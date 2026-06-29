Por qué no hay clases en San Pedro de Jujuy este lunes 29 de junio

Cada 29 de junio la Iglesia Católica conmemora el Día de San Pedro y San Pablo, una de las celebraciones religiosas más importantes del calendario litúrgico. En Jujuy, la fecha adquiere un significado especial en la ciudad de San Pedro , donde se honra al santo patrono.

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Por ese motivo, este lunes 29 de junio se desarrollarán las tradicionales fiestas patronales y la ciudad tendrá asueto administrativo y escolar , permitiendo la participación de la comunidad en las actividades programadas.

Las celebraciones reúnen cada año a cientos de vecinos y fieles que participan de las ceremonias religiosas y de las distintas propuestas culturales organizadas en honor al patrono.

San Pedro San Pedro.

¿Quién fue San Pedro?

San Pedro Apóstol fue uno de los doce discípulos de Jesús y es considerado por la tradición cristiana como el primer papa de la Iglesia Católica.

Su figura representa la fe, el compromiso y la misión evangelizadora, por lo que numerosas ciudades de Argentina y del mundo lo adoptaron como santo patrono.

En San Pedro de Jujuy, cada 29 de junio se realizan misas, procesiones y distintas actividades que forman parte de una tradición profundamente arraigada en la comunidad.