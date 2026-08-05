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5 de agosto de 2026 - 17:23
Sociedad.

Los trucos simples para mantener los utensilios de cocina como nuevos

Con cuidados fáciles de aplicar, es posible proteger ollas y sartenes de acero inoxidable y extender su duración durante años.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Trucos simples para mantener los utensilios de cocina.

Trucos simples para mantener los utensilios de cocina.

En el mundo de la gastronomía, la atención a los pequeños aspectos resulta fundamental, y el acero inoxidable se destaca como uno de los utensillos preferidos de la cocina. Es por eso que estos cinco trucos son claves para conservar en óptimas condiciones sus ollas, sartenes y diferentes utensilios fabricados con este material.

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Se trata de procesos que además de conservar nuestros instrumentos de cocina, permiten promover prácticas que unen el cuidado de la salud con el compromiso ambiental y la sostenibilidad.

Ante el aumento del interés por mantener mejores condiciones de higiene, salud y seguridad en la alimentación, el acero inoxidable se convirtió en una de las alternativas más elegidas para equipar todo tipo de cocinas, tanto en hogares como en espacios gastronómicos profesionales.

Entre sus principales ventajas se encuentran su larga vida útil, la simpleza de su mantenimiento, su capacidad para soportar altas temperaturas y la característica de no generar reacciones químicas con los alimentos durante su uso.

El acero inoxidable, un material de calidad que hay que cuidar

“Elegir acero inoxidable es elegir calidad de vida, cuidado del medio ambiente y ahorro a largo plazo”, aseguró Adilson Formentini, Director General de Tramontina en México.

Desde la compañía remarcaron que este material constituye una elección conveniente y duradera, ya que ofrece resistencia frente al desgaste cotidiano y a las elevadas temperaturas. Además, permite cocinar de manera práctica y obtener buenos resultados en la cocina sin requerir conocimientos avanzados.

Algunas prácticas simples, como precalentar correctamente la olla antes de comenzar la preparación y utilizar los líquidos que quedan durante la cocción para potenciar el sabor de las salsas, permiten prolongar la vida útil de los utensilios y favorecer un mayor rendimiento económico con el paso de los años.

Trucos para mantener los utensillos de cocina impecables

A continuación, se presentan cinco recomendaciones fundamentales para conservar en buen estado los utensilios de acero inoxidable:

  • Manejo adecuado de la temperatura: Se aconseja no cocinar constantemente con llamas demasiado intensas ni mantener recipientes vacíos sobre la hornalla, ya que estas prácticas pueden provocar cambios de color y afectar el acabado brillante del material. Los productos de Tramontina cuentan con una base triple diseñada para lograr una distribución equilibrada del calor y mejorar el desempeño durante la cocción.
  • Elección de los utensilios de cocina: Para conservar la superficie en buenas condiciones, es preferible emplear elementos fabricados en madera, silicona o acero inoxidable. De esta manera se evita el uso de accesorios metálicos que podrían generar marcas o rayones en los recipientes.
  • Higiene y conservación del acabado: Realizar la limpieza de los utensilios apenas terminada su utilización, utilizando detergente suave y agua tibia, ayuda a preservar su aspecto original. Para mantener el brillo, es recomendable secarlos con telas de microfibra o algodón. En aquellos casos donde aparezcan residuos más resistentes, productos como el vinagre blanco o el bicarbonato de sodio pueden facilitar la eliminación de las manchas.
  • Guardado correcto de los recipientes: Si bien el acero inoxidable se caracteriza por no generar reacciones con alimentos de alta acidez, no es aconsejable dejar durante períodos extensos preparaciones con abundante sal o ingredientes ácidos dentro de las ollas, ya que esto podría ocasionar la aparición de marcas en la superficie.
  • Mejora del proceso de limpieza: Emplear jabones líquidos neutros, junto con esponjas delicadas y un secado realizado apenas finaliza el lavado, permite reducir la aparición de manchas provocadas por el agua, especialmente en lugares donde el suministro contiene altos niveles de minerales. Si bien muchos productos de Tramontina pueden colocarse en el lavavajillas, retirar la humedad rápidamente resulta fundamental para conservar sus condiciones y prolongar su vida útil.

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