martes 19 de agosto de 2025

19 de agosto de 2025 - 07:07
Canal 4.

Franco Mignacco hablará sobre la Experiencia Endeavor NOA en Sin Límites

El presidente de Endeavor NOA contará todos los detalles sobre el evento que se viene en Salta en el mes de septiembre.

Federico Franco
Por  Federico Franco
El jujeño Franco Mignacco.

El jujeño Franco Mignacco.

Este martes, el ciclo Sin Límites, que conduce Alberto Siufi por la pantalla de Canal 4 de Jujuy, contará con la participación especial de Franco Mignacco, presidente de Endeavor NOA.

El programa se transmitirá en vivo a partir de las 14 horas por Canal 4 de Jujuy y, en simultáneo, podrá seguirse también a través del canal oficial de YouTube de la emisora, permitiendo así que la audiencia acceda a la entrevista desde cualquier lugar.

Experiencia Endeavor NOA en Salta

experiencia endeavor
Endeavor NOA (foto archivo).

Endeavor NOA (foto archivo).

La Experiencia Endeavor NOA desembarca en Salta para reunir a todos los actores clave del ecosistema emprendedor del norte argentino. La ultima edición, celebrada en Tucumán, contó con mas de 3.500 asistentes, además de disertantes de jerarquía internacional.

Este esperado evento se realizará el próximo 4 de septiembre, de 9:30 a 18:00 horas, en el Centro de Convenciones de Salta, con el objetivo de potenciar el talento local y activar nuevas oportunidades que impulsen el desarrollo de la región del NOA.

Durante esta jornada, instituciones públicas y privadas, organizaciones de apoyo, cámaras empresariales y emprendedores se unirán en una plataforma única para compartir charlas inspiradoras, conocer casos reales de éxito y participar en espacios de vinculación especialmente diseñados para conectar ideas, impulsar proyectos y fortalecer redes de colaboración estratégicas.

