividad destinada a emprendedores que quieran entrenar la presentación de sus proyectos. Durante la dinámica, algunos participantes podrán exponer sus iniciativas frente a referentes del ecosistema y recibir devoluciones para mejorar la forma de comunicar sus ideas y propuestas de valor.

También habrá espacios destinados al networking entre emprendedores, empresarios e inversores, además de stands de instituciones públicas y privadas que brindan asesoramiento, programas de apoyo y herramientas para el desarrollo de nuevos emprendimientos.

Un encuentro que apuesta al ecosistema emprendedor del NOA

Desde Endeavor NOA destacaron que el objetivo del encuentro es fortalecer el ecosistema emprendedor de la región y generar oportunidades de intercambio entre quienes ya tienen una empresa y quienes recién comienzan a desarrollar una idea.

Con su llegada a Jujuy, Experiencia Endeavor NOA buscará reunir en un mismo espacio a emprendedores, profesionales y organizaciones de apoyo para impulsar nuevas conexiones y proyectos de impacto en el Norte argentino.

La participación será el 10 de septiembre en Ciudad Cultural, donde se desarrollará la agenda completa de charlas, talleres y actividades previstas para la edición 2026.

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