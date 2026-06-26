Cómo eliminar la grasa del extractor de cocina con un truco casero.

La higiene exhaustiva del extractor de cocina es una labor esencial para conservar la limpieza y la seguridad dentro del hogar . Con el uso cotidiano , los filtros van acumulando una capa de grasa y hollín que, de no retirarse, disminuye de forma significativa la potencia de aspiración del equipo.

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Como consecuencia, los olores y el vapor terminan expandiéndose por toda la vivienda , impregnando textiles, muebles y cortinados , además de forzar al motor a operar bajo una exigencia excesiva que puede reducir su vida útil antes de lo previsto. Más allá del rendimiento del aparato , la acumulación de grasa también implica un peligro concreto de incendio .

La grasa acumulada es un material de fácil combustión ; si una llama proveniente de las hornallas asciende hacia un extractor cargado de suciedad , el fuego puede extenderse con rapidez a través de los conductos .

El truco para limpiar a fondo el extractor.

A su vez, estos residuos grasos generan un entorno propicio para la proliferación de bacterias y otros microorganismos , capaces de contaminar los alimentos durante su preparación y poner en riesgo la salud de quienes viven en el hogar.

Para llevar a cabo una limpieza eficiente sin necesidad de utilizar productos químicos fuertes, existen métodos caseros muy efectivos. Uno de los más utilizados consiste en colocar los filtros metálicos en un recipiente con agua caliente, agregar una taza de bicarbonato de sodio y un poco de detergente desengrasante.

Trucos caseros para sacar la grasa del extractor.

La reacción burbujeante del bicarbonato ayuda a desprender la grasa acumulada en aquellas zonas donde las esponjas no alcanzan.

En lo que respecta a la campana extractora y sus superficies exteriores, el vinagre blanco se presenta como un gran recurso para recuperar el brillo y eliminar la textura pegajosa. Al combinarlo con agua tibia y aplicarlo con un paño delicado, es posible deshacer los residuos de grasa sin dañar ni rayar la superficie.

Trucos caseros para sacar la grasa del extractor

Colocar en agua muy caliente : introducir los filtros en una bandeja o en el fregadero con agua a alta temperatura .

: introducir los en una o en el con agua a . Agregar bicarbonato de sodio : espolvorear aproximadamente media taza sobre el agua para generar una reacción efervescente que ayude a desprender la grasa .

: espolvorear aproximadamente sobre el agua para generar una que ayude a desprender la . Sumar vinagre blanco : añadir un chorro de vinagre para reforzar el efecto desinfectante y desengrasante .

: añadir un para reforzar el efecto . Dejar en reposo: permitir que la mezcla actúe durante unos 20 minutos, hasta que los residuos de grasa se ablanden por completo.

Los extractores es uno de los artefactos que más grasa acumulan en la cocina.

Cepillado suave : pasar un cepillo de cerdas blandas para eliminar los restos acumulados en las ranuras más difíciles .

: pasar un para eliminar los restos acumulados en las . Elaboración de una pasta limpiadora : combinar bicarbonato de sodio con un poco de agua hasta lograr una consistencia densa y homogénea .

: combinar con un poco de agua hasta lograr una . Aplicación sobre la campana : distribuir la mezcla en las áreas con grasa adherida , cuidando de no tocar botones ni partes eléctricas .

: distribuir la mezcla en las áreas con , cuidando de no tocar . Aplicar vinagre en spray: rociar vinagre sobre la pasta para provocar una reacción burbujeante que ayude a desprender la suciedad adherida.

Chau al olor a grasa en tu cocina.