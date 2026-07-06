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6 de julio de 2026 - 15:27
Jujuy.

Asueto administrativo y escolar desde el mediodía de este martes 7 de julio

El asueto busca permitir que la comunidad jujeña acompañe el encuentro del Mundial 2026 y favorecer el normal desarrollo de la jornada.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
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La medida alcanzará a la administración pública provincial y al ámbito educativo desde el mediodía. Además, el Poder Ejecutivo invitó a los demás poderes del Estado a adherir a la decisión.

Desde el Gobierno provincial señalaron que el objetivo es permitir que la comunidad jujeña pueda acompañar el encuentro del seleccionado nacional. La decisión tiene en cuenta el interés general que genera esta etapa del torneo y la convocatoria que provoca el partido en todo el país. Asimismo, la medida procura favorecer el normal desarrollo de la jornada, considerando la expectativa por el encuentro y su incidencia en la dinámica habitual de las actividades.

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