Se renovó el alerta amarilla: cómo va a estar el tiempo el fin de semana largo en Jujuy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por viento para distintas zonas de la Puna de Jujuy durante el fin de semana, mientras que en San Salvador de Jujuy se esperan temperaturas en ascenso hasta el domingo y un importante descenso de la máxima durante el lunes feriado.

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Según la actualización oficial emitida durante la mañana de este viernes 14 de agosto, las condiciones de alerta no alcanzarán a toda la provincia al mismo tiempo, sino que se distribuirán entre el sábado y el domingo en diferentes sectores del territorio jujeño.

Para la Puna de Susques , el SMN marca una alerta amarilla por viento durante la tarde del sábado 15 de agosto.

El nivel amarillo implica mantenerse informado ante posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes o dificultades en las actividades cotidianas.

Fuera de ese período, el organismo mantiene en nivel verde las restantes franjas horarias contempladas en el pronóstico difundido para la zona.

Qué zonas estarán bajo alerta el domingo

La situación se trasladará durante el domingo 16 hacia otros sectores de la Puna jujeña.

El alerta amarilla por viento estará vigente durante la tarde para:

Puna de Cochinoca.

Puna de Humahuaca.

Puna de Rinconada.

Puna de Santa Catalina.

Puna de Tilcara.

Puna de Tumbaya.

Yavi.

Para estas localidades y regiones, el resto de las condiciones consignadas por el SMN permanecen, por el momento, en nivel verde.

Una mañana muy fría en San Salvador de Jujuy

En la capital jujeña, el viernes comenzó con temperaturas bajas. A las 8 de la mañana, el SMN registraba 2,2°C, cielo despejado y una humedad del 94%.

Además, se informaba viento en calma y una visibilidad de 15 kilómetros.

Para este viernes, el organismo prevé una mínima de 3°C y una máxima de 17°C, antes de un aumento de las temperaturas durante el sábado y el domingo.

Pronóstico extendido: sábado, domingo y lunes feriado

El fin de semana mostrará un aumento progresivo de las temperaturas en San Salvador de Jujuy, aunque el panorama cambiará de forma marcada el lunes.

Sábado 15: mínima de 6°C y máxima de 22°C.

Domingo 16: mínima de 9°C y máxima de 23°C, convirtiéndose en la jornada más cálida del fin de semana.

Lunes 17, feriado nacional por el 17 de Agosto: mínima de 12°C y máxima de apenas 14°C, con un fuerte descenso de la temperatura máxima respecto del domingo.

De esta manera, el fin de semana largo comenzará con condiciones más templadas en la capital jujeña, pero cerrará con un lunes considerablemente más fresco, mientras continúan las alertas por viento para sectores de la Puna.