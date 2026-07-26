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26 de julio de 2026 - 15:30
Jujuy.

Los "autoconvocados" de ADEP anunciaron un paro para el lunes, martes y miércoles

Delegados y asambleas zonales vinculados a ADEP ratificaron un paro de 72 horas en rechazo al aumento salarial ofrecido por el Gobierno.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
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Según el comunicado difundido este viernes, el paro se extenderá durante el lunes 27, martes 28 y miércoles 29 de julio. Además, se anunció un cronograma de actividades que incluye movilizaciones y concentraciones en distintos puntos de la provincia durante la primera jornada, una marcha provincial el martes y la continuidad de las medidas con acciones evaluativas el miércoles.

Desde el sector también manifestaron su rechazo a las "imposiciones salariales" y a la actuación de la junta provisoria de ADEP, al tiempo que advirtieron que, de no obtener respuestas, convocarán a nuevas asambleas para definir medidas progresivas.

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