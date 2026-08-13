El truco japonés de tres palabras que ayuda a calmar la mente y reducir el estrés.

La dinámica de la vida cotidiana lleva a que el estrés y el agotamiento mental formen parte de la rutina de muchas personas. En ese contexto, un truco sencillo para hacer en casa , inspirado en un antiguo secreto japonés , comenzó a ganar popularidad como una opción para despejar la mente, recuperar la calma y favorecer el bienestar.

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Las responsabilidades del trabajo, las metas que cada persona se propone y los problemas de todos los días pueden mantener la cabeza constantemente ocupada en aquello que todavía no sucedió. Esta tendencia a anticiparse de manera permanente al futuro puede incrementar la ansiedad y hacer más difícil conectar con el momento presente .

A comienzos del siglo XX , en Japón surgió una disciplina que con los años adquirió relevancia como una propuesta orientada al equilibrio y la serenidad emocional . Su impulsor, el maestro Mikao Usui , desarrolló el Reiki y estableció cinco principios, conocidos como Gokai , pensados para fomentar una forma de vida más consciente, serena y enfocada en el presente.

Si bien el Reiki no posee evidencia científica que lo avale como tratamiento médico , sus principios fueron más allá de su origen espiritual y actualmente muchas personas los incorporan como un recurso complementario para acompañar el bienestar emocional .

La esencia de este método de origen japonés puede sintetizarse en una idea breve: “Solo por hoy”, expresión que en japonés se conoce como Ky dake wa. El concepto propone poner la atención exclusivamente en el día que se está viviendo, dejando de lado la carga que pueden generar las obligaciones o decisiones pensadas a largo plazo.

Esta manera de encarar la vida permite reducir la presión asociada a los grandes cambios y propone, en su lugar, avanzar de manera gradual, concentrándose en metas pequeñas y alcanzables para cada jornada.

Desde el campo de la psicología también se encuentran enfoques que apuntan en una dirección similar. Según distintos especialistas, establecer objetivos a corto plazo puede ayudar a preservar la estabilidad emocional y reducir la activación de la amígdala, una zona cerebral relacionada con las respuestas frente al estrés, el miedo y la ansiedad.

En ese sentido, incorporar a la rutina expresiones como “Solo por hoy, no te preocupes” o “Solo por hoy, no te enojes” puede funcionar como un recurso sencillo para aplicar en casa y recuperar la tranquilidad frente a momentos de tensión, incertidumbre o preocupación.

La gratitud, un factor clave en este truco

La gratitud constituye otro de los principios fundamentales de esta corriente. La idea expresada en la frase “Solo por hoy, sé agradecido” también ha sido vinculada con hallazgos de investigaciones de la Universidad de California, Berkeley, cuyos resultados indican que incorporar prácticas de agradecimiento puede estimular la liberación de dopamina, un neurotransmisor relacionado con la motivación, y contribuir a disminuir los niveles de cortisol, una hormona asociada al estrés.

Otro de los principios propone incorporar responsabilidad, compromiso y empatía en las acciones cotidianas a través de la consigna “Solo por hoy, trabaja con dedicación y sé amable”.

La psicóloga Sonja Lyubomirsky sostiene que llevar adelante conductas de generosidad y amabilidad puede favorecer la liberación de oxitocina, una hormona vinculada con las relaciones sociales y el bienestar emocional. Desde esta perspectiva, hasta las pequeñas muestras de consideración hacia los demás pueden contribuir a generar un efecto favorable sobre el estado de ánimo.

Aunque nació dentro de un contexto espiritual, este método japonés incorpora prácticas que guardan relación con principios analizados por la psicología positiva y la neurociencia. Su propuesta no plantea resultados milagrosos ni soluciones inmediatas, sino una manera simple de centrar la atención en el momento presente y aliviar la carga mental que suele acumularse en la vida cotidiana.

Repasar cinco principios al iniciar el día

Adoptar esta práctica en el día a día no implica transformar por completo la rutina. Una alternativa consiste en repasar los cinco principios al iniciar la mañana, dejarlos anotados en algún sitio que pueda verse con facilidad o recurrir a ellos cuando aparezcan momentos de ansiedad.

Con el tiempo, estas acciones pueden contribuir a desarrollar una forma diferente de enfrentar las dificultades habituales. Es un recurso sencillo para poner en práctica en casa, pensado para recuperar cierta claridad mental frente al ritmo vertiginoso de la vida actual.

Aunque este ejercicio no sustituye la atención médica ni las indicaciones de profesionales de la salud, puede incorporarse como un recurso complementario orientado a favorecer el bienestar y la estabilidad emocional. La propuesta central de “Solo por hoy” consiste en concentrarse en el momento actual, evitando que la preocupación permanente por lo que ocurrirá más adelante se transforme en una fuente adicional de presión.

A lo largo del tiempo, este método japonés fue extendiéndose más allá de su lugar de origen y consiguió incorporarse a diferentes culturas y formas de vida.

Su vigencia evidencia que, muchas veces, las propuestas más sencillas pueden convertirse en recursos útiles para manejar el estrés cotidiano y favorecer el bienestar, sin necesidad de recurrir a técnicas complicadas o difíciles de implementar.