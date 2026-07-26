Los "autoconvocados" de ADEP anunciaron un paro para el lunes, martes y miércoles

Paro de ADEP.

Delegados y asambleas zonales vinculados a la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) resolvieron ratificar un paro de actividades por 72 horas, por lo que este lunes no comenzarán normalmente las clases en numerosas escuelas primarias de Jujuy.

La medida de fuerza fue definida en rechazo al incremento salarial del 4% ofrecido por el Gobierno provincial durante la última mesa paritaria. Los referentes de la convocatoria sostuvieron que la decisión está respaldada por los artículos 110 y 116 del estatuto interno de ADEP, al considerar que las asambleas de delegados zonales tienen facultades para representar el mandato de los docentes y convocar a medidas de fuerza.

Según el comunicado difundido este viernes, el paro se extenderá durante el lunes 27, martes 28 y miércoles 29 de julio. Además, se anunció un cronograma de actividades que incluye movilizaciones y concentraciones en distintos puntos de la provincia durante la primera jornada, una marcha provincial el martes y la continuidad de las medidas con acciones evaluativas el miércoles.

Desde el sector también manifestaron su rechazo a las "imposiciones salariales" y a la actuación de la junta provisoria de ADEP, al tiempo que advirtieron que, de no obtener respuestas, convocarán a nuevas asambleas para definir medidas progresivas.

El anuncio se suma al paro de 72 horas previamente confirmado por el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS), que alcanzará a establecimientos de nivel secundario y terciario. Paro de ADEP.

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