viernes 26 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de junio de 2026 - 16:52
Sociedad.

Cómo eliminar la grasa del extractor de cocina con un truco casero

Los extractores son de los electrodomésticos que más suciedad y grasa acumulan, pero existen métodos caseros simples y efectivos para limpiarlos.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cómo eliminar la grasa del extractor de cocina con un truco casero.

Cómo eliminar la grasa del extractor de cocina con un truco casero.

La higiene exhaustiva del extractor de cocina es una labor esencial para conservar la limpieza y la seguridad dentro del hogar. Con el uso cotidiano, los filtros van acumulando una capa de grasa y hollín que, de no retirarse, disminuye de forma significativa la potencia de aspiración del equipo.

Lee además
Afortunadamente, hay un truco casero que te ayuda a desinflamar el rostro y disminuir las ojeras.
Sociedad.

Adiós a las ojeras y la hinchazón: el truco para aliviar la "cara de alergia" en otoño
Un truco simple para aliviar dolores y reducir el estrés.
Sociedad.

Aceite casero de lavanda: un truco simple para aliviar dolores y reducir el estrés

Como consecuencia, los olores y el vapor terminan expandiéndose por toda la vivienda, impregnando textiles, muebles y cortinados, además de forzar al motor a operar bajo una exigencia excesiva que puede reducir su vida útil antes de lo previsto. Más allá del rendimiento del aparato, la acumulación de grasa también implica un peligro concreto de incendio.

El truco para limpiar a fondo el extractor.

La grasa acumulada es un material de fácil combustión; si una llama proveniente de las hornallas asciende hacia un extractor cargado de suciedad, el fuego puede extenderse con rapidez a través de los conductos.

A su vez, estos residuos grasos generan un entorno propicio para la proliferación de bacterias y otros microorganismos, capaces de contaminar los alimentos durante su preparación y poner en riesgo la salud de quienes viven en el hogar.

Para llevar a cabo una limpieza eficiente sin necesidad de utilizar productos químicos fuertes, existen métodos caseros muy efectivos. Uno de los más utilizados consiste en colocar los filtros metálicos en un recipiente con agua caliente, agregar una taza de bicarbonato de sodio y un poco de detergente desengrasante.

Trucos caseros para sacar la grasa del extractor.

La reacción burbujeante del bicarbonato ayuda a desprender la grasa acumulada en aquellas zonas donde las esponjas no alcanzan.

En lo que respecta a la campana extractora y sus superficies exteriores, el vinagre blanco se presenta como un gran recurso para recuperar el brillo y eliminar la textura pegajosa. Al combinarlo con agua tibia y aplicarlo con un paño delicado, es posible deshacer los residuos de grasa sin dañar ni rayar la superficie.

Trucos caseros para sacar la grasa del extractor

  • Colocar en agua muy caliente: introducir los filtros en una bandeja o en el fregadero con agua a alta temperatura.
  • Agregar bicarbonato de sodio: espolvorear aproximadamente media taza sobre el agua para generar una reacción efervescente que ayude a desprender la grasa.
  • Sumar vinagre blanco: añadir un chorro de vinagre para reforzar el efecto desinfectante y desengrasante.
  • Dejar en reposo: permitir que la mezcla actúe durante unos 20 minutos, hasta que los residuos de grasa se ablanden por completo.
Los extractores es uno de los artefactos que más grasa acumulan en la cocina.
  • Cepillado suave: pasar un cepillo de cerdas blandas para eliminar los restos acumulados en las ranuras más difíciles.
  • Elaboración de una pasta limpiadora: combinar bicarbonato de sodio con un poco de agua hasta lograr una consistencia densa y homogénea.
  • Aplicación sobre la campana: distribuir la mezcla en las áreas con grasa adherida, cuidando de no tocar botones ni partes eléctricas.
  • Aplicar vinagre en spray: rociar vinagre sobre la pasta para provocar una reacción burbujeante que ayude a desprender la suciedad adherida.
Chau al olor a grasa en tu cocina.
  • Limpieza con paño húmedo: retirar los restos de la mezcla utilizando una bayeta de microfibra ligeramente humedecida.
  • Secado final con papel absorbente: pasar papel de cocina para eliminar la humedad, aportar brillo y evitar la aparición de manchas de agua.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Adiós a las ojeras y la hinchazón: el truco para aliviar la "cara de alergia" en otoño

Aceite casero de lavanda: un truco simple para aliviar dolores y reducir el estrés

Truco: por qué las cáscaras de bananas son útiles para tus plantas

Cómo activar las alertas de terremotos en tu celular iPhone y Android

Drama en Caracas: niños llegan solos a los hospitales tras el derrumbe

Lo que se lee ahora
Le pidió casamiento en pleno show, recibió un no y el video se volvió viral.
Sociedad.

Le pidió casamiento en pleno show, recibió un no y el video se volvió viral

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Cronograma de pagos Jujuy.
Jujuy.

Confirmaron el cronograma de pagos para estatales de Jujuy: cuándo cobran en julio

Caso Valentín Llampa.
Palpalá.

Caso Valentín Llampa: "Estamos ante una muerte dudosa"

Le pidió casamiento en pleno show, recibió un no y el video se volvió viral.
Sociedad.

Le pidió casamiento en pleno show, recibió un no y el video se volvió viral

Terremotos en Venezuela.
En vivo.

Minuto a minuto de los Terremotos en Venezuela: al menos 920 personas murieron y 3.360 resultaron heridas

Ecuador clasificó.
Fútbol.

Mundial 2026: Alemania, Costa de Marfil y Ecuador clasificaron a 16avos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel