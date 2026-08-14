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14 de agosto de 2026 - 22:51
Política.

Internas del PJ Jujuy: el Juzgado Federal suspendió las elecciones

El juez federal Esteban Eduardo Hansen hizo lugar a una medida cautelar y frenó provisoriamente el proceso electoral interno del PJ jujeño.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
PJ Jujuy.

PJ Jujuy.

El Juzgado Federal de Jujuy N° 1, a cargo del juez Esteban Eduardo Hansen, resolvió suspender de manera provisoria el proceso electoral interno del Partido Justicialista de Jujuy (PJ Jujuy), que tenía previsto realizar sus comicios el próximo 30 de agosto.

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La medida fue adoptada a partir de un planteo presentado por el apoderado de la Lista Celeste y Blanca N° 2, que cuestionó una resolución de la Junta Electoral partidaria relacionada con la exclusión de esa nómina de la competencia interna.

En su resolución, el magistrado consideró que existían elementos para hacer lugar al planteo de manera provisoria y advirtió sobre las consecuencias que podría generar la continuidad del cronograma electoral. Según señaló, la resolución de la Junta Electoral cuestionada "podría haber desnaturalizado" una decisión judicial anterior al limitar la posibilidad de la Lista N° 2 de subsanar las observaciones realizadas.

Uno de los puntos centrales señalados por Hansen fue el rechazo de la totalidad de la lista. El juez sostuvo que la normativa partidaria contempla consecuencias que pueden estar "circunscriptas a secciones o categorías diferenciadas" y que, aun suponiendo la existencia de irregularidades en determinadas candidaturas, estas fueron proyectadas "sobre la totalidad de las categorías".

El magistrado también hizo referencia al riesgo de que el proceso electoral continuara mientras se encuentra pendiente la revisión judicial. En ese sentido, sostuvo que "la continuidad del cronograma electoral coloca a la recurrente ante la inminente proclamación de la Lista N° 10", situación que podría producir "una alteración sustancial en la contienda electoral".

Por ese motivo, Hansen entendió que avanzar con el calendario podía tornar "ineficaz la tutela judicial requerida" y afectar la utilidad de la revisión que actualmente lleva adelante el Juzgado Federal.

La resolución aclara que la suspensión no implica que el juez haya definido el fondo de la disputa. "La suspensión provisoria del proceso electoral interno no importa emitir juicio alguno acerca de la validez de la decisión adoptada por la Junta Electoral ni reconocer derecho definitivo a ninguna de las listas participantes", señaló el magistrado.

El objetivo de la medida, explicó Hansen, es "preservar el estado de situación existente" hasta que pueda resolverse el recurso y evitar que el avance del cronograma electoral termine condicionando una futura decisión judicial.

Finalmente, el juez hizo lugar a la medida cautelar y dispuso la suspensión del proceso electoral interno del PJ jujeño "hasta la resolución de las presentes actuaciones". Además, ordenó dar traslado del recurso a la Junta Electoral del Partido Justicialista por un plazo de 48 horas, para garantizar el derecho de defensa.

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