miércoles 20 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de agosto de 2025 - 12:08
Imperdible.

Mentorías y talleres para potenciar ideas: se acerca la Experiencia Endeavor NOA 2025

La nueva Experiencia Endeavor NOA se acerca y se dieron a conocer los talleres y mentorías que se realizarán el 4 de septiembre.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Experiencia Endeavor

Experiencia Endeavor

El jueves 4 de septiembre, Salta será testigo de la potencia del espíritu emprendedor con una nueva edición de Experiencia Endeavor NOA, el encuentro que conecta a referentes, innovadores y soñadores con herramientas, contactos e inspiración para hacer crecer proyectos. El evento se realizará en el Centro de Convenciones y promete una jornada a pura energía y conocimiento.

Lee además
ExperienciaEndeavor NOA video
Salta.

Franco Mignacco y la Experiencia Endeavor NOA: "Será una edición buenísima"
El jujeño Franco Mignacco.
Canal 4.

Franco Mignacco hablará sobre la Experiencia Endeavor NOA en Sin Límites

Además de inspirar con charlas de más de una docena de speakers, la Experiencia Endeavor NOA pondrá el foco en espacios prácticos y personalizados: talleres para adquirir herramientas concretas y mentorías uno a uno para resolver desafíos reales de los emprendedores.

Al menos una docena de speakers de primer nivel ya confirmaron su participación de esta edición. Entre los protagonistas que compartirán su experiencia están: Alejandro Oneto Gaona, Marcelo Bosch, Kevin Benavides, Eduardo Novillo Astrada, Santiago Bilinkis, Eduardo “Coco” Oderigo, Noel de Castro, Florencia de Zavalía, Ramiro Muñoz, Carolina Gammariello y Nahuel Lema, entre otros.

endeavor talleres

Talleres: herramientas para actuar

Además de los speakers que brindarán charlas inspiradoras, Experiencia Endeavor propone dos “platos fuertes” en su agenda, como lo son las mentorías personalizadas y los talleres, instancias diseñadas para que emprendedores y emprendedoras se lleven herramientas concretas y contactos estratégicos.

Cada uno de los talleres es una llave distinta, pero poderosa.Son espacios donde se combinan estrategia, psicología, marketing, innovación y comunidad, pensados para que el aprendizaje sea inmediato y aplicable.

Entre los espacios confirmados se encuentran

  • Mariana Borigen ofrecerá las estrategias para que tu marca se vea, se recuerde y se conecte con el público correcto con su taller "Creá tu marca personal y hacé networking". Cómo construir una identidad sólida que te abra puertas y amplíe tus conexiones profesionales.

  • Julia Bearzi ofrecerá el taller "Validar antes de volar": un recorrido práctico por los primeros pasos para convertir una idea en un negocio real y sostenible.

  • Marcelo Rabinovich revelará el motor que impulsa el despegue y la escalabilidad de un negocio con su taller "El secreto mejor guardado de los emprendedores exitosos"

  • Leandro Antonelli enseñará cómo crear un ecosistema cultural que favorezca la innovación y el cambio mediante la charla "Cómo crear y sostener una CULTURA de INNOVACIÓN".
talleres endeavor

Mentorías: respuestas a medida

Otro espacio clásico dentro de Experiencia Endeavor es el segmento de mentorías, donde los asistentes tendrán la oportunidad de mantener reuniones uno a uno con referentes de distintas áreas, recibiendo asesoramiento personalizado para acelerar sus proyectos. Entre los mentores confirmados están:

  • Ramiro Cormenzana"Cómo usamos inteligencia artificial en Mercado Libre". Cómo la IA analiza millones de transacciones para anticipar tendencias y cómo aplicar estas estrategias a cualquier negocio.

  • Pamela Scheurer"Ingredientes del éxito en el e-commerce". Métricas clave, adaptación al cambio y errores a evitar para vender más online.

  • Agustín Otero Monsegur"Internacionalización de mi empresa argentina al mundo". Estrategias para abrir mercados internacionales y sortear barreras.

  • Roberto Dabusti"Sostenibilidad y RSE: cómo gestionarlas en tiempos cambiantes". Cómo unir rentabilidad y compromiso social de manera efectiva.

  • Santiago Ruiz Nicolini"Del propósito a la acción: el camino del emprendedor consciente". Llevar valores y propósito al plano de la estrategia y los resultados.

  • Patricia Cerrizuela"Cómo vincularte con el ecosistema emprendedor y generar alianzas estratégicas". Construcción de redes y detección de oportunidades de crecimiento conjunto.

experiencia endeavor - detalles
  • Caty Mamani"Preparación para la inversión externa". Qué buscan los inversores y cómo presentar un proyecto atractivo.

  • Gustavo Viollaz"Automatización e IA: del No Code a la integración avanzada". Cómo optimizar procesos y ganar eficiencia sin programar.

  • Gabriel Allasia"Qué observa un inversor ángel antes de apoyar un proyecto". Los criterios que determinan un “sí” de inversión.

  • Carolina Gammariello"Generación de contenido estratégico para vender por redes sociales". Cómo producir publicaciones que atraigan, conecten y conviertan en ventas.

  • Aldo Montefiore"¿Cómo vender a una gran empresa?". Claves para negociar y cerrar acuerdos con corporaciones.

  • Julieta Herrera y Belén"Cómo construir valor de marca desde el propósito y el círculo de oro". Comunicar desde el “por qué” para generar comunidad y fidelidad.

La Experiencia Endeavor NOA no es solo un evento: es una inyección de energía, un espacio para repensar el futuro y una oportunidad para conectar con quienes ya están transformando realidades. Este 4 de septiembre, Salta se convertirá en la capital de las ideas que mueven al mundo.

Dónde adquirir las entradas

Las entradas ya están disponibles en: https://www.endeavor.org.ar/eventos/experiencia-endeavor-noa-4/

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Franco Mignacco y la Experiencia Endeavor NOA: "Será una edición buenísima"

Franco Mignacco hablará sobre la Experiencia Endeavor NOA en Sin Límites

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 20 de agosto

Horror en Chaco: encuentran el cuerpo de una mujer en un aljibe

La Argentina es el país más odiado de América Latina: las razones

Lo que se lee ahora
Imagen alusiva
Informe.

Jujuy lidera el ranking de provincias donde los alumnos tienen menos encuentros con amigos

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Matías Jurado. video
Crimen.

Revelan detalles estremecedores de lo que Matías Jurado hacía por las noches

Casa del presunto asesino serial. video
Jujuy.

Los escalofriantes descubrimientos en la casa del presunto asesino serial de Jujuy

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero. video
Investigación.

Revelaron qué comidas vendía el presunto asesino serial en su barrio de Jujuy

Las condiciones del presunto asesino serial de Jujuy para estar en el penal de Gorriti
Crimen.

Las condiciones del presunto asesino serial de Jujuy para estar en el penal de Gorriti

Imagen alusiva
Informe.

Jujuy lidera el ranking de provincias donde los alumnos tienen menos encuentros con amigos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel