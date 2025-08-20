Mentorías y talleres para potenciar ideas: se acerca la Experiencia Endeavor NOA 2025

El jueves 4 de septiembre, Salta será testigo de la potencia del espíritu emprendedor con una nueva edición de Experiencia Endeavor NOA, el encuentro que conecta a referentes, innovadores y soñadores con herramientas, contactos e inspiración para hacer crecer proyectos. El evento se realizará en el Centro de Convenciones y promete una jornada a pura energía y conocimiento.

Además de inspirar con charlas de más de una docena de speakers, la Experiencia Endeavor NOA pondrá el foco en espacios prácticos y personalizados: talleres para adquirir herramientas concretas y mentorías uno a uno para resolver desafíos reales de los emprendedores.

Al menos una docena de speakers de primer nivel ya confirmaron su participación de esta edición. Entre los protagonistas que compartirán su experiencia están: Alejandro Oneto Gaona, Marcelo Bosch, Kevin Benavides, Eduardo Novillo Astrada, Santiago Bilinkis, Eduardo “Coco” Oderigo, Noel de Castro, Florencia de Zavalía, Ramiro Muñoz, Carolina Gammariello y Nahuel Lema, entre otros.

Además de los speakers que brindarán charlas inspiradoras, Experiencia Endeavor propone dos “platos fuertes” en su agenda, como lo son las mentorías personalizadas y los talleres, instancias diseñadas para que emprendedores y emprendedoras se lleven herramientas concretas y contactos estratégicos.

Cada uno de los talleres es una llave distinta, pero poderosa.Son espacios donde se combinan estrategia, psicología, marketing, innovación y comunidad, pensados para que el aprendizaje sea inmediato y aplicable.

Entre los espacios confirmados se encuentran

Mariana Borigen ofrecerá las estrategias para que tu marca se vea, se recuerde y se conecte con el público correcto con su taller "Creá tu marca personal y hacé networking". Cómo construir una identidad sólida que te abra puertas y amplíe tus conexiones profesionales.

ofrecerá las estrategias para que tu marca se vea, se recuerde y se conecte con el público correcto con su taller "Creá tu marca personal y hacé networking". Cómo construir una identidad sólida que te abra puertas y amplíe tus conexiones profesionales. Julia Bearzi ofrecerá el taller "Validar antes de volar": un recorrido práctico por los primeros pasos para convertir una idea en un negocio real y sostenible.

ofrecerá el taller "Validar antes de volar": un recorrido práctico por los primeros pasos para convertir una idea en un negocio real y sostenible. Marcelo Rabinovich revelará el motor que impulsa el despegue y la escalabilidad de un negocio con su taller "El secreto mejor guardado de los emprendedores exitosos"

revelará el motor que impulsa el despegue y la escalabilidad de un negocio con su taller "El secreto mejor guardado de los emprendedores exitosos" Leandro Antonelli enseñará cómo crear un ecosistema cultural que favorezca la innovación y el cambio mediante la charla "Cómo crear y sostener una CULTURA de INNOVACIÓN".

talleres endeavor

Mentorías: respuestas a medida

Otro espacio clásico dentro de Experiencia Endeavor es el segmento de mentorías, donde los asistentes tendrán la oportunidad de mantener reuniones uno a uno con referentes de distintas áreas, recibiendo asesoramiento personalizado para acelerar sus proyectos. Entre los mentores confirmados están:

Ramiro Cormenzana – "Cómo usamos inteligencia artificial en Mercado Libre". Cómo la IA analiza millones de transacciones para anticipar tendencias y cómo aplicar estas estrategias a cualquier negocio.





– "Cómo usamos inteligencia artificial en Mercado Libre". Cómo la IA analiza millones de transacciones para anticipar tendencias y cómo aplicar estas estrategias a cualquier negocio. Pamela Scheurer – "Ingredientes del éxito en el e-commerce". Métricas clave, adaptación al cambio y errores a evitar para vender más online.





– "Ingredientes del éxito en el e-commerce". Métricas clave, adaptación al cambio y errores a evitar para vender más online. Agustín Otero Monsegur – "Internacionalización de mi empresa argentina al mundo". Estrategias para abrir mercados internacionales y sortear barreras.





– "Internacionalización de mi empresa argentina al mundo". Estrategias para abrir mercados internacionales y sortear barreras. Roberto Dabusti – "Sostenibilidad y RSE: cómo gestionarlas en tiempos cambiantes". Cómo unir rentabilidad y compromiso social de manera efectiva.





– "Sostenibilidad y RSE: cómo gestionarlas en tiempos cambiantes". Cómo unir rentabilidad y compromiso social de manera efectiva. Santiago Ruiz Nicolini – "Del propósito a la acción: el camino del emprendedor consciente". Llevar valores y propósito al plano de la estrategia y los resultados.





– "Del propósito a la acción: el camino del emprendedor consciente". Llevar valores y propósito al plano de la estrategia y los resultados. Patricia Cerrizuela – "Cómo vincularte con el ecosistema emprendedor y generar alianzas estratégicas". Construcción de redes y detección de oportunidades de crecimiento conjunto.





experiencia endeavor - detalles

Caty Mamani – "Preparación para la inversión externa". Qué buscan los inversores y cómo presentar un proyecto atractivo.





– "Preparación para la inversión externa". Qué buscan los inversores y cómo presentar un proyecto atractivo. Gustavo Viollaz – "Automatización e IA: del No Code a la integración avanzada". Cómo optimizar procesos y ganar eficiencia sin programar.





– "Automatización e IA: del No Code a la integración avanzada". Cómo optimizar procesos y ganar eficiencia sin programar. Gabriel Allasia – "Qué observa un inversor ángel antes de apoyar un proyecto". Los criterios que determinan un “sí” de inversión.





– "Qué observa un inversor ángel antes de apoyar un proyecto". Los criterios que determinan un “sí” de inversión. Carolina Gammariello – "Generación de contenido estratégico para vender por redes sociales". Cómo producir publicaciones que atraigan, conecten y conviertan en ventas.





– "Generación de contenido estratégico para vender por redes sociales". Cómo producir publicaciones que atraigan, conecten y conviertan en ventas. Aldo Montefiore – "¿Cómo vender a una gran empresa?". Claves para negociar y cerrar acuerdos con corporaciones.





– "¿Cómo vender a una gran empresa?". Claves para negociar y cerrar acuerdos con corporaciones. Julieta Herrera y Belén – "Cómo construir valor de marca desde el propósito y el círculo de oro". Comunicar desde el “por qué” para generar comunidad y fidelidad.

La Experiencia Endeavor NOA no es solo un evento: es una inyección de energía, un espacio para repensar el futuro y una oportunidad para conectar con quienes ya están transformando realidades. Este 4 de septiembre, Salta se convertirá en la capital de las ideas que mueven al mundo.

Dónde adquirir las entradas

Las entradas ya están disponibles en: https://www.endeavor.org.ar/eventos/experiencia-endeavor-noa-4/