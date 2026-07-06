Paritarias en Jujuy: el Gobierno ofreció un 4% en dos tramos y el gremio docente lo rechazó

El Gobierno de Jujuy presentó una oferta de aumento salarial del 4% para los trabajadores del sector docente, durante una nueva reunión de paritarias realizada este lunes . La propuesta fue rechazada por el gremio al considerar que el porcentaje es insuficiente.

El incremento se dividiría en dos tramos: un 2% con los salarios correspondientes a julio y otro 2% con los haberes de agosto.

Según lo informado al finalizar el encuentro, el incremento impactaría en el básico en blanco, el básico en gris y el adicional por título.

Con la aplicación de los dos tramos, el salario inicial docente pasaría de los actuales $955.000 a $970.000 en julio y llegaría a $990.000 en agosto.

De acuerdo con los cálculos presentados durante la negociación, los aumentos oscilarían entre $15.000 y $70.000, según el cargo, la antigüedad y la situación de revista.

Para un maestro de grado de jornada simple, la mejora se ubicaría entre $15.000 y $52.000. En los cargos de jornada completa, el incremento sería de entre $22.800 y $70.000, mientras que en el Nivel Inicial rondaría entre $15.000 y $40.000.

El gremio rechazó la oferta

Mercedes Sosa, secretaria general del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS), confirmó que la propuesta fue rechazada durante la misma reunión paritaria.

“Un 4% en dos partes, dos para julio y dos para agosto, no expresa bajo ningún punto de vista los reclamos que venimos presentando en las mesas paritarias” “Un 4% en dos partes, dos para julio y dos para agosto, no expresa bajo ningún punto de vista los reclamos que venimos presentando en las mesas paritarias”

La dirigente señaló que el porcentaje ofrecido no alcanza frente a los aumentos registrados en servicios como la energía eléctrica, el transporte y los combustibles.

Desde el sindicato también ratificaron el reclamo para que el salario inicial docente alcance el valor de la canasta básica familiar.

Reclamos por cargos y adicionales

Durante el encuentro, los representantes gremiales plantearon además una serie de reclamos vinculados con distintos cargos del sistema educativo.

Entre ellos, mencionaron la situación de preceptores que trabajan 16 horas cátedra, pero perciben el pago correspondiente a 15. También señalaron que la extensión de los turnos genera una mayor carga horaria y puede impedir que los trabajadores accedan a otro cargo, sin una mejora salarial.

Los gremios solicitaron además el reconocimiento de adicionales para auxiliares, bibliotecarios, ayudantes de clases prácticas y otros agentes que trabajan en contacto con los alumnos.

También reclamaron por diferencias salariales que afectan a secretarios y directivos, quienes, según indicaron, perciben seis horas cátedra con una liquidación inferior a la de otros niveles educativos.

Desde el Gobierno se comprometieron a convocar una mesa técnica para analizar estos planteos, aunque todavía no se informó una fecha.

Analizan una asamblea y posibles medidas

Luego de rechazar la oferta, el sindicato comenzó a evaluar la convocatoria a una asamblea para definir los pasos a seguir y un eventual plan de lucha.

La fecha y la modalidad todavía no fueron confirmadas, aunque los representantes gremiales adelantaron que podría realizarse de forma híbrida, con participación presencial en las sedes y transmisión para docentes de toda la provincia.

Entre las posibilidades que serán analizadas se encuentra el no inicio de clases después del receso invernal. No obstante, los dirigentes aclararon que cualquier medida deberá ser debatida y aprobada por la asamblea.

Asignaciones, ayuda escolar y próximos encuentros

La propuesta también prevé que los porcentajes se apliquen a las asignaciones familiares y contempla una mejora en el reconocimiento de la carrera estatal mediante un ítem vinculado con la antigüedad.

Además, se completará el pago de la ayuda escolar anual, fijada en $85.000, con una diferencia pendiente de $30.000 para alrededor de 31.000 o 32.000 alumnos. En el escalafón general, el salario mínimo pasaría a $855.000 en julio y a $870.000 en agosto. Las reuniones paritarias volverían a realizarse durante los primeros días de septiembre.