Asueto administrativo y escolar desde el mediodía de este martes 7 de julio

Asueto para este martes 7 de julio

El Gobierno de Jujuy dispuso asueto administrativo y escolar desde las 12 de este martes 7 de julio de 2026, con motivo del partido que la Selección Argentina disputará ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

La medida alcanzará a la administración pública provincial y al ámbito educativo desde el mediodía. Además, el Poder Ejecutivo invitó a los demás poderes del Estado a adherir a la decisión.

Asueto para este martes 7 de julio Argentina jugará ante Egipto La disposición fue adoptada ante la participación de la Selección Argentina en una instancia decisiva del Mundial 2026. El equipo nacional enfrentará a Egipto por los octavos de final de la competencia.

Desde el Gobierno provincial señalaron que el objetivo es permitir que la comunidad jujeña pueda acompañar el encuentro del seleccionado nacional. La decisión tiene en cuenta el interés general que genera esta etapa del torneo y la convocatoria que provoca el partido en todo el país. Asimismo, la medida procura favorecer el normal desarrollo de la jornada, considerando la expectativa por el encuentro y su incidencia en la dinámica habitual de las actividades.

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