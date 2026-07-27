Experiencia Endeavor NOA 2026 en Jujuy: "Cada año nos queremos ir superando"

La Experiencia Endeavor NOA 2026 volverá a Jujuy el próximo 10 de septiembre y reunirá en Ciudad Cultural a emprendedores, empresarios, estudiantes, instituciones y referentes vinculados al desarrollo productivo. La jornada se extenderá de 9:30 a 18 y ofrecerá diferentes actividades en simultáneo.

Franco Mignacco, presidente del directorio de Endeavor NOA , expresó su satisfacción por la realización del evento en la provincia y recordó que la experiencia se desarrolla de manera itinerante entre Jujuy, Salta y Tucumán.

“Estoy muy contento, como jujeño, de poder tener la experiencia acá en Jujuy” , sostuvo durante una entrevista con Canal 4. La elección de la fecha también busca relacionar la propuesta con el clima que se vive durante las semanas previas a la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Según explicó Mignacco, uno de los objetivos es acercar la cultura emprendedora a los jóvenes que atraviesan los últimos años de la escuela secundaria.

“La idea fue enmarcarla también en el desarrollo de la Fiesta de los Estudiantes para que los jóvenes empiecen a despertar ese espíritu emprendedor que ya tienen. Con todo lo que significa la carroza y ese gran emprendimiento que hacen los colegios, buscamos poner la experiencia dentro de ese marco”, afirmó.

Endeavor NOA apuesta a superar la convocatoria anterior

La organización prepara una jornada de gran magnitud, luego de que la edición realizada en Salta reuniera a más de 3.500 personas. “Cada año nos queremos ir superando. La edición anterior contó con más de 3.500 personas, así que estamos preparando una experiencia de igual magnitud y tenemos muchas cosas nuevas”, señaló Mignacco.

Una de las principales incorporaciones será el Club de Pitch, un espacio destinado a emprendedores seleccionados que tendrán la posibilidad de presentar sus proyectos frente al público y un jurado especializado.

“Es una pequeña ronda de presentación para emprendedores que seleccionamos. Podrán hacerlo delante del mismo público que estará viviendo la experiencia y ante un jurado de primer nivel que estamos trayendo para el evento”, detalló.

La programación también incluirá speakers, talleres prácticos, mentorías individuales y actividades desarrolladas en paralelo. La agenda oficial contempla casos inspiradores, workshops, networking y espacios para generar contactos y oportunidades de negocios.

Experiencia Endeavor NOA

“Habrá talleres con mentores y mentorías más especializadas, donde cada emprendedor o interesado podrá profundizar en alguno de los temas que estamos tratando”, agregó el referente.

Inteligencia artificial, tecnología y economías regionales

La economía del conocimiento y los emprendimientos tecnológicos ocuparán un lugar central. Sin embargo, la propuesta también abordará las particularidades productivas del norte argentino, especialmente sectores como la minería, el software y el agronegocio.

“Siempre, desde Endeavor, promovemos todo lo vinculado con la economía del conocimiento y los emprendimientos de base tecnológica. Pero tampoco escapamos a la realidad de las economías regionales”, explicó Mignacco.

Adelantó que las exposiciones analizarán herramientas que actualmente están modificando la forma de producir, comercializar y desarrollar nuevos negocios. “El eje estará puesto en lo que hoy está en auge: la inteligencia artificial, el comercio electrónico, el machine learning y todas las herramientas que existen para comercializar y desarrollar emprendimientos que tengan un alto impacto en la sociedad”, afirmó.

Entre las participaciones anticipadas se encuentran referentes de Winclap, el capitán de la Selección argentina de fútbol para ciegos Los Murciélagos, Silvio Velo, y representantes de empresas como Andreani y Porta.

También se prevé la presencia de emprendedores de Jujuy, Salta y Tucumán, quienes compartirán sus experiencias, aprendizajes y desafíos. A ellos se sumarán especialistas relacionados con el ecosistema financiero y las empresas fintech.

Empresarios de todo el país llegarán a Purmamarca

Durante el día previo a la experiencia, más de 60 empresarios pertenecientes al board y al advisory board de Endeavor realizarán un encuentro en Purmamarca.

La organización aprovechará la presencia de estos referentes nacionales para incorporarlos a diferentes instancias de la programación, permitiendo que los participantes puedan conocer sus experiencias y establecer contactos directos.

Se viene la Experiencia ENDEAVOR NOA 2026 (Archivo)

“Será una jornada sumamente rica. Esperamos que nos acompañen emprendedores, empresarios y personas a las que les llame la atención comenzar en este mundo”, remarcó Mignacco. Además de los participantes jujeños, se espera la llegada de público procedente de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca.

Cómo conseguir entradas para Endeavor NOA 2026

Las entradas pueden adquirirse a través de los canales oficiales de Endeavor NOA. Los interesados deberán ingresar a su cuenta de Instagram, desde donde serán derivados al sitio habilitado para la inscripción.

La experiencia cuenta con el acompañamiento del Gobierno de Jujuy, el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción y diferentes organizaciones públicas y privadas relacionadas con el ecosistema emprendedor. Según Mignacco, serán más de 16 las instituciones que participarán de las actividades y ofrecerán herramientas, asesoramiento e información para quienes tengan proyectos en marcha o estén evaluando iniciar uno.