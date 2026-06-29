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29 de junio de 2026 - 07:00
Jujuy.

Por qué no hay clases en San Pedro de Jujuy este lunes 29 de junio

Este lunes 28 de junio no habrá actividad académica ni escolar en San Pedro de Jujuy por asueto. Te contamos todos los detalles.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
San Pedro de Jujuy.

San Pedro de Jujuy.

Cada 29 de junio la Iglesia Católica conmemora el Día de San Pedro y San Pablo, una de las celebraciones religiosas más importantes del calendario litúrgico. En Jujuy, la fecha adquiere un significado especial en la ciudad de San Pedro, donde se honra al santo patrono.

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Por ese motivo, este lunes 29 de junio se desarrollarán las tradicionales fiestas patronales y la ciudad tendrá asueto administrativo y escolar, permitiendo la participación de la comunidad en las actividades programadas.

Las celebraciones reúnen cada año a cientos de vecinos y fieles que participan de las ceremonias religiosas y de las distintas propuestas culturales organizadas en honor al patrono.

San Pedro
San Pedro.

San Pedro.

¿Quién fue San Pedro?

San Pedro Apóstol fue uno de los doce discípulos de Jesús y es considerado por la tradición cristiana como el primer papa de la Iglesia Católica.

Su figura representa la fe, el compromiso y la misión evangelizadora, por lo que numerosas ciudades de Argentina y del mundo lo adoptaron como santo patrono.

En San Pedro de Jujuy, cada 29 de junio se realizan misas, procesiones y distintas actividades que forman parte de una tradición profundamente arraigada en la comunidad.

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