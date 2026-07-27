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27 de julio de 2026 - 10:01
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Telekino: todos los resultados del sorteo 2438 del domingo 26 de julio

El pozo mayor quedó vacante en el sorteo 2438. Conocé los números ganadores del Telekino, el Rekino y todos los premios repartidos.

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Resultados del Telekino 2438

Color del cartón: rojo y verde.

Números ganadores

01 - 02 - 03 - 04 - 07 - 09 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 23 - 24 - 25

Premios

  • 15 aciertos: Vacante.
  • 14 aciertos: 28 ganadores, con $440.420 para cada uno.
  • 13 aciertos: 699 ganadores, con $53.252 cada uno.
  • 12 aciertos: 8.068 ganadores, con $15.822 cada uno.

Resultados del Rekino

Tras el sorteo principal se realizó el Rekino, modalidad que reparte su pozo semanalmente entre quienes logran los 15 aciertos, sin acumular el premio.

Números ganadores

03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 25

En esta oportunidad hubo 22 ganadores, que recibirán $207.605 cada uno.

Números de cartón ganadores

Además del Telekino y el Rekino, se sortearon cinco premios de $2.500.000 correspondientes al número de cartón.

Los cartones favorecidos fueron:

  • 198.518 – Santa Cruz
  • 859.813 – Buenos Aires
  • 396.642 – Neuquén
  • 109.478 – Ciudad de Buenos Aires
  • 438.596 – Salta
Telekino&nbsp;

Telekino

¿Cómo se juega al Telekino?

Cada cartón de Telekino tiene un valor de $2.500 e incluye 15 números preimpresos, elegidos al azar entre un total de 25.

Todos los domingos se extraen 15 bolillas. Si un jugador acierta los 15 números de su cartón, obtiene el pozo mayor. Si no hay ganadores en esa categoría, el premio queda vacante y se acumula para el siguiente sorteo.

También reciben premios quienes consiguen 14, 13 o 12 aciertos, de acuerdo con la escala establecida para cada sorteo.

El Telekino se sortea todos los domingos, después de las 16:30, por la pantalla de Canal 9 de Buenos Aires.

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